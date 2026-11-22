Bài viết phân tích chuỗi liên kết gồm bốn khâu, từ nhận diện rủi ro và lượng hóa tác động tài chính đến phân bổ rủi ro và lựa chọn cơ chế hợp đồng. Dựa trên thực tiễn M&A tại Việt Nam và một số tình huống điển hình, bài viết đã đối chiếu cơ chế hợp đồng với lý thuyết về bất cân xứng thông tin, khác biệt kỳ vọng và phân bổ rủi ro. Kết quả cho thấy một rủi ro có thể được xử lý theo nhiều cách khác nhau, từ điều chỉnh giá mua, giữ lại một phần giá mua và cơ chế escrow đến cam đoan và bảo đảm, bồi thường, điều kiện tiên quyết hoặc kết hợp nhiều cơ chế. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất khung bốn bước gồm: Nhận diện, Lượng hóa, Phân bổ và Hợp đồng. Khung này giúp kết nối chặt chẽ hơn giữa thẩm định, định giá và soạn thảo hợp đồng, qua đó giảm khoảng cách giữa phân tích tài chính và bảo vệ pháp lý trong giao dịch M&A.

Giá trị của thẩm định nằm ở khả năng hỗ trợ và định hình quyết định giao dịch

Điều quan trọng là phải hiểu bên mua thực sự nhận về những gì trong một giao dịch M&A. Bên mua không chỉ tiếp nhận tài sản, dòng tiền và cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp mục tiêu, mà còn tiếp nhận những nghĩa vụ đã hình thành trong quá khứ và những rủi ro có thể phát sinh sau khi giao dịch hoàn tất. Đặc điểm này thể hiện rõ trong giao dịch mua cổ phần. Theo thống kê M&A tại Việt Nam của Tilleke & Gibbins (2025), khi mua cổ phần, bên mua trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp mục tiêu, nhưng toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, từ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng đến giấy phép và quan hệ lao động, về cơ bản vẫn được duy trì. Vì vậy, bên mua không mặc nhiên trở thành chủ thể trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ lịch sử của doanh nghiệp mục tiêu, nhưng có thể phải gánh chịu hệ quả kinh tế của các nghĩa vụ và nghĩa vụ tiềm ẩn còn tồn tại tại doanh nghiệp mục tiêu. Sự bất cân xứng thông tin này khiến thẩm định trở thành một khâu trung tâm của quá trình M&A.

Trong thực tiễn Việt Nam, phạm vi thẩm định pháp lý thường bao quát hầu hết các mặt của doanh nghiệp, từ tư cách pháp lý, cơ cấu doanh nghiệp và giấy phép đến các khoản nợ và tài sản bảo đảm, hợp đồng trọng yếu, dự án đầu tư, bất động sản và tài sản lớn, lao động và tranh chấp (Tilleke & Gibbins, 2025). Với M&A dự án bất động sản, thẩm định còn đi sâu vào những vấn đề riêng của dự án, từ quyền sử dụng đất, quyền phát triển dự án và việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đến tình trạng thế chấp, hạn chế chuyển nhượng và các tranh chấp liên quan đến dự án (YKVN, 2023). Những nội dung này cho thấy thẩm định không chỉ là rà soát hồ sơ. Đây là quá trình xác định những yếu tố có thể làm thay đổi giá trị kinh tế hoặc khả năng hoàn tất giao dịch.

Tuy nhiên, một danh sách dài các vấn đề được phát hiện chưa phải là kết quả cuối cùng của thẩm định. Nếu một rủi ro đã được nhận diện nhưng không làm thay đổi quyết định nào của giao dịch, từ giá và điều kiện thanh toán đến trách nhiệm của các bên hay khả năng hoàn tất, thì phát hiện đó mới chỉ dừng ở mức thông tin. Giá trị thực tiễn của thẩm định xuất hiện khi bên mua và bên bán trả lời được ba câu hỏi tiếp theo. Trước hết, rủi ro đó tác động đến giá trị kinh tế như thế nào. Tiếp theo, bên nào nên chịu rủi ro, và cơ chế nào trong hợp đồng có thể phản ánh sự phân bổ đã thống nhất.

Ảnh minh hoạ.

Về phương pháp, bài viết sử dụng nghiên cứu tình huống kết hợp với phân tích tài liệu. Nhóm nguồn thứ nhất là tài liệu về thực tiễn M&A tại Việt Nam, chủ yếu từ Lexology Panoramic do Tilleke & Gibbins đóng góp và phân tích chuyên ngành của YKVN. Nhóm nguồn thứ hai là các hợp đồng và tài liệu công bố giao dịch có thể kiểm chứng, gồm hợp đồng mua cổ phần Frontdoor/2-10 HBW, hợp đồng Booz Allen/PAR Technology, tài liệu giao dịch của Kam Hing với doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam và hợp đồng 8i Acquisition/Euda Health. Bốn trường hợp được chọn theo ba tiêu chí, đó là tài liệu được công bố công khai và có thể kiểm chứng, mỗi trường hợp minh họa một cách xử lý rủi ro khác nhau, và có một trường hợp có doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam. Các trường hợp này không nhằm đại diện thống kê cho toàn bộ thị trường. Chúng được chọn để minh họa rõ cách một biến số hoặc rủi ro được chuyển thành tác động tài chính, rồi thành cơ chế hợp đồng. Ở những chỗ tài liệu không chứng minh trực tiếp rằng một vấn đề được phát hiện từ thẩm định, bài viết dùng cách diễn đạt thận trọng hơn, đó là rủi ro hoặc biến số được nhận diện trong quá trình thẩm định và đàm phán giao dịch.

Về phạm vi, bài viết tập trung vào các giao dịch mua cổ phần hoặc phần vốn góp có mục tiêu tiếp nhận quyền sở hữu, quyền kiểm soát hoặc lợi ích chiến lược tại doanh nghiệp mục tiêu. Bài viết không đồng nhất mọi giao dịch mua cổ phần với M&A và không đi sâu vào các cấu trúc mua tài sản hoặc bộ phận kinh doanh. Việc giới hạn phạm vi này phù hợp với nguồn dữ liệu hợp đồng được sử dụng và giúp phân tích nhất quán mối liên hệ giữa thẩm định, giá giao dịch và cơ chế hợp đồng.

Cơ sở lý thuyết về phân bổ rủi ro trong hợp đồng M&A

Mỗi cơ chế hợp đồng trong M&A được thiết kế để giải quyết một vấn đề kinh tế riêng, vì vậy cần đặt chúng vào khung lý thuyết phù hợp. Vấn đề đầu tiên là bất cân xứng thông tin. Akerlof (1970) chỉ ra rằng khi người mua không đánh giá được chất lượng tài sản, họ sẽ trả giá thấp hơn để bù đắp rủi ro, và nhiều giao dịch có lợi cho cả hai bên có thể không diễn ra. Gilson (1984) vận dụng lập luận này vào hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Theo ông, cam đoan, bảo đảm và nghĩa vụ bồi thường giúp giảm chi phí thu thập và kiểm chứng thông tin, vì bên bán là bên có thông tin với chi phí thấp hơn và phải chịu trách nhiệm nếu thông tin đó sai. Đây cũng là lý do Gilson gọi luật sư giao dịch là những “kỹ sư chi phí giao dịch”.

Vấn đề thứ hai là sự khác biệt về kỳ vọng giữa bên mua và bên bán. Gilson (1984) cho rằng khi hai bên đánh giá khác nhau về triển vọng của doanh nghiệp, cơ chế thanh toán phụ thuộc kết quả cho phép họ vẫn đạt được thỏa thuận, vì phần giá còn tranh cãi sẽ do kết quả thực tế quyết định. Các nghiên cứu thực nghiệm sau đó ủng hộ lập luận này. Kohers và Ang (2000) cho thấy cơ chế này giúp bên mua phòng ngừa rủi ro định giá sai khi thông tin về doanh nghiệp mục tiêu kém minh bạch, đồng thời giữ chân đội ngũ quản lý của doanh nghiệp đó. Cain và cộng sự (2011) cũng nhận thấy phần thanh toán phụ thuộc kết quả thường lớn hơn khi giá trị của doanh nghiệp mục tiêu khó xác định hơn.

Vấn đề thứ ba là rủi ro phát sinh trong khoảng thời gian từ khi ký đến khi hoàn tất giao dịch. Gilson và Schwartz (2005) giải thích rằng điều khoản về thay đổi bất lợi trọng yếu phân chia rủi ro của giai đoạn này giữa hai bên. Bên bán chịu những rủi ro gắn với hành vi và nỗ lực của chính mình, còn bên mua chịu những rủi ro chung của thị trường mà bên bán không kiểm soát được. Cách phân chia này phù hợp với nguyên tắc tổng quát hơn của Posner và Rosenfield (1977), theo đó rủi ro nên thuộc về bên có thể ngăn ngừa hoặc gánh chịu nó với chi phí thấp hơn.

Các nghiên cứu trên phần lớn xem xét từng cơ chế riêng lẻ và dựa trên dữ liệu của các thị trường phát triển. Theo hiểu biết của nhóm tác giả, còn ít nghiên cứu nối ba khâu thẩm định, định giá và soạn thảo hợp đồng thành một chuỗi liên tục, nhất là trong bối cảnh Việt Nam. Bài viết hướng tới khoảng trống này và trả lời ba câu hỏi nghiên cứu, tương ứng với ba câu hỏi thực tiễn đã nêu ở mục 1. Một cách ngắn gọn, mỗi cơ chế hợp đồng là lời giải cho một dạng rủi ro mà lý thuyết đã chỉ ra.

Tác động của rủi ro được nhận diện đến tài chính và giá giao dịch

Một rủi ro chỉ có ý nghĩa đối với quyết định M&A khi có thể liên hệ với một hệ quả kinh tế cụ thể. Trong thực tế, rủi ro có thể tác động theo nhiều kênh, từ việc tác động trực tiếp đến tài sản ròng, làm phát sinh nghĩa vụ nợ hay thay đổi dòng tiền kỳ vọng, cho đến việc làm tăng chi phí vốn hoặc cản trở việc hoàn tất giao dịch. Vì vậy, bước đầu tiên sau khi nhận diện rủi ro là xác định kênh truyền dẫn từ vấn đề được phát hiện tới giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị vốn chủ sở hữu.

Nhóm thứ nhất gồm các rủi ro có thể lượng hóa tương đối rõ tại hoặc gần thời điểm hoàn tất giao dịch. Đó thường là các khoản mục tài chính cụ thể, từ nợ ròng, vốn lưu động và nghĩa vụ thuế đến chi phí nhân sự, khoản phải thu có vấn đề hoặc yêu cầu vốn tối thiểu. Với nhóm này, điều chỉnh giá mua thường là công cụ trực tiếp nhất. Tilleke & Gibbins (2025) ghi nhận rằng tại Việt Nam, giá mua có thể được xác định theo một mức cố định hoặc theo giá cơ sở có điều chỉnh sau hoàn tất. Các giao dịch có điều chỉnh giá có thể sử dụng báo cáo tài chính lập tại thời điểm hoàn tất hoặc cơ chế giá cố định có kiểm soát. Thực tiễn này cho thấy giá trị giao dịch M&A thường là một cấu trúc có điều kiện, chứ không nhất thiết là một con số bất biến từ ngày ký đến ngày hoàn tất.

Giao dịch giữa Frontdoor, Inc. và 2-10 HBW Acquisition là ví dụ điển hình. Hợp đồng quy định một khoản điều chỉnh gắn với mức vốn theo quy định và quỹ dự trữ của các đơn vị trực thuộc. Khoản điều chỉnh này được đưa trực tiếp vào công thức xác định giá mua cuối cùng. Đồng thời, 10 triệu USD được chuyển cho bên quản lý escrow để xử lý chênh lệch giữa giá mua ước tính và giá mua được xác định sau khi hoàn tất (Frontdoor, Inc., 2024). Về bản chất kinh tế, cơ chế này làm hai việc cùng lúc: đưa một biến số đo lường được vào giá và tạo sẵn nguồn tài sản để thực hiện khoản điều chỉnh sau hoàn tất. Cơ chế escrow trong trường hợp này không nên đồng nhất với biện pháp ký quỹ theo pháp luật Việt Nam.

Nhóm thứ hai gồm các nghĩa vụ đã xác định được, nhưng hai bên thỏa thuận cùng chia sẻ thay vì để một bên chịu toàn bộ. Trong giao dịch Booz Allen/PAR Technology, giá mua được tính từ mức cơ sở 95 triệu USD, cộng tiền mặt, trừ nợ và chi phí giao dịch, và điều chỉnh theo vốn lưu động ròng tại thời điểm hoàn tất. Điểm đáng chú ý nằm ở cách hợp đồng định nghĩa các khoản bị trừ. Khoản nợ tại thời điểm hoàn tất được giảm đi 50% giá trị của một nghĩa vụ liên quan đến quyền lợi cổ phần của nhân sự, còn chi phí giao dịch chỉ tính 50% thuế chuyển nhượng (PAR Technology Corporation, 2024). Như vậy, bên bán chỉ bị trừ vào giá một nửa các khoản này, và nửa còn lại do bên mua chịu. Việc chia sẻ rủi ro ở đây không cần một điều khoản riêng, mà được thực hiện ngay trong định nghĩa của công thức giá.

Nhóm thứ ba gồm các rủi ro có thể làm giảm giá trị kinh tế, đồng thời gắn với điều kiện pháp lý phải được khắc phục trước khi giao dịch hoàn tất. Tài liệu công bố của Kam Hing International Holdings Limited (2025) về việc mua một doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam là một ví dụ. Doanh nghiệp mục tiêu có khoản nợ 6.407.597 USD đối với bên bán hoặc bên liên quan, và phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ. Khoản tiền tương ứng với đợt thanh toán thứ tư được chuyển vào tài khoản escrow do bên thứ ba quản lý và chỉ được giải ngân để thanh toán các khoản nợ. Việc giải ngân còn phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi. Ở đây, rủi ro không chỉ được xử lý bằng giá mà còn bằng cấu trúc thanh toán kết hợp với điều kiện tiên quyết.

