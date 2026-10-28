Từ tháng 11, Anh tăng yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh

Khoản tiền đáp ứng yêu cầu tài chính để trang trải sinh hoạt được tính riêng, không bao gồm học phí

Theo thông tin The Independent đăng tải ngày 26/10, Bộ Nội vụ Anh sẽ điều chỉnh yêu cầu tài chính đối với người nộp đơn xin thị thực du học từ ngày 30/11 tới. Quy định mới yêu cầu sinh viên quốc tế chứng minh có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại nước này.

Tăng số tiền cần chứng minh tài chính

Đối với sinh viên theo học tại London, mức tài chính cần chứng minh hiện là 1.529 bảng Anh (khoảng 52,7 triệu đồng) mỗi tháng, với thời gian tính tối đa 9 tháng. Từ ngày 30/11, con số này sẽ tăng lên 1.570 bảng Anh (khoảng 54,2 triệu đồng) mỗi tháng. Như vậy, tổng số tiền tối đa cần chứng minh đối với khóa học kéo dài từ 9 tháng trở lên sẽ tăng từ 13.761 bảng Anh lên 14.130 bảng Anh. Tương tự, mức tài chính cần chứng minh với sinh viên theo học ngoài London cũng được điều chỉnh tăng lên.

Theo The Independent, khoản tiền dùng để chứng minh khả năng trang trải sinh hoạt không bao gồm học phí. Sinh viên phải chứng minh có đủ cả hai khoản, đồng thời tính đến những chi phí riêng khác như lệ phí xin thị thực và phụ phí y tế dành cho người nhập cư.

Số tiền đáp ứng yêu cầu tài chính phải được duy trì trong ít nhất 28 ngày liên tiếp trước khi nộp hồ sơ. Nguồn tiền có thể được giữ trong tài khoản ngân hàng đứng tên sinh viên hoặc cha mẹ. Người học cũng có thể sử dụng khoản vay sinh viên hoặc nguồn tài trợ tài chính chính thức để đáp ứng điều kiện.

Một số trường hợp được miễn yêu cầu chứng minh tài chính. Cụ thể, những người đã sinh sống tại Anh với giấy phép nhập cư hợp lệ ít nhất một năm tính đến ngày nộp hồ sơ thông thường không phải chứng minh đáp ứng điều kiện này.

Bài toán giữ chân sinh viên quốc tế

Nhìn chung, việc tăng mức tài chính cần chứng minh khiến sinh viên quốc tế cần tính toán kỹ hơn tổng chi phí trước khi lựa chọn trường và chương trình học tại Anh. Ngoài học phí và chi phí sinh hoạt, Anh yêu cầu sinh viên quốc tế cần dự trù các khoản phí liên quan đến thủ tục nhập cảnh, đồng thời bảo đảm nguồn tiền đáp ứng đúng yêu cầu về thời gian duy trì số dư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh điều chỉnh các quy định đối với sinh viên quốc tế. Theo Bộ Nội vụ Anh, mức tiền sinh viên phải chứng minh được điều chỉnh để tương ứng với khoản vay sinh hoạt dành cho sinh viên trong nước trong năm học 2026 - 2027. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra thêm yêu cầu chuẩn bị tài chính đối với người muốn du học Anh, trong khi các trường đại học nước này đang lo ngại về tình trạng suy giảm tuyển sinh quốc tế và những sức ép đối với nguồn thu.

Theo The Guardian, lãnh đạo một số trường đại học ở Anh cảnh báo số lượng sinh viên quốc tế giảm có thể làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính của các cơ sở giáo dục. Tính đến cuối tháng 7, số đơn xin thị thực du học Anh đã giảm 11% so với cùng kỳ.