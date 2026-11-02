Từ tháng 11, tổng đài 113 điều phối cấp cứu ngoại viện thay thế đầu số 115

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện. Theo đó, từ ngày 1/11, mọi yêu cầu hỗ trợ y tế qua đầu số 113 phải được chuyển đến nhân viên trực tại Tổng đài 113 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của tổng đài, cơ sở cấp cứu ngoại viện và bệnh viện tiếp nhận.

Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 trao đổi về nội dung cần hỗ trợ với người đề nghị được hỗ trợ cấp cứu. Trường hợp cần hỗ trợ cấp cứu, nhân viên trực phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn, yêu cầu cấp cứu.

Trường hợp cần điều động cấp cứu, nhân viên ra lệnh điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện, ưu tiên cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp, có khả năng tiếp cận nhanh và theo dõi để phối hợp với ê-kíp cấp cứu trong việc lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp.

Trường hợp cần hỗ trợ, nhân viên y tế trực Tổng đài 113 có quyền điều động các nguồn lực phục vụ việc cấp cứu phù hợp với thẩm quyền được giao theo quy định.

Từ ngày 1/11, mọi yêu cầu hỗ trợ y tế qua đầu số 113 phải được chuyển đến nhân viên trực tại Tổng đài 113 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố. Ảnh: Bảo Khánh

Đáng chú ý, Thông tư quy định lệnh điều động cấp cứu ngoại viện do nhân viên y tế trực Tổng đài 113 phát ra có tính bắt buộc đối với cơ sở cấp cứu được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, cơ sở cấp cứu ngoại viện phải điều động ê-kíp cấp cứu, phương tiện và các nguồn lực phù hợp với tình trạng người bệnh, người bị nạn, yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế của cơ sở; Chuẩn bị tiếp nhận người bệnh trong trường hợp được điều động thực hiện cả hai nhiệm vụ tiếp nhận và cấp cứu người bệnh...

Ê-kíp cấp cứu ngoại viện sau khi nhận được lệnh điều động có trách nhiệm khẩn trương di chuyển đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và thực hiện các biện pháp chuyên môn phù hợp.

Căn cứ tình trạng người bệnh, ê-kíp sẽ quyết định việc lựa chọn và thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh để chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin với Tổng đài 113. Trường hợp vượt quá khả năng, phải thông báo với Tổng đài 113 để đề nghị hỗ trợ.

Theo quy định, các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận cấp cứu phải tổ chức bộ phận trực thông tin, bảo đảm khả năng tiếp nhận người bệnh liên tục 24/7. Nếu đã nhận lệnh điều động nhưng phát sinh các ca cấp cứu khác hoặc tình huống bất khả kháng khiến không thể tiếp nhận theo kế hoạch, bệnh viện phải kịp thời cập nhật cho Tổng đài 113.

Xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu

Thông tư của Bộ Y tế cũng quy định xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố, phục vụ công tác theo dõi, điều phối.

Theo lộ trình, trước ngày ngày 1/1/2027, địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện và phương tiện đủ điều kiện tham gia hệ thống. Trước ngày 1/7/2027, phải hoàn thành danh sách nhân viên y tế trực tổng đài 113, đồng thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phương tiện và thiết bị cần thiết.

Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đưa nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc vào vận hành từ năm 2027, kết nối với nền tảng tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113 (vốn dùng để tiếp nhận các cuộc gọi hỗ trợ an ninh), 114 (gọi cần cứu hỏa, cứu hộ) và 115 (cấp cứu y tế) do Bộ Công an xây dựng.

Việc thống nhất các nhiệm vụ này vào một đầu số 113 giúp người dân dễ dàng liên lạc khi cần hỗ trợ, cơ quan chức năng cũng dễ dàng điều hành hoạt động.