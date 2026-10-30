Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới về học phí, dữ liệu, tuyển dụng lao động có hiệu lực

Quảng Ngãi là địa phương có địa hình đa dạng, trải dài từ vùng núi cao nguy cơ sạt lở, hệ thống sông ngòi chia cắt phức tạp đến dải ven biển và đặc khu Lý Sơn - nơi luôn hứng chịu những đợt sóng gió đầu tiên mỗi mùa bão lũ. Trước diễn biến ngày càng thất thường của thời tiết, việc làm chủ phương tiện, nâng cao kỹ năng và chiến thuật cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ khắt khe, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng vì sự bình yên của nhân dân.