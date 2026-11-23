Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc, trong đó những bất ổn, bất định kéo dài, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và những giới hạn ngày càng rõ của mô hình tăng trưởng truyền thống đang làm thay đổi căn bản môi trường phát triển, phương thức tổ chức nền kinh tế và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 tổ chức ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra ba chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển: sự tồn tại đồng thời và liên tục của nhiều cuộc khủng hoảng làm suy giảm sức chống chịu của các nền kinh tế; sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội; và sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống trong bối cảnh bất bình đẳng gia tăng.

Những chuyển dịch này cho thấy lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới không còn chỉ được quyết định bởi chi phí và hiệu quả trước mắt, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng thích ứng, sức chống chịu, năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Những biến động đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển có độ mở lớn và mức độ hội nhập sâu như Việt Nam.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng: từ mở rộng nguồn lực sang nâng cao năng lực nội sinh; từ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, vấn đề không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà quan trọng hơn là phải thiết kế lại cấu trúc nền kinh tế, xây dựng hệ sinh thái phát triển và đổi mới vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Đây không đơn thuần là sự điều chỉnh phương thức tăng trưởng, mà là yêu cầu chuyển đổi tư duy phát triển, tạo dựng những năng lực mới để nền kinh tế có thể thích ứng, tự cường và vươn lên trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Bước ngoặt của mô hình tăng trưởng

Sau bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Từ nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, quy mô nhỏ, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức vài trăm USD, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô đáng kể, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong thời gian dài và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Những thành tựu đó được tạo nên bởi sự kết hợp của nhiều động lực, đó là mở cửa và hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở rộng sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, huy động vốn đầu tư và khai thác lợi thế về nguồn lao động.

Đây là mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện lịch sử của Đất nước trong giai đoạn đầu đổi mới, giúp giải phóng nguồn lực, mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những nền tảng quan trọng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, mỗi mô hình tăng trưởng chỉ có thể phát huy hiệu quả trong những điều kiện và giai đoạn phát triển nhất định. Khi điều kiện phát triển thay đổi, những lợi thế từng tạo nên thành công có thể dần suy giảm. Việt Nam đang bước vào thời điểm như vậy.

Lợi thế lao động dồi dào, chi phí thấp không còn là ưu thế bền vững khi cơ cấu dân số thay đổi, chi phí lao động tăng và yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và tín dụng cũng bộc lộ giới hạn khi hiệu quả sử dụng vốn chưa được cải thiện tương xứng.

Hệ số ICOR giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,43 cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực cũng như nhiều nước trên thế giới và hầu như không có cải thiện so với giai đoạn 2016- 2020.

Hội nhập thương mại và thu hút FDI đã giúp Việt Nam tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, nhưng giá trị gia tăng trong nước còn hạn chế; nhiều ngành xuất khẩu chủ lực vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện, công nghệ và thị trường bên ngoài.

Những hạn chế này không phủ nhận thành tựu của mô hình tăng trưởng hiện tại. Ngược lại, chúng cho thấy nền kinh tế đã phát triển đến trình độ mà những động lực cũ không còn đủ sức tạo ra bước tiến mới nếu không được nâng cấp về chất lượng và cấu trúc.

Nền kinh tế có thể tiếp tục tăng nhờ mở rộng vốn và lao động, nhưng tăng trưởng quy mô không đồng nghĩa với nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu năng suất, công nghệ, năng lực quản trị và giá trị gia tăng trong nước không được cải thiện, Việt Nam có nguy cơ tiếp tục duy trì vị trí ở những công đoạn có giá trị thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho giai đoạn phát triển mới không chỉ là đạt tốc độ tăng trưởng bao nhiêu, quan trọng hơn là tăng trưởng dựa trên cấu trúc nào, tạo ra năng lực gì, đưa nền kinh tế đến vị trí nào trong trật tự kinh tế thế giới.

Đây chính là bước chuyển từ tăng trưởng theo quán tính sang tăng trưởng có chủ đích; từ phát triển dựa trên mở rộng đầu vào sang phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực nội sinh.

