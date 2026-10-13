Tụ tập chạy xe thành đoàn: Khi nào bị xử lý hình sự?

Ninh Bình xử phạt 12 trường hợp vi phạm giao thông trong đêm

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với công an các xã trên địa bàn phụ trách tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện chuyên đề xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường trọng điểm.

Tối 12/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với Công an xã Xuân Trường tổ chức cắm chốt, tuần tra lưu động công khai kết hợp hóa trang, mật phục, khép kín địa bàn trong đêm.

Các tổ công tác tập trung tuần tra vào khung giờ đêm tối, rạng sáng; phối hợp chốt chặn từ 19h30 tại các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng; đồng thời kiểm tra người và phương tiện để phát hiện, xử lý các hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và ma túy.

Tụ tập điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông có thể bị xử lý hình sự. (Ảnh minh hoạ).

Kết quả, các tổ tuần tra, kiểm soát đã lập hồ sơ xử phạt 12 trường hợp, tổng số tiền phạt trên 43 triệu đồng; tạm giữ 5 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp và trừ điểm 3 giấy phép lái xe. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và đi sai phần đường.

Đợt tuần tra cho thấy lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát vào ban đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tụ tập chạy xe thành đoàn: Nhiều vụ việc đã bị xử lý

Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông cũng từng được phát hiện, xử lý tại nhiều địa phương.

Tại Quảng Ninh, ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 trong số 16 đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Trước đó, một nhóm thanh niên điều khiển mô tô trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, tháo hoặc che biển số, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe.

Tại Vĩnh Long, sau vụ việc xảy ra chiều 16/4/2026, khi một số thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe, đùa giỡn và ném bột bụi trên đường thuộc phường Nguyệt Hóa, lực lượng công an đã triệu tập 30 trường hợp để làm việc, lập biên bản xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm hành chính. Các lỗi được ghi nhận gồm chưa đủ tuổi điều khiển xe, giao xe cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe và một số vi phạm khác.

Các vụ việc trên cho thấy hành vi tụ tập chạy xe thành đoàn có thể đi kèm nhiều vi phạm khác, từ không chấp hành quy định về an toàn giao thông đến những hành vi có dấu hiệu xâm phạm trật tự công cộng. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm pháp lý phải căn cứ vào hành vi cụ thể, chứng cứ và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Khi nào tụ tập chạy xe thành đoàn bị xử lý hình sự?

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, người tham gia giao thông có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tương ứng với từng hành vi.

Tùy trường hợp, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe khi thuộc diện phải có, điều khiển phương tiện không bảo đảm điều kiện hoặc vi phạm quy tắc giao thông có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các hình thức xử lý bổ sung theo quy định.

Đối với hành vi tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng hoặc đua xe trái phép, không phải mọi trường hợp đều đương nhiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng phải xem xét tính chất, mức độ, diễn biến, hậu quả và các dấu hiệu pháp lý của hành vi để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không.

Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành một tội phạm khác, chẳng hạn tội đua xe trái phép theo Điều 266 Bộ luật Hình sự, việc xử lý sẽ căn cứ vào các quy định tương ứng.

Vụ việc tại Quảng Ninh là ví dụ về trường hợp cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Việc khởi tố trong vụ việc cụ thể không có nghĩa mọi trường hợp tụ tập chạy xe thành đoàn đều sẽ bị xử lý theo cùng một tội danh.

Người giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể chịu trách nhiệm hình sự

Bên cạnh trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển phương tiện, trách nhiệm của người giao xe cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nghiêm cấm giao xe cơ giới cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tùy trường hợp, người giao xe có thể bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Người chủ sở hữu hoặc quản lý phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi giao xe và hậu quả xảy ra đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo điều luật.

Do đó, không thể mặc nhiên kết luận phụ huynh phạm tội chỉ vì con chưa đủ điều kiện điều khiển xe. Cơ quan có thẩm quyền phải làm rõ việc giao xe, điều kiện của người điều khiển, hậu quả và những yếu tố khác mà pháp luật hình sự quy định.

Dù vậy, phụ huynh và chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra độ tuổi, giấy phép lái xe và các điều kiện cần thiết trước khi giao xe. Việc cho rằng con em chỉ đi quãng đường ngắn hoặc sử dụng xe vào buổi tối không làm mất đi trách nhiệm bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Ngăn vi phạm từ gia đình đến đường phố

Để hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, cần có sự phối hợp giữa lực lượng công an, gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Gia đình cần quản lý việc sử dụng phương tiện của con em, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện sớm, xử lý đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn và mất trật tự công cộng.

Việc kết hợp giữa xử lý nghiêm và phòng ngừa từ sớm sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cộng đồng.