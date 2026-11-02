Từ tháng 11, tổng đài 113 tham gia điều phối cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định việc tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của nhân viên y tế trực tổng đài, cơ sở cấp cứu ngoại viện và bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Theo đó, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ y tế đến đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực Tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực tổng đài sẽ trao đổi với người đề nghị được hỗ trợ cấp cứu về nội dung cần hỗ trợ. Trường hợp cần hỗ trợ cấp cứu thì thực hiện việc phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn, yêu cầu cấp cứu.

Trường hợp cần điều động cấp cứu, nhân viên y tế thực hiện việc ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện, ưu tiên cơ sở phù hợp, có khả năng tiếp cận nhanh.

Nhân viên y tế cũng theo dõi để phối hợp với kíp cấp cứu trong việc lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn, khả năng tiếp nhận và điều kiện vận chuyển.

Nhân viên y tế trực tổng đài cũng có quyền điều động các nguồn lực phục vụ cấp cứu phù hợp với thẩm quyền được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tư cũng quy định rõ lệnh điều động cấp cứu ngoại viện. Đây là thông tin do nhân viên y tế trực tổng đài 113 thực hiện nhằm yêu cầu cơ sở cấp cứu ngoại viện thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

Lệnh điều động có thể được thực hiện bằng lời nói, chữ viết hoặc các hình thức thông tin khác theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận được lệnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải điều động kíp cấp cứu, phương tiện và các nguồn lực phù hợp với tình trạng người bệnh, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế.

Kíp cấp cứu có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng người bệnh, điều kiện tại hiện trường cũng như phạm vi hoạt động chuyên môn được phép.

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu quyết định lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, đồng thời thông báo để bệnh viện chuẩn bị. Các thông tin liên quan cũng phải được cập nhật cho tổng đài 113.

Theo thông tư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận cấp cứu phải tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Trong trường hợp đã nhận lệnh điều động nhưng phát sinh các ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến bệnh viện không thể tiếp nhận người bệnh theo kế hoạch, cơ sở phải cập nhật thông tin cho tổng đài 113.

Bệnh viện cũng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật trạng thái sẵn sàng của các nguồn lực và phản hồi thông tin cần thiết cho cơ sở cấp cứu ngoại viện, tổng đài 113.

Các đơn vị phải bố trí kíp cấp cứu phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt; bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu. Đáng chú ý, xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11.