Những giới hạn bên trong của mô hình tăng trưởng

Giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện tại thể hiện ở sự suy giảm dần của các lợi thế cạnh tranh truyền thống, đồng thời bộc lộ trong cấu trúc chi phí và khả năng tạo ra giá trị gia tăng của nền kinh tế. Các số liệu thống kê cho thấy quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng, nhưng hiệu quả chuyển hóa đầu vào thành giá trị tăng thêm chưa được cải thiện tương xứng.

Tỷ lệ chi phí trung gian so với giá trị sản xuất của toàn nền kinh tế ở mức khá cao, đạt 66,67% năm 2012 và tăng liên tục trong các giai đoạn tiếp theo. Trong 12 năm, từ 2012 đến 2024, tỷ lệ này tăng 0,36 điểm phần trăm.

Điều đó đồng nghĩa với tỷ trọng giá trị tăng thêm trong giá trị sản xuất giảm tương ứng. Nói cách khác, để tạo ra một đơn vị giá trị sản xuất, nền kinh tế phải sử dụng tỷ trọng chi phí đầu vào lớn hơn so với trước đây.

Đáng chú ý, hạn chế này thể hiện rõ hơn trong công nghiệp chế biến, chế tạo – lĩnh vực được kỳ vọng giữ vai trò động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ chi phí trung gian của ngành luôn ở mức trên 80%; năm 2019 tăng 2,05 điểm phần trăm so với năm 2012 và năm 2024 tiếp tục cao hơn năm 2019 là 0,02 điểm phần trăm.

Tỷ lệ này cho thấy phần giá trị tăng thêm tạo ra trên một đơn vị giá trị sản xuất còn hạn chế, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào những công đoạn có giá trị cao hơn.

Biểu hiện khác của sự chuyển dịch chậm về chất lượng tăng trưởng là tỷ trọng giá trị tăng thêm của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP. Theo Niên giám thống kê, tỷ trọng này tăng từ 20,96% năm 2015 lên 24,53% năm 2025, tăng 3,57 điểm phần trăm sau một thập kỷ. Đáng lưu ý, riêng giai đoạn 2020–2025, mức tăng chỉ đạt 0,58 điểm phần trăm.

Diễn biến này cho thấy, dù công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, quá trình nâng cao đóng góp của ngành vào GDP vẫn chưa tạo được bước chuyển đủ mạnh, nhất là trong giai đoạn gần đây.

Cùng với đó, mức độ phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu chưa được cải thiện. Giai đoạn 2019–2024, tỷ lệ nguyên vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí trung gian của nền kinh tế tăng 1,026 điểm phần trăm.

Điều này phản ánh sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung đầu vào từ bên ngoài, trong khi năng lực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất.

Khi giá nguyên liệu, năng lượng và chi phí logistics quốc tế biến động, sự phụ thuộc này nhanh chóng tác động vào chi phí sản xuất, làm gia tăng rủi ro đối với doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chỉ tiêu trên phản ánh nghịch lý trong quá trình phát triển: quy mô sản xuất và hội nhập kinh tế mở rộng, nhưng khả năng tạo ra giá trị gia tăng từ nguồn lực trong nước chưa được cải thiện tương xứng; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng nhưng tỷ trọng đóng góp vào GDP tăng chậm; xuất khẩu và sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguyên vật liệu, linh kiện nhập khẩu.

Vì thế, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí sản xuất cao hay tỷ lệ nhập khẩu lớn, sâu xa hơn là năng lực nội sinh của nền kinh tế chưa phát triển tương xứng với quy mô và mức độ hội nhập.

Nếu tiếp tục duy trì cấu trúc tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng sản xuất, sử dụng đầu vào nhập khẩu và khai thác lợi thế chi phí, nền kinh tế sẽ khó tạo ra đột phá về năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làm chủ công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI.

