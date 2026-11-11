Từ tháng 1/2027, nhiều chủ thể sẽ được hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

Hướng tới phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động hỗ trợ xác định giá trị được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện theo nhu cầu của chủ thể quyền và khả năng phối hợp cung cấp thông tin, chất lượng thông tin cung cấp của các bên nên khó ấn định một mốc thời gian cụ thể cho kết quả đầu tiên.

Từ cuối năm 2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo khảo sát nhu cầu đăng ký hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ trên cổng thông tin điện tử của Cục để các chủ thể quyền và các bên liên quan đăng ký hỗ trợ việc định giá tài sản trí tuệ.

Đến tháng 5/2026, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục đăng thông báo, cùng với đó là văn bản số 2177/SHTT-NĐHT ngày 25/5/2026 gửi các cơ quan, viện, trường và các Sở Khoa học và Công nghệ về việc khảo sát, thu thập nhu cầu hỗ trợ định giá sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ sẽ ưu tiên những hồ sơ đã có hoặc đang hướng tới đối tác và giao dịch cụ thể để có những giao dịch thành công đầu tiên trong hỗ trợ xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ.