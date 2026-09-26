Từ tháng 10/2026 áp dụng mức giá nước sạch mới, cao nhất 22.700 đồng/m³

Đối với hộ dân, giá nước được tính theo sản lượng sử dụng hằng tháng. Cụ thể, sử dụng đến 10 m³/đồng hồ/tháng có giá 10.000 đồng/m³, trên 10 đến 20 m³ là 12.600 đồng/m³, trên 20 đến 30 m³ là 15.100 đồng/m³, trên 30 m³ là 22.700 đồng/m³. Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân và các mục đích công cộng phi lợi nhuận, giá nước là 15.100 đồng/m³.

Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho mục đích sản xuất vật chất, giá là 17.600 đồng/m³, sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ là 22.700 đồng/m³.

Theo Công ty, các mức giá trên chính thức áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026. Việc tính tiền nước đối với các nhóm khách hàng ngoài hộ dân được thực hiện theo sản lượng nước thực tế sử dụng trong tháng.