Thước đo quan trọng của chuyển đổi mô hình tăng trưởng không chỉ là sản lượng tăng thêm, mà còn là lượng giá trị gia tăng được tạo ra từ mỗi đơn vị vốn, lao động, nguyên liệu và công nghệ được sử dụng.

Thiết kế lại kiến trúc tăng trưởng

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng không đơn thuần là thay đổi một số động lực hay điều chỉnh cơ cấu ngành, điều quan trọng là phải tổ chức lại cách thức vận hành của nền kinh tế, từ huy động và phân bổ nguồn lực đến phát triển doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng.

Đó là quá trình thiết kế lại mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp, hệ thống tài chính, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, nhằm bảo đảm các nguồn lực được kết nối, phân bổ theo hướng tạo ra giá trị cao hơn.

Trong kiến trúc tăng trưởng mới, vốn, lao động, tài nguyên, công nghệ vẫn là các yếu tố quan trọng, nhưng hiệu quả phát triển ngày càng phụ thuộc vào năng lực kết hợp các yếu tố đó. Cùng một lượng vốn đầu tư, nền kinh tế có thể tạo ra kết quả rất khác nhau tùy thuộc vào chất lượng thể chế, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và khả năng kết nối giữa các chủ thể kinh tế.

Do đó, trọng tâm chính sách cần dịch chuyển từ huy động tối đa nguồn lực sang nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực; từ ưu tiên mở rộng quy mô sản xuất sang nâng cấp năng lực sản xuất; từ thu hút đầu tư bằng lợi thế chi phí sang thu hút bằng chất lượng thể chế, hạ tầng, nhân lực và hệ sinh thái công nghiệp. Điều này đòi hỏi xác lập rõ hơn vai trò của từng khu vực kinh tế.

Khu vực kinh tế nhà nước cần tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, hạ tầng nền tảng và những nhiệm vụ mà khu vực tư nhân chưa đủ điều kiện hoặc không có động lực đầu tư.

Vai trò của khu vực này không nên được đánh giá chủ yếu bằng quy mô tài sản hay vốn đầu tư, mà bằng khả năng dẫn dắt, mở đường, tạo nền tảng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Khu vực kinh tế tư nhân cần thực sự trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, được bảo đảm điều kiện phát triển bình đẳng và tiếp cận nguồn lực theo năng lực, hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp tư nhân phải trở thành chủ thể chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia ngày càng sâu vào những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thu hút vốn, công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và kết nối thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, hiệu quả thu hút FDI cần được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn đăng ký, vốn giải ngân hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn bằng mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, khả năng phát triển nhà cung ứng nội địa và đóng góp vào năng lực sản xuất dài hạn.

Các khu vực kinh tế không được đặt trong quan hệ thay thế hay cạnh tranh hành chính, mà phải kết nối để bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau. Nhà nước tạo lập môi trường và hạ tầng; doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và đổi mới; thị trường lựa chọn, sàng lọc; khoa học công nghệ và nhân lực tạo ra năng lực mới. Chất lượng kiến trúc tăng trưởng được quyết định bởi khả năng biến nguồn lực thành năng suất, biến đầu tư thành năng lực sản xuất, biến hội nhập thành năng lực làm chủ giá trị.

Xây dựng hệ sinh thái phát triển

Yêu cầu có tính quyết định đối với mô hình tăng trưởng mới là xây dựng hệ sinh thái phát triển có chủ đích. Đây không phải là việc Nhà nước lựa chọn và áp đặt mọi hoạt động kinh tế, mà là chủ động tạo lập các điều kiện về thể chế, tài chính, công nghệ, nhân lực và thị trường để những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra năng suất cao có thể hình thành, phát triển và mở rộng.

Kinh nghiệm của các nền kinh tế Đông Á cho thấy những bước tiến lớn về công nghiệp hóa không chỉ đến từ thị trường tự vận động. Đằng sau đó là quá trình tổ chức nguồn lực theo mục tiêu phát triển dài hạn, gắn chính sách công nghiệp với phát triển doanh nghiệp, công nghệ, tài chính và thị trường xuất khẩu.

Điều đáng tham khảo từ các nền kinh tế này không phải là sao chép một mô hình chính sách cụ thể, mà là nguyên tắc phân bổ nguồn lực theo năng lực tạo ra giá trị, đi kèm cạnh tranh, kỷ luật thực hiện và cơ chế đánh giá kết quả.

Đối với Việt Nam, hệ sinh thái phát triển cần được hình thành từ bốn hợp phần có quan hệ hữu cơ.

Thứ nhất, hệ sinh thái tài chính đa tầng. Hiện nay, tín dụng ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Cấu trúc này có ưu điểm trong huy động và phân phối vốn, nhưng cũng tạo ra giới hạn đối với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ và những dự án có thời gian thu hồi vốn dài, mức độ rủi ro cao.

Những lĩnh vực này thường không có tài sản bảo đảm hữu hình, trong khi ngân hàng phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn tín dụng. Vì vậy, không thể kỳ vọng riêng hệ thống ngân hàng đảm nhận toàn bộ nhu cầu vốn của nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi.

Cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và cơ chế bảo lãnh tín dụng phù hợp. Mục tiêu không phải là nới lỏng kỷ luật tài chính, mà là hình thành các kênh chia sẻ rủi ro, giúp vốn đến được với những ý tưởng, công nghệ và doanh nghiệp có tiềm năng phát triển.

Thứ hai, hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần thiết lập mối liên kết thực chất giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Nghiên cứu khoa học không chỉ dừng ở công bố kết quả, mà phải hướng tới thương mại hóa, thử nghiệm sản phẩm, hoàn thiện công nghệ và đưa sáng tạo ra thị trường.

Đối với trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các công nghệ nền tảng, bên cạnh phổ cập công nghệ, cần tập trung vào khả năng ứng dụng để thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp và vận hành nền kinh tế. Công nghệ chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi tạo ra thay đổi về năng suất và mô hình kinh doanh.

Thứ ba, hệ sinh thái doanh nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp trong nước cần có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, tiếp cận tiêu chuẩn công nghệ, quản trị và chất lượng quốc tế. Chính sách hỗ trợ phải hướng tới nâng cao năng lực thực chất, giúp doanh nghiệp cải thiện công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng đáp ứng đơn hàng, thay vì chỉ hỗ trợ thủ tục hoặc ưu đãi đầu vào.

Thứ tư, hệ sinh thái nhân lực. Nền kinh tế phải đồng thời đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề, vị trí việc làm hiện có và phát triển năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ, chuẩn bị nguồn nhân lực cho những công việc, ngành nghề đang hình thành trong tương lai. Giáo dục cần chú trọng tư duy độc lập, khả năng phát hiện vấn đề, vận dụng tri thức, sáng tạo và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Bốn hợp phần này phải vận hành trong một chỉnh thể thống nhất. Có công nghệ nhưng thiếu vốn, có ý tưởng nhưng thiếu cơ chế thương mại hóa, có doanh nghiệp nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao, có chính sách hỗ trợ nhưng thiếu thị trường đầu ra, hệ sinh thái phát triển sẽ khó tạo ra kết quả.

Đổi mới sáng tạo không thể phát triển bằng những chương trình riêng lẻ. Nó cần môi trường trong đó ý tưởng được thử nghiệm, thất bại trở thành kinh nghiệm, vốn có thể chấp nhận rủi ro hợp lý và những sản phẩm có giá trị có cơ hội tiếp cận thị trường.

Phân bổ nguồn lực theo hiệu quả

Kiến trúc tăng trưởng mới không thể hình thành nếu cơ cấu phân bổ nguồn lực vẫn vận hành theo những quán tính cũ. Đó là tình trạng các cơ chế, cách thức phân bổ và tư duy điều hành đã hình thành trong quá khứ tiếp tục chi phối việc sử dụng nguồn lực, ngay cả khi điều kiện phát triển đã thay đổi. Vấn đề cốt lõi không chỉ là nền kinh tế có bao nhiêu vốn, đất đai, lao động, mà là những nguồn lực đó đang được sử dụng ở đâu và tạo ra giá trị gì.

