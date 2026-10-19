Từ tháng 11, khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của 79 cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các địa phương (DDCI) năm 2026.

Đối tượng được khảo sát, đánh giá gồm 15 sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 64 xã, phường. Tham gia khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công với các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương từ ngày 1-1 đến 31-10-2026.

Nội dung khảo sát, đánh giá dựa trên 9 chỉ số thành phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) ttheo các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao DDCI năm 2026.

Phiếu khảo sát sẽ cụ thể hóa các tiêu chí, đối tượng được đánh giá, các nội dung chủ yếu mà doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Việc khảo sát được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công; phiếu khảo sát gửi đến doanh nghiệp qua đường bưu điện; mẫu phiếu Google Forms được gửi đến đối tượng khảo sát qua hộp thư điện tử.

Dự kiến, Bộ chỉ số DDCI năm 2026 sẽ được hoàn thành xây dựng trong tháng 10. Việc khảo sát được thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, với gần 3.200 phiếu phát ra.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch sẽ tổ chức công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2006 đã được UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3-2027. Trong vòng 30 ngày sau khi công bố, các cơ quan, đơn vị được đánh giá phải báo cáo UBND tỉnh kế hoạch khắc phục, cải thiện các chỉ số thành phần đạt điểm thấp.

Hoạt động khảo sát nhằm nhận diện những điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng thực thi của chính quyền; tăng cường tiếp cận các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao năng lực điều hành giữa các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số PCI, đưa Khánh Hòa vào nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

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