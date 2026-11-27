Thông tư 29/2026/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ 15/12/2026.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định tại Điều 2 Thông tư này là từ đủ 3-5 năm (không bao gồm thời gian không làm việc thực tế theo quy định). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, theo Thông tư này, công chức phụ trách tuyển dụng, tiền lương, tổ chức cán bộ phải chuyển đổi vị trí sau 3 - 5 năm.

Thông tư 159/2026/TT-BTC về chuyển đổi vị trí công tác công chức trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực từ 15/12/2026.

Theo Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, có tới 12 vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi thuộc lĩnh vực tài chính gồm: Phân bổ ngân sách; Kế toán; Mua sắm công;

Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam;

Thẩm định dự án; Đấu thầu và quản lý đấu thầu; Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; Quản lý quy hoạch; Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; Quản lý ODA; Thẩm định, định giá trong đấu giá.

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý tại chính quyền địa phương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc tại các vị trí nêu trên là từ đủ 2-5 năm. Trong đó, thời điểm tính thời hạn chuyển đổi là thời điểm quyết định điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Thông tư 62/2026/TT-BKHCN hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư này quy định 2 điều kiện áp dụng đối với công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí theo quy định tại Điều 4 Thông tư này như sau:

Thứ nhất, vị trí việc làm phải được phê duyệt: Vị trí việc làm được xác định trong quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ hai, được giao hoặc phân công chuyên trách bằng văn bản: Công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm chuyên trách các vị trí việc làm bằng văn bản.

Về mức hỗ trợ, theo Nghị định 179/2025, người thuộc đối tượng áp dụng được hưởng 5 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ được trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.