Trong nền kinh tế thị trường, khả năng tiếp cận nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội phát triển của doanh nghiệp và các ngành kinh tế. Nếu vốn, đất đai, điều kiện kinh doanh chủ yếu tập trung vào những chủ thể có lợi thế về tài sản, quan hệ hoặc vị thế sẵn có, trong khi doanh nghiệp có năng lực đổi mới nhưng thiếu tài sản bảo đảm lại khó tiếp cận nguồn lực, nền kinh tế sẽ khó hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ cơ chế phân bổ dựa trên khả năng tiếp cận sang cơ chế dựa trên năng lực tạo ra giá trị. Nguồn lực cần được hướng tới những doanh nghiệp, dự án và lĩnh vực có khả năng nâng cao năng suất, phát triển công nghệ, tạo việc làm chất lượng cao và mở rộng năng lực sản xuất.

Nhà nước có trách nhiệm xác định mục tiêu chiến lược, thiết lập luật chơi minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh và xây dựng cơ chế đánh giá kết quả. Thị trường phải thực hiện chức năng sàng lọc; doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư; chính sách hỗ trợ cần có điều kiện, thời hạn và tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Đối với tài chính công, đầu tư công cần được nhìn nhận như một công cụ tái cấu trúc năng lực nền kinh tế. Ưu tiên không chỉ là giải ngân nhanh hay hoàn thành khối lượng vốn được giao, mà phải là tạo ra hạ tầng có khả năng giảm chi phí sản xuất, logistics, tăng cường kết nối vùng, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư tư nhân.

Dự án đầu tư công có ý nghĩa chiến lược khi tạo ra năng lực sản xuất và hiệu ứng lan tỏa trong nhiều năm tiếp theo. Do đó, cần đánh giá đầu tư công theo hiệu quả kinh tế - xã hội dài hạn, khả năng huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên và tài sản công; hạn chế tình trạng nguồn lực bị giữ lại trong những dự án chậm triển khai hoặc có hiệu quả thấp. Minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và kỷ luật thực thi là những điều kiện quan trọng để nguồn lực được lưu chuyển đến nơi có hiệu quả cao hơn.

Nền kinh tế không chỉ thiếu nguồn lực khi chưa huy động đủ vốn; trong nhiều trường hợp, thách thức lớn hơn là nguồn lực chưa được đặt đúng vị trí để tạo ra giá trị cao nhất.

Nhà nước kiến tạo phát triển

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi thay đổi căn bản tư duy và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Trong giai đoạn đầu phát triển, quản lý hành chính, cấp phép, kiểm soát và phân bổ nguồn lực có thể là những công cụ cần thiết để duy trì trật tự và ổn định. Nhưng khi nền kinh tế phát triển, thị trường mở rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, phương thức quản lý thiên về kiểm soát trở thành rào cản đối với đổi mới sáng tạo và phát triển.

Nhà nước trong giai đoạn mới cùng với thực hiện chức năng quản lý, cần có năng lực thiết kế cấu trúc phát triển, định hình luật chơi và kiến tạo những điều kiện để thị trường vận hành hiệu quả hơn.

Sự khác biệt giữa Nhà nước quản lý và Nhà nước kiến tạo không nằm ở việc can thiệp nhiều hay ít, mà ở mục tiêu, phương thức và chất lượng can thiệp. Nhà nước kiến tạo không thay thế doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, không thay thế thị trường trong lựa chọn sản phẩm và phân bổ nguồn lực, mà phải tạo lập môi trường để các chủ thể phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Kinh nghiệm của Israel, Singapore và Hàn Quốc cho thấy, dù điều kiện phát triển khác nhau, các quốc gia này đều chú trọng năng lực thiết kế chính sách, kỷ luật thực thi và khả năng phối hợp giữa Nhà nước với thị trường. Điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ được xác định mục tiêu rõ ràng, có điều kiện, được đánh giá theo kết quả và có cơ chế điều chỉnh khi không đạt yêu cầu.

