Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.00 đồng lên 540.000 đồng/tháng, kéo theo thay đổi mức trợ cấp đối với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Cụ thể như sau:

Các học viên người khuyết tật học nghề thêu tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tại thành phố Huế. Ảnh: TTXVN

Đối với người khuyết tật nặng có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 1,5 với mức hưởng 810.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật nặng, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng

Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là cá nhân khác có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số 2,5 với mức hưởng 1.350.000 đồng/tháng.

Ngoài tiền trợ cấp cho người khuyết tật, hộ gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng này cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo hệ số tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026, nhưng mức chuẩn mới 540.000 đồng/tháng được tính hưởng bắt đầu từ ngày 1/7/2026 và áp dụng truy thu.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP cũng cho phép, nếu điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định của Chính phủ. Vì vậy, tại từng địa phương, người dân cần kiểm tra thêm quy định cụ thể để xác định chính xác quyền lợi của mình.