Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới về học phí, dữ liệu, tuyển dụng lao động có hiệu lực
Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện/phương án bảo đảm về an ninh, trật tự; lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non.
Văn bản nêu rõ 6 văn bản/quy định mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2026 như sau:
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-thang-112026-nhieu-chinh-sach-moi-ve-hoc-phi-du-lieu-tuyen-dung-lao-dong-co-hieu-luc-post673911.antd