Đối với Việt Nam, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền tiếp cận thị trường và cạnh tranh bình đẳng. Những quy định pháp luật không còn phù hợp cần được rà soát, sửa đổi; những lĩnh vực mới như kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tài sản số và công nghệ mới cần có khuôn khổ pháp lý thích ứng, không để khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới sáng tạo.

Cùng với hoàn thiện pháp luật, cần khắc phục độ trễ thể chế. Chính sách dù được thiết kế đúng nhưng triển khai chậm, thiếu đồng bộ hoặc được diễn giải khác nhau giữa các cấp, các ngành vẫn có thể làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và mất đi cơ hội đầu tư.

Cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm phù hợp với mức độ rủi ro; từ kiểm soát quy trình sang đánh giá kết quả; từ tư duy không để xảy ra sai sót bằng mọi giá sang quản trị rủi ro có kiểm soát. Điều này không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà là xây dựng phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn, trách nhiệm giải trình và khả năng phát hiện, xử lý vi phạm.

Đặc biệt, cần thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cá nhân, thẩm quyền và giới hạn rủi ro trong thực thi công vụ. Không thể yêu cầu bộ máy hành chính đổi mới nếu mọi quyết định sáng tạo đều có nguy cơ bị đánh giá bằng nhìn nhận kết quả mà không tính đến bối cảnh và thông tin tại thời điểm quyết định.

Nhà nước kiến tạo cũng đòi hỏi phải có năng lực tự giới hạn quyền lực hành chính. Chính sách cần dựa trên bằng chứng, đánh giá tác động, tham vấn doanh nghiệp và người dân, có phản biện độc lập và được điều chỉnh theo kết quả thực tế. Nhà nước mạnh không can thiệp vào mọi hoạt động, phải có đủ năng lực thiết kế luật chơi, tổ chức thực thi và bảo đảm luật chơi được tuân thủ.

Lựa chọn vị thế trong trật tự mới

Giai đoạn 2026–2030 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc sâu rộng. Chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa và phân tán rủi ro; cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt; công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang trở thành yếu tố quyết định năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Các nền kinh tế lớn cạnh tranh bằng thị trường, chính sách công nghiệp, công nghệ, năng lượng và khả năng kiểm soát những mắt xích chiến lược trong chuỗi giá trị.

Những biến động này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức đối với Việt Nam. Vị trí địa kinh tế thuận lợi, môi trường chính trị ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại rộng và khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất lớn giúp Việt Nam có điều kiện tiếp tục thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, nếu chỉ tận dụng lợi thế về vị trí, chi phí và ưu đãi đầu tư, Việt Nam có thể tiếp tục bị neo giữ ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp. Tham gia chuỗi giá trị không đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị; xuất khẩu tăng nhanh không tự động tạo ra năng lực công nghệ trong nước; thu hút nhiều dự án FDI cũng không đương nhiên dẫn đến sự phát triển của doanh nghiệp trong nước.

Vì vậy, lựa chọn chiến lược quan trọng là chuyển từ hội nhập theo chiều rộng sang chiều sâu; từ thu hút đầu tư bằng lợi thế chi phí sang gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Chính sách công nghiệp cần tập trung vào những ngành, lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực nền tảng, sức lan tỏa lớn và phù hợp với lợi thế, điều kiện của Việt Nam. Việc lựa chọn ngành ưu tiên cần dựa trên đánh giá khách quan về năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, quy mô thị trường, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và triển vọng cạnh tranh quốc tế.

Các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng mới, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ cần được xem xét trong một cấu trúc liên kết, thay vì phát triển thành những chương trình rời rạc. Mỗi ngành ưu tiên phải gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp, nhân lực, nghiên cứu, hạ tầng và thị trường cụ thể.

