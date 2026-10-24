Từ Taylor Swift đến BTS, BLACKPINK: Vì sao cứ lên TikTok là thành xu hướng?

Theo số liệu tổng hợp từ các video lồng ghép nhạc nền trên TikTok, Taylor Swift hiện giữ vị trí số một với 272 tỷ lượt xem. Đây cũng là thành tích cao nhất mà một nghệ sĩ đạt được trên nền tảng video ngắn này.

Taylor Swift sở hữu lượng xem cao nhất cho các video dùng nhạc nền trên TikTok.

Đứng ngay sau Taylor là Doja Cat với 175 tỷ và Billie Eilish với 159 tỷ. Vị trí thứ tư thuộc về Shakira với 158 tỷ, theo sau lần lượt là Beyoncé với 138 tỷ và Ariana Grande với 121 tỷ. Hai nữ nghệ sĩ Megan Thee Stallion và Karol G cùng chạm mốc 119 tỷ lượt xem. Nhóm tiếp theo gồm nhiều tên tuổi quen thuộc như Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Cardi B, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Meghan Trainor và Rosalía với lượng xem dao động từ 73 đến 99 tỷ.

Vị thế dẫn đầu của Taylor Swift đến từ nhiều yếu tố kết hợp. Danh mục bài hát của cô trải dài qua nhiều thể loại như Pop, Country, Folk, giúp người dùng dễ dàng chọn được bản nhạc phù hợp cho từng nội dung video của mình.

Kho tàng bài hát đa dạng từ Pop, Country đến Folk giúp âm nhạc của Taylor Swift dễ dàng phủ sóng nhiều dạng nội dung video khác nhau.

Thêm vào đó, nữ ca sĩ còn nắm lợi thế lớn về quyền sở hữu trí tuệ. Khi Universal Music Group rút toàn bộ nhạc khỏi TikTok do tranh chấp vào năm 2024, khiến tác phẩm của nhiều ngôi sao bị gỡ, Taylor Swift vẫn tự đưa được các ca khúc của mình trở lại nhờ việc nắm bản quyền các bản thu dưới tên Taylor's Version.

Việc nắm bản quyền các bản thu mang nhãn “Taylor's Version” giúp giọng ca sinh năm 1989 giữ được vị thế chủ động.

Ngoài ra, cộng đồng người hâm mộ Swifties cũng hoạt động rất tích cực. Mỗi dịp cô chuẩn bị phát hành album mới, hàng loạt video lại xuất hiện để cùng nhau mổ xẻ các chi tiết ẩn giấu trong ca từ và hình ảnh.

Về phía Doja Cat, các ca khúc quen thuộc như Say So, Woman hay Paint The Town Red sở hữu đoạn nhạc bắt tai, dễ dàng trở thành chất liệu cho các vũ đạo thịnh hành. Bản thân cô cũng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường mang tính hài hước, biến giai điệu của mình thành các meme phổ biến.

Giai điệu bắt tai giúp các bài hát của Doja Cat trở thành xu hướng trên TikTok.

Trong khi đó, âm nhạc của Billie Eilish lại tiếp cận người dùng TikTok qua những giai điệu sâu lắng và lối hát mang tính tự sự. Thay vì sử dụng tiết tấu dồn dập, các siêu hit như BIRDS OF A FEATHER tập trung vào phần hòa âm và giọng hát thì thầm đặc trưng. Sắc thái âm nhạc này thường được lựa chọn làm nhạc nền cho các video lưu giữ khoảnh khắc đời thường, kể chuyện cá nhân hoặc các nội dung về tình bạn và tình yêu.

Âm nhạc mang tính tự sự của Billie Eilish là lựa chọn quen thuộc cho các video của giới trẻ.

Tại thị trường K-Pop, BTS tiếp tục là nghệ sĩ có lượng xem cao nhất với 147 tỷ lượt. Dù các thành viên từng có thời gian tập trung cho dự án cá nhân và thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhạc của nhóm vẫn xuất hiện đều đặn trong các chiến dịch quảng bá trực tuyến. Sức hút này có sự đồng hành lớn từ cộng đồng fan ARMY qua việc liên tục sáng tạo video và hỗ trợ tăng lượt nghe.

Ở mảng nhóm nhạc nữ, BLACKPINK giữ ngôi đầu với 81,7 tỷ lượt xem. Nhạc của BLACKPINK có nhịp điệu mạnh mang hơi hướng Hip-hop, EDM và Girl Crush, thường xuyên được người dùng ghép vào các video về thời trang và các xu hướng làm đẹp. Việc bốn thành viên liên tục góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế cũng giúp những nội dung dạng này duy trì được sự chú ý.

Bên cạnh các con số lượt xem, cách thức làm nhạc hiện nay cũng đang thay đổi rõ rệt dưới tác động của nền tảng số. Nhiều bài hát bắt đầu được sáng tác xoay quanh một đoạn điệp khúc dài từ 15 đến 30 giây thay vì tuân theo cấu trúc hoàn chỉnh như trước.

Một số nghệ sĩ, đặc biệt là các nhóm nhạc K-Pop thường chủ động hé lộ một đoạn nhạc ngắn lên TikTok trước ngày phát hành chính thức để gợi sự tò mò. Người nghe cũng không còn đứng ngoài cuộc khi chủ động tự phối lại bài hát bằng cách tăng tốc độ, làm chậm giai điệu hoặc ghép giọng bằng AI, giúp nhiều ca khúc cũ có cơ hội quay trở lại bảng xếp hạng.

Dù từng xảy ra những bất đồng giữa nền tảng và các hãng đĩa xoay quanh vấn đề bản quyền cùng mức chia sẻ doanh thu, TikTok vẫn là bệ phóng giúp nhiều bài hát nhanh chóng tiếp cận số đông. Đó là lý do các ngôi sao thế giới vẫn duy trì sự hiện diện tại đây. Điểm chung giúp họ giữ chân người nghe chính là giai điệu dễ nhớ, mở ra không gian để công chúng thoải mái sáng tạo nội dung theo cách của riêng mình.