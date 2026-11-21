Ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Luật mới quy định việc bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến với danh tính điện tử quốc gia trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch điện tử để giao dịch trực tuyến trong các lĩnh vực chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, bưu chính, thương mại điện tử, khám bệnh, chữa bệnh, trung gian thanh toán, ví điện tử, tài sản số, trò chơi điện tử trực tuyến, dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền, mạng xã hội phải xác thực tài khoản với danh tính điện tử quốc gia.

Sau khi xác thực, tài khoản giao dịch điện tử phải được liên kết với danh tính điện tử đó.

Luật mới được thông qua quy định bắt buộc xác thực danh tính điện tử quốc gia với tài khoản mạng xã hội

Quy định cũng áp dụng đối với các lĩnh vực khác có rủi ro cao hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý quan trọng. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm quy định cụ thể những giao dịch điện tử trực tuyến thuộc nhóm này trong phạm vi quản lý.

Chính phủ được giao quy định việc xác thực danh tính điện tử với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia, liên kết tài khoản giao dịch điện tử với danh tính đã được xác thực và lộ trình thực hiện.

Luật cũng nêu rõ nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại. Danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp, xuất trình giấy tờ, tài liệu đã được định danh điện tử, trừ trường hợp không đủ điều kiện thực hiện xác thực điện tử.

Luật cũng mở rộng đối tượng định danh điện tử, ngoài cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất, tài sản số, quyền sở hữu trí tuệ, sự kiện, giao dịch, hành vi, địa điểm và không gian.

Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 20/11, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Với Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ, luật mới bổ sung quy định chi tiết để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCCC, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu.

Cụ thể, luật quy định chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu công trình, phương tiện giao thông theo thiết kế về PCCC đã được thẩm định. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo đảm an toàn về PCCC trong suốt quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về PCCC. Ảnh: Đình Thành

Nội dung nghiệm thu gồm nghiệm thu về PCCC từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Đối với các bộ phận của công trình, bộ phận phương tiện giao thông bị che khuất thì phải nghiệm thu về PCCC trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo. Quyết định việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy từng phần công trình, từng hạng mục công trình trong trường hợp phần công trình, hạng mục công trình đó đủ điều kiện vận hành độc lập, bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông.

Công trình, phần công trình, hạng mục công trình chỉ được đưa vào sử dụng khi đã nghiệm thu về PCCC theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được thẩm định, thẩm duyệt.