Nhóm thứ tư là những rủi ro đã biết nhưng mức tổn thất cuối cùng chưa chắc chắn. Với nhóm này, nếu trừ ngay toàn bộ giá trị ước tính của rủi ro khỏi giá mua thì dễ dẫn tới bất đồng lớn giữa bên mua và bên bán. Một phương án phù hợp hơn là giữ nguyên một phần cấu trúc giá, nhưng xác định trước trách nhiệm nếu tổn thất thực sự phát sinh. Trong giao dịch 8i Acquisition/Euda Health, 5,5 triệu cổ phiếu được giữ lại làm nguồn bồi thường cho một số tổn thất, trong đó có rủi ro liên quan đến khoản phải thu từ một đối tác không được thanh toán trước thời điểm hoàn tất. Các khoản bồi thường được xử lý từ số cổ phiếu được giữ trong cơ chế escrow và được coi như một khoản điều chỉnh giá mua (8i Acquisition 2 Corp., 2022). Trường hợp này cho thấy escrow có thể là cầu nối giữa rủi ro chưa chắc chắn và cơ chế điều chỉnh giá sau khi rủi ro được xác nhận; đây là cơ chế hợp đồng khác với ký quỹ theo Điều 330 Bộ luật Dân sự Việt Nam.

Từ các trường hợp trên có thể rút ra một nguyên tắc, đó là không phải mọi vấn đề được phát hiện đều nên dẫn tới giảm giá ngay. Nếu rủi ro làm thay đổi lâu dài dòng tiền hoặc khả năng sinh lợi, tác động nên được phản ánh trong định giá. Nếu rủi ro có thể đo lường tại thời điểm hoàn tất, điều chỉnh giá mua là phù hợp. Nếu rủi ro chưa chắc chắn về xác suất hoặc mức tổn thất, bồi thường, giữ lại giá mua hoặc escrow có thể hiệu quả hơn. Còn nếu rủi ro liên quan đến điều kiện pháp lý hoặc điều kiện vận hành cốt lõi, bên mua có thể yêu cầu khắc phục trước khi hoàn tất. Việc chọn sai cơ chế có thể dẫn đến hai dạng sai lệch. Dạng thứ nhất là bên mua phải trả giá quá cao vì rủi ro chưa được phản ánh. Dạng thứ hai là cùng một rủi ro bị phản ánh đồng thời vào giá và nghĩa vụ bồi thường, tạo ra hiện tượng bù đắp hai lần.

Đối với người làm định giá, cần phân biệt ba tầng tác động. Tầng thứ nhất là tác động lên giá trị doanh nghiệp, thông qua dự báo doanh thu, chi phí, đầu tư hoặc mức độ rủi ro. Tầng thứ hai là các khoản điều chỉnh từ giá trị doanh nghiệp sang giá trị vốn chủ sở hữu, chẳng hạn nợ, tiền và các khoản tương đương nợ. Tầng thứ ba là cơ chế xác định số tiền thực tế bên mua thanh toán, từ điều chỉnh sau hoàn tất, giữ lại giá mua và escrow đến thanh toán phụ thuộc kết quả. Việc tách ba tầng này giúp tránh đưa một rủi ro vào nhiều lần và tạo cơ sở rõ ràng hơn cho đàm phán hợp đồng.

Mỗi rủi ro cần được phản ánh một lần, ở đúng tầng giá trị và bằng đúng công cụ.

Cơ chế phân bổ rủi ro trong hợp đồng mua bán cổ phần

Hợp đồng mua bán cổ phần là nơi kết quả của thẩm định và đàm phán kinh tế được chuyển thành quyền, nghĩa vụ và giới hạn trách nhiệm cụ thể. Trong thực tiễn M&A tư nhân tại Việt Nam, bên bán thường đưa ra các cam đoan, bảo đảm và nghĩa vụ bồi thường. Phạm vi cam đoan và bảo đảm có thể bao quát nhiều nội dung, từ quyền sở hữu cổ phần, tình trạng pháp lý, tài sản và tình hình tài chính của doanh nghiệp mục tiêu đến nghĩa vụ, giấy phép, tuân thủ pháp luật, tranh chấp và các vấn đề khác được nhận diện trong quá trình thẩm định (Tilleke & Gibbins, 2025). Điều này cho thấy kết quả thẩm định có thể đi thẳng vào cấu trúc hợp đồng, chứ không chỉ nằm trong báo cáo tư vấn.

