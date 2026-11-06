Từ tháng 11, chủ ô tô đi đăng kiểm cần biết điều này để tránh nhầm tiền phí

Bước sang tháng 11/2026, người sử dụng ô tô cần lưu ý những thay đổi về giá dịch vụ đăng kiểm theo Quyết định 1838/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Quy định mới áp dụng mức giá tối đa khác nhau tùy loại phương tiện và nguồn năng lượng sử dụng. Đặc biệt, giá được công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nên chủ xe không nên nhầm đây là tổng chi phí đăng kiểm.

Xe gia đình đi đăng kiểm phải trả bao nhiêu?

Theo biểu giá mới, ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể người lái, sử dụng nhiên liệu thông thường có mức giá kiểm định tối đa 281.800 đồng.

Với xe thuộc nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, mức trần là 272.700 đồng, thấp hơn 9.100 đồng. Tuy nhiên, việc phân loại phải căn cứ quy định cụ thể, không phải mọi ô tô hybrid đều mặc nhiên được áp dụng mức giá này.

Ngoài ra, ô tô chở người từ 9–23 chỗ có giá kiểm định tối đa 336.400 đồng; xe tải 2 trục dưới 4 tấn là 309.100 đồng; xe tải và đầu kéo từ 5 trục trở lên là 518.200 đồng.

Điểm cần lưu ý là đây chỉ là mức giá trần. Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, các cơ sở đăng kiểm được xác định giá dịch vụ cụ thể nhưng không vượt mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành.

Đừng nhầm giá kiểm định với tổng tiền phải nộp

Khi đưa ô tô đi đăng kiểm, chủ phương tiện thường phải thanh toán 3 khoản: tiền dịch vụ kiểm định, VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Theo Thông tư 156/2025/TT-BTC, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định hiện là 40.000 đồng/giấy.

Chẳng hạn, với ô tô gia đình chạy xăng, nếu cơ sở đăng kiểm thu mức trần 281.800 đồng và áp dụng VAT 10%, tổng chi phí kiểm định và cấp giấy chứng nhận là 349.980 đồng.

Con số này chỉ mang tính minh họa, chưa bao gồm phí sử dụng đường bộ hoặc các khoản dịch vụ khác. Số tiền thực tế phụ thuộc vào giá niêm yết và thuế suất áp dụng.

Trước đây, giá kiểm định ô tô dưới 10 chỗ là 250.000 đồng, đã bao gồm VAT. Vì vậy, không thể so sánh trực tiếp mức giá cũ với mức trần mới rồi kết luận số tiền tăng thêm giống nhau đối với mọi phương tiện.

Khi đưa ô tô đi đăng kiểm, chủ phương tiện thường phải thanh toán tiền dịch vụ kiểm định, VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận

Ô tô mới được miễn kiểm định vẫn có thể phải trả phí

Nhiều chủ xe dễ nhầm rằng ô tô được miễn kiểm định lần đầu sẽ không mất tiền làm thủ tục.

Thực tế, phương tiện thuộc diện miễn kiểm định lần đầu vẫn có thể phải thanh toán tiền dịch vụ cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định.

Mức giá tối đa cho dịch vụ này là 54.500 đồng, chưa bao gồm VAT.

Do đó, người vừa mua ô tô mới nên tìm hiểu các khoản phải nộp trước khi làm thủ tục để chủ động chuẩn bị.

Đăng kiểm không đạt, kiểm tra lại có mất tiền?

Một lưu ý quan trọng khác liên quan đến trường hợp phương tiện không đạt yêu cầu kiểm định.

Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, nếu kiểm định lại ngay trong ngày, mức thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ kiểm định cụ thể.

Ngược lại, nếu kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại cơ sở đăng kiểm khác, chủ xe phải thanh toán 100% giá dịch vụ.

Quy định này đã được áp dụng từ tháng 1/2026, không phải thay đổi mới từ ngày 26/10.

Để hạn chế mất thêm thời gian và chi phí, chủ xe nên kiểm tra trước hệ thống đèn, phanh, lốp và tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đồng thời khắc phục những hư hỏng đã biết trước khi đi đăng kiểm.

3 điều chủ xe nên kiểm tra trước khi đăng kiểm

Trước khi đưa phương tiện đến trung tâm đăng kiểm, người sử dụng ô tô nên chủ động thực hiện ba việc:

Kiểm tra bảng giá niêm yết: Xác định giá dịch vụ kiểm định thực tế tại cơ sở, tránh nhầm mức trần với số tiền bắt buộc phải nộp.

Dự trù đầy đủ các khoản phí: Phân biệt tiền kiểm định, VAT, lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ.

Kiểm tra tình trạng phương tiện: Khắc phục các lỗi kỹ thuật để giảm nguy cơ không đạt kiểm định và phát sinh chi phí kiểm tra lại.

Với biểu giá mới đang được áp dụng, điều chủ xe cần quan tâm không chỉ là giá kiểm định tăng hay giảm, mà còn là tổng số tiền thực tế phải thanh toán. Nắm rõ các khoản thu và chuẩn bị phương tiện kỹ lưỡng sẽ giúp quá trình đăng kiểm thuận lợi, tránh mất thời gian và những chi phí không cần thiết.