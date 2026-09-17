Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-11-2026 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn dân và miễn giảm, hỗ trợ học phí. Văn bản này thay thế Nghị định 20/2014/NĐ-CP trước đây.

Theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP, trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Theo Nghị định, trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Đồng thời, nhà giáo và cán bộ quản lý tham gia công tác phổ cập được hưởng chế độ phù hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn đặt ra trẻ em phải hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho lứa tuổi từ 5-6 tuổi. Đối với cấp xã, tỷ lệ huy động trẻ từ 5-6 tuổi ra lớp phải đạt ít nhất 95%; riêng các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này cần đạt tối thiểu 90%.

Nghị định cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn về tỷ lệ hoàn thành. Theo đó, hằng năm, số trẻ hoàn thành chương trình phải đạt ít nhất 85% (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%).

Tiêu chuẩn đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định nêu rõ phải có ít nhất 90% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi.

Trong chính sách ưu đãi đầu tư, Nghị định nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.