Cơ chế thứ nhất là điều chỉnh giá mua. Công cụ này phù hợp nhất khi biến số có thể được xác định bằng công thức hoặc số liệu tương đối khách quan, tại thời điểm hoàn tất hoặc ngay sau đó. Các ví dụ phổ biến trải từ nợ ròng, vốn lưu động và tiền mặt đến chi phí giao dịch hoặc yêu cầu vốn tối thiểu. Trong Frontdoor/2-10 HBW, khoản điều chỉnh vốn theo quy định được đưa trực tiếp vào giá mua, còn khoản escrow 10 triệu USD tạo nguồn để xử lý chênh lệch sau khi xác định giá cuối cùng (Frontdoor, Inc., 2024). Như vậy, điều chỉnh giá trả lời câu hỏi giá trị kinh tế cuối cùng mà bên mua nhận được là bao nhiêu, còn escrow tạo nguồn tài sản để khoản điều chỉnh có thể được thực hiện trên thực tế.

Cơ chế thứ hai là cam đoan và bảo đảm, một cơ chế chủ yếu dùng để xử lý rủi ro thông tin. Bên bán xác nhận một tập hợp sự kiện là đúng, đầy đủ hoặc tồn tại ở một trạng thái nhất định. Nếu xác nhận đó không chính xác, bên mua có cơ sở yêu cầu biện pháp khắc phục theo hợp đồng. Cơ chế này đặc biệt đáng chú ý tại Việt Nam, nơi một số thông tin không thể kiểm chứng đầy đủ chỉ bằng tra cứu công khai. Trong M&A bất động sản, YKVN (2023) cho biết việc xác định quyền và tình trạng tài sản gắn với đất thường đòi hỏi xem xét hồ sơ gốc, trong khi khả năng tra cứu của bên thứ ba còn hạn chế. Vì vậy, sự bảo vệ dành cho bên mua phụ thuộc đáng kể vào cam đoan, bảo đảm và nghĩa vụ bồi thường của bên bán. Điều này phù hợp với lập luận của Gilson (1984), rằng cam đoan và bảo đảm là cách ít tốn kém để bên nắm thông tin chịu trách nhiệm về thông tin đó.

Cơ chế thứ ba là bồi thường đối với rủi ro cụ thể. Cam đoan và bảo đảm thường bao phủ một tập hợp rộng các sự kiện. Bồi thường cụ thể thì khác, vì nó phù hợp với những rủi ro đã được nhận diện nhưng tổn thất cuối cùng chưa thể xác định chắc chắn. Tilleke & Gibbins (2025) ghi nhận rằng các sự kiện thường được bồi thường trong M&A tại Việt Nam khá đa dạng, từ vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và khiếu kiện của bên thứ ba đến xử phạt hành chính hoặc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp mục tiêu trước thời điểm hoàn tất. Với loại rủi ro này, hợp đồng có thể quy định rõ các giới hạn của nghĩa vụ bồi thường, từ phạm vi tổn thất và thời hạn yêu cầu đến ngưỡng tối thiểu, mức trần trách nhiệm và các trường hợp loại trừ.

Cơ chế thứ tư gồm giữ lại giá mua, escrow và ký quỹ. Ba cơ chế này đều có thể tạo nguồn tài sản để bảo đảm thực hiện khoản điều chỉnh hoặc bồi thường, nhưng không đồng nhất về cấu trúc pháp lý. Giữ lại giá mua là việc bên mua chưa thanh toán một phần giá trong thời hạn hoặc điều kiện đã thỏa thuận. Escrow là việc tiền hoặc tài sản được giao cho một bên thứ ba quản lý và chỉ được giải phóng khi điều kiện hợp đồng được đáp ứng. Ký quỹ theo pháp luật Việt Nam là biện pháp bảo đảm gắn với tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá được gửi vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng theo Điều 330 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong giao dịch 8i Acquisition/Euda Health, số cổ phiếu escrow được giữ lại ngay khi hoàn tất để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường, và là nguồn thanh toán cho các tổn thất cụ thể (8i Acquisition 2 Corp., 2022). Ở góc độ đàm phán, cơ chế escrow giúp bên mua giảm rủi ro thi hành nghĩa vụ sau giao dịch. Đồng thời, bên bán tránh được việc bị giảm toàn bộ giá mua trước khi tổn thất thực sự xảy ra.