Đặc biệt, cần đặt doanh nghiệp trong nước vào vị trí trung tâm của chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị. Doanh nghiệp Việt phải từng bước chuyển từ nhà cung ứng đơn giản sang nhà cung ứng có năng lực công nghệ; từ gia công sang thiết kế, phát triển sản phẩm; từ cạnh tranh bằng giá thành sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và đổi mới sáng tạo.

Đối với FDI, cần chuyển trọng tâm từ số lượng dự án sang chất lượng và hiệu ứng lan tỏa. Chính sách ưu đãi nên gắn với những kết quả thực chất như hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ phù hợp với quy định pháp luật và đóng góp vào năng lực sản xuất của khu vực kinh tế trong nước.

Cùng với đó, cần phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp thế hệ mới và cụm liên kết ngành có khả năng kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu nhằm đưa Việt Nam trở thành địa điểm sản xuất của thế giới, từng bước hình thành những doanh nghiệp Việt có khả năng tham gia thiết kế, làm chủ công nghệ, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường toàn cầu.

Tổ chức thực thi, tạo năng lực quốc gia

Chiến lược phát triển đúng chỉ có thể tạo ra kết quả khi được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng. Thách thức của Việt Nam trong giai đoạn tới vừa là xác định đúng hướng đi và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Trước hết, cần xây dựng chương trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia giai đoạn 2026–2030, trong đó mục tiêu tăng trưởng phải gắn với những chỉ tiêu phản ánh chất lượng và năng lực phát triển.

Bên cạnh tốc độ tăng GDP, cần quan tâm sâu hơn đến năng suất lao động, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng trong nước, mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Những chỉ tiêu này giúp đánh giá nền kinh tế tăng trưởng bao nhiêu, bằng cách nào, năng lực sản xuất được cải thiện ra sao.

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế điều phối chính sách có tính liên ngành và dài hạn. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng liên quan đồng thời đến đầu tư, tài chính, tiền tệ, công nghiệp, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển hạ tầng. Nếu mỗi lĩnh vực được điều hành theo mục tiêu riêng, thiếu phối hợp, các chính sách có thể triệt tiêu hoặc làm giảm hiệu quả của nhau.

Thứ ba, cần đổi mới phương thức đánh giá và giám sát thực thi. Mỗi chương trình, dự án và chính sách ưu tiên cần có tiêu chí đầu ra, kết quả trung gian và tác động dài hạn. Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào số vốn đã giải ngân, số dự án được phê duyệt hay số lượng doanh nghiệp tham gia, mà phải xem xét năng lực mới được hình thành, chi phí được tiết giảm, năng suất được cải thiện và giá trị gia tăng được tạo ra.

Thứ tư, cần xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát đối với những lĩnh vực mới. Trong bối cảnh công nghệ và mô hình kinh doanh thay đổi nhanh, không phải mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng những quy định hoàn chỉnh ngay từ đầu. Cần cho phép thử nghiệm trong phạm vi, thời gian và điều kiện xác định, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực phải trở thành trụ cột của chiến lược tăng trưởng. Việt Nam không thể chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ nếu chất lượng nhân lực không được nâng cấp tương ứng. Cần tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, giữa nghiên cứu với sản xuất; chú trọng đào tạo nhân lực công nghệ cao, kỹ năng số, quản trị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo.

Quan trọng hơn, cần hình thành môi trường khuyến khích sáng tạo và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Hệ sinh thái công nghệ mạnh không thể tạo ra bằng mệnh lệnh hành chính hay bằng việc đặt kỳ vọng vào một biểu tượng doanh nghiệp duy nhất. Hệ sinh thái đó phải được nuôi dưỡng từ nhiều ý tưởng, nhiều nhóm nghiên cứu, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, các quỹ đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường sẵn sàng thử nghiệm sản phẩm mới.

Từ hàng nghìn ý tưởng có thể hình thành hàng trăm sản phẩm thử nghiệm; từ những sản phẩm có triển vọng có thể phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ. Những doanh nghiệp có sản phẩm và phương thức kinh doanh được thị trường kiểm chứng, nếu tiếp cận được nguồn lực phù hợp và tích lũy đủ năng lