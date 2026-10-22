Từ tháng 10/2026, người dân khi đi mua bán vàng nhớ lưu ý quy định mới này

Từ ngày 16/10/2026, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Hai thay đổi đáng chú ý là giảm ngưỡng thanh toán bắt buộc không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua bán vàng và bãi bỏ điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo quy định mới, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Mức này giảm đáng kể so với ngưỡng 20 triệu đồng/ngày trước đây theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Quy định tính tổng giá trị giao dịch trong ngày của từng khách hàng nhằm hạn chế tình trạng chia nhỏ giao dịch để né tránh nghĩa vụ thanh toán qua các phương tiện không dùng tiền mặt. Đồng thời, việc sử dụng khái niệm rộng hơn về phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giúp mở rộng hình thức thanh toán, tạo điều kiện áp dụng các công cụ như chuyển khoản, quét mã QR hoặc thẻ ngân hàng theo quy định pháp luật.

Một thay đổi quan trọng khác là hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ không còn thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trước đây, cơ sở sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mới được hoạt động.

Tuy nhiên, theo Nghị định 390/2026/NĐ-CP, các quy định về điều kiện, trách nhiệm sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP được bãi bỏ. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy chứng nhận cũng chấm dứt. Các giấy chứng nhận đã cấp trước đó không còn là điều kiện để hoạt động. Ngân hàng Nhà nước dừng giải quyết hồ sơ xin cấp mới hoặc sửa đổi giấy chứng nhận còn tồn đọng và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong khi đó, cơ chế cấp phép chặt chẽ vẫn được duy trì đối với hai lĩnh vực là sản xuất vàng miếng và kinh doanh mua, bán vàng miếng. Thay vì kiểm soát hoạt động thông qua giấy phép trước khi kinh doanh, Nhà nước chuyển sang tăng cường hậu kiểm và yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, đo lường, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá, xuất hóa đơn chứng từ hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền.

Những thay đổi này được kỳ vọng góp phần tăng tính minh bạch của thị trường vàng, hạn chế rửa tiền và buôn lậu vàng, đồng thời giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho ngành kim hoàn phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.