Cơ chế thứ năm là điều kiện tiên quyết. Khi một vấn đề không thể chấp nhận nếu chưa được khắc phục, giải pháp hợp lý là chưa hoàn tất giao dịch, thay vì giảm giá. Tilleke & Gibbins (2025) cho biết các điều kiện hoàn tất tại Việt Nam thường gồm nhiều nội dung, từ tính chính xác của cam đoan và bảo đảm, phê duyệt nội bộ và chấp thuận của cơ quan quản lý đến việc tuân thủ các nghĩa vụ trước hoàn tất và không xuất hiện thay đổi bất lợi trọng yếu. Bên mua còn có thể yêu cầu hoàn tất thẩm định và buộc bên bán khắc phục các vấn đề đã được nhận diện trước khi giao dịch hoàn tất. Trường hợp Kam Hing tại Việt Nam minh họa rõ cách khoản nợ và thủ tục tăng vốn được gắn với tài khoản escrow và điều kiện cấp giấy chứng nhận sửa đổi (Kam Hing International Holdings Limited, 2025). Về mặt lý thuyết, đây là cách để bên mua không phải gánh những rủi ro mà bên bán kiểm soát được trong giai đoạn trước hoàn tất (Gilson & Schwartz, 2005).

Cơ chế thứ sáu là thanh toán phụ thuộc kết quả. Cơ chế này phù hợp khi hai bên không thống nhất được về triển vọng tương lai của doanh nghiệp mục tiêu. Thay vì cố định toàn bộ giá tại thời điểm ký, một phần giá mua chỉ được thanh toán nếu doanh nghiệp đạt các chỉ tiêu đã thỏa thuận sau hoàn tất. Nhờ vậy, bên mua không phải trả trước cho phần giá trị chưa chắc chắn, còn bên bán vẫn nhận được mức giá kỳ vọng nếu kết quả đúng như dự báo (Cain và cộng sự, 2011; Kohers & Ang, 2000). Bốn tình huống trong bài không được phân tích theo cơ chế này, nên nội dung ở đây dựa trên các nghiên cứu đã công bố.

Một điểm thường bị bỏ qua là giới hạn trách nhiệm. Tilleke & Gibbins (2025) ghi nhận các giới hạn phổ biến đối với trách nhiệm của bên bán tại Việt Nam, gồm thời hạn yêu cầu, mức trần trách nhiệm, ngưỡng tối thiểu của từng yêu cầu hoặc tổng yêu cầu và các vấn đề đã được công bố đầy đủ. Những giới hạn này có ý nghĩa lớn đối với phân bổ rủi ro. Một cam đoan rất rộng nhưng bị giới hạn bởi mức trần nhỏ hoặc thời hạn ngắn có thể đem lại mức bảo vệ kinh tế thấp hơn nhiều so với cách diễn đạt bề ngoài. Do đó, khi phân tích hợp đồng cần xem xét cả điều khoản tạo quyền lẫn điều khoản giới hạn quyền.

Khi áp dụng tại Việt Nam, cần lưu ý rằng cam đoan, bảo đảm và bồi thường theo thỏa thuận là những khái niệm có nguồn gốc từ thông luật, và chưa được pháp luật Việt Nam quy định thành chế định riêng. Vì vậy, khả năng thực thi các điều khoản này dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận và các quy định chung về trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ. Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép các bên thỏa thuận về phạt vi phạm (Điều 418), quy định về thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng (Điều 419) và ghi nhận ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (Điều 330) (Quốc hội, 2015).

Quy định này chỉ trực tiếp áp dụng cho ký quỹ theo pháp luật Việt Nam, không đương nhiên áp dụng cho mọi cơ chế escrow được thiết kế theo thông lệ giao dịch quốc tế. Nếu hợp đồng chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005, trường hợp một khoản thanh toán được xác định là phạt vi phạm thì mức phạt không được vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm (Điều 301); còn yêu cầu bồi thường thiệt hại phải đáp ứng các điều kiện về thiệt hại thực tế và quan hệ nhân quả theo Điều 303 (Quốc hội, 2005). Do đó, một điều khoản bồi thường hoặc escrow được soạn theo thông lệ quốc tế cần được rà soát riêng về bản chất pháp lý, luật áp dụng và cơ chế thực thi tại Việt Nam, thay vì mặc nhiên quy về phạt vi phạm hoặc ký quỹ.

Từ góc độ tài chính, cần tránh bù đắp hai lần. Nếu một nghĩa vụ đã được trừ đầy đủ khỏi giá mua, bên mua không nên mặc nhiên yêu cầu bồi thường toàn bộ cùng khoản đó, trừ khi có cơ chế điều chỉnh để tránh thu lợi hai lần. Ngược lại, nếu rủi ro chỉ được phản ánh một phần trong giá vì mức tổn thất chưa chắc chắn, hợp đồng có thể tiếp tục phân bổ phần còn lại thông qua bồi thường hoặc escrow. Vì vậy, sự phối hợp giữa định giá và soạn thảo hợp đồng là điều kiện để phân bổ rủi ro chính xác. Bảng 1 tổng hợp mối liên kết giữa từng loại rủi ro và cơ chế hợp đồng tương ứng.

Mỗi cơ chế hợp đồng xử lý một loại rủi ro riêng, nên cần được lựa chọn và phối hợp theo đúng bản chất của rủi ro.

Bằng chứng thực tiễn và khung phân bổ rủi ro đề xuất

Các tình huống được phân tích cho thấy hợp đồng M&A không chỉ là văn bản pháp lý ghi nhận một mức giá đã thống nhất. Trên thực tế, hợp đồng còn là công cụ kinh tế để phân bổ những rủi ro chưa thể loại bỏ hoàn toàn tại thời điểm ký. Frontdoor/2-10 HBW cho thấy rủi ro đo lường được có thể đưa vào công thức giá và được bảo đảm bằng ký quỹ. Booz Allen/PAR Technology cho thấy một nghĩa vụ có thể được chia sẻ giữa hai bên thông qua định nghĩa nợ trong công thức giá. Kam Hing/doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam cho thấy khoản nợ và yêu cầu tăng vốn có thể được xử lý cùng lúc bằng cấu trúc thanh toán, ký quỹ và điều kiện tiên quyết. Cuối cùng, 8i Acquisition/Euda Health cho thấy một rủi ro cụ thể có thể được gắn với tài sản ký quỹ và cơ chế bồi thường sau giao dịch. Bảng 2 so sánh bốn tình huống theo từng bước của khung phân tích.

Đối với M&A tại Việt Nam, logic này có ý nghĩa đặc biệt. Trong giao dịch mua cổ phần, doanh nghiệp mục tiêu vẫn là chủ thể trực tiếp của các nghĩa vụ lịch sử; tuy nhiên, bên mua chịu rủi ro kinh tế do các nghĩa vụ này có thể làm giảm giá trị khoản đầu tư, trong khi khả năng xác minh một số thông tin còn phụ thuộc vào hồ sơ doanh nghiệp, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba. Tilleke & Gibbins (2025) cũng ghi nhận rằng các bên trong giao dịch M&A tại Việt Nam thường sử dụng nhiều công cụ, từ điều chỉnh giá, giữ lại giá mua, escrow, cam đoan và bảo đảm đến bồi thường, điều kiện hoàn tất và phí chấm dứt. Như vậy, các công cụ cần thiết để phân bổ rủi ro đã có mặt trong thực tiễn. Thách thức nằm ở việc chọn đúng công cụ cho đúng loại rủi ro.

Trên cơ sở các bằng chứng trên, bài viết đề xuất khung bốn bước gồm Nhận diện, Lượng hóa, Phân bổ và Hợp đồng (Bảng 2). Khung này không nhằm thay thế quy trình thẩm định hoặc đàm phán hiện có. Mục đích của nó là tạo ra một ngôn ngữ chung giữa nhóm tài chính, nhóm pháp lý và nhóm ra quyết định đầu tư.

Bước thứ nhất là Nhận diện, tức là xác định rủi ro hoặc biến số có thể gây tổn thất cho bên mua hoặc làm thay đổi khả năng hoàn tất giao dịch. Ở bước này, nội dung cần vượt ra ngoài việc mô tả vấn đề và chỉ rõ cơ chế phát sinh tổn thất. Ví dụ, thay vì ghi nhận chung rằng doanh nghiệp mục tiêu đang có tranh chấp, cần làm rõ tranh chấp đó có thể dẫn đến hậu quả gì, từ nghĩa vụ thanh toán và mất quyền tài sản đến gián đoạn hoạt động hay hạn chế giấy phép.

Bước thứ hai là Lượng hóa, tức là đánh giá tác động tài chính của rủi ro trong phạm vi có thể. Việc lượng hóa không phải lúc nào cũng cho ra một con số duy nhất. Trong nhiều trường hợp, đó là một khoảng tổn thất, kịch bản hoặc xác suất. Mục tiêu của bước này là xác định rủi ro nên được phản ánh ở đâu, trong dòng tiền và định giá, trong điều chỉnh giá tại thời điểm hoàn tất, hay chỉ nên được xử lý bằng cơ chế bảo vệ hợp đồng.

Bước thứ ba là Phân bổ, tức là quyết định rủi ro thuộc về bên mua, bên bán hay được chia sẻ. Một nguyên tắc hợp lý, gần với quan điểm của Posner và Rosenfield (1977), là phân bổ rủi ro cho bên có khả năng kiểm soát nguyên nhân phát sinh, bên có trách nhiệm đối với giai đoạn hình thành rủi ro, hoặc bên có thể xử lý rủi ro với chi phí thấp hơn. Theo đó, rủi ro lịch sử của doanh nghiệp mục tiêu thường được đàm phán để bên bán chịu, còn rủi ro kinh doanh sau hoàn tất thường thuộc về bên mua. Các rủi ro gắn với biến động kết quả tương lai thì có thể được chia sẻ.

Bước thứ tư là Hợp đồng, tức là chuyển quyết định phân bổ thành cơ chế có thể thực thi. Mỗi loại rủi ro phù hợp với một cơ chế riêng. Rủi ro có thể đo lường phù hợp với điều chỉnh giá, rủi ro thông tin phù hợp với cam đoan và bảo đảm, còn rủi ro cụ thể chưa chắc chắn phù hợp với bồi thường. Rủi ro thi hành nghĩa vụ có thể cần giữ lại giá mua, escrow hoặc biện pháp bảo đảm phù hợp, và rủi ro phải được loại bỏ trước giao dịch phù hợp với điều kiện tiên quyết. Khoảng cách về kỳ vọng tương lai thì có thể xử lý bằng thanh toán phụ thuộc kết quả. Trong nhiều giao dịch, một rủi ro cần nhiều hơn một cơ chế. Kam Hing là ví dụ rõ, khi khoản nợ được xử lý bằng dòng tiền escrow, còn thủ tục tăng vốn được đặt thành điều kiện để giải ngân và hoàn tất.

Từ khung này có thể rút ra ba mệnh đề để kiểm định trong các nghiên cứu sau. Thứ nhất, rủi ro càng dễ đo lường tại thời điểm hoàn tất thì càng có xu hướng được xử lý bằng điều chỉnh giá mua. Thứ hai, rủi ro càng khó lượng hóa thì các bên càng có xu hướng dùng bồi thường kèm giữ lại giá mua hoặc escrow thay cho giảm giá trực tiếp. Thứ ba, khi khả năng kiểm chứng thông tin từ nguồn công khai càng thấp, như trong M&A bất động sản tại Việt Nam, phạm vi cam đoan và bảo đảm càng rộng và vai trò của cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ càng lớn.

Gợi ý công cụ áp dụng

Để khung bốn bước có thể được sử dụng trong thực tế, bài viết đề xuất một mẫu phiếu xử lý phát hiện thẩm định. Phiếu yêu cầu mỗi phát hiện phải được ghi nhận cùng chứng cứ, yêu cầu pháp lý, tác động kinh tế, phương án xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn và rủi ro còn lại sau xử lý. Cách trình bày này giúp tránh tình trạng một phát hiện được ghi nhận trong báo cáo thẩm định nhưng không được chuyển thành đầu việc cụ thể hoặc bị bỏ sót khi đàm phán giá và hợp đồng.

Mẫu phiếu được xem là công cụ tham khảo cho hoạt động đào tạo và phối hợp giữa nhóm pháp lý, tài chính, thuế và doanh nghiệp trong giao dịch M&A, không phải tiêu chuẩn nghề nghiệp bắt buộc. Phiên bản minh họa trong Phụ lục 1 sử dụng tình huống Kam Hing/doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam để cho thấy cách một khoản nợ và yêu cầu điều chỉnh vốn có thể được chuyển từ phát hiện thành điều kiện giải ngân, phân công trách nhiệm và cơ chế theo dõi.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, các hợp đồng công khai được sử dụng chủ yếu là giao dịch tại thị trường nước ngoài, trong khi giao dịch tư nhân tại Việt Nam thường không công bố đầy đủ hợp đồng. Do đó, các trường hợp quốc tế trong bài được dùng để minh họa cơ chế hợp đồng. Kết luận về thực tiễn Việt Nam chủ yếu dựa trên nguồn tổng kết chuyên môn của Tilleke & Gibbins và YKVN, cùng với trường hợp Kam Hing có doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam. Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng bằng phỏng vấn chuyên gia, khảo sát cố vấn giao dịch hoặc thu thập các hợp đồng đã được ẩn danh, để kiểm định mức độ phổ biến của từng cơ chế tại Việt Nam.

Tóm lại, giá trị của thẩm định chi tiết nằm ở khả năng biến một vấn đề thành quyết định giao dịch có thể đo lường và có thể thực thi. Sau mỗi phát hiện, cần đặt ra ba câu hỏi, đó là rủi ro này làm thay đổi giá trị bao nhiêu, bên nào nên chịu rủi ro, và hợp đồng cần được thiết kế như thế nào để phản ánh sự phân bổ đó. Việc kết nối bốn bước Nhận diện, Lượng hóa, Phân bổ và Hợp đồng giúp thu hẹp khoảng cách giữa thẩm định, định giá và soạn thảo hợp đồng, từ đó nâng cao chất lượng đàm phán và tính chắc chắn của giao dịch M&A. Kết quả thẩm định có ý nghĩa khi giúp xác nhận hoặc điều chỉnh giả định đầu tư, hỗ trợ quyết định chấp nhận, khắc phục hoặc phân bổ rủi ro, và khi cần thiết được phản ánh vào giá hoặc vào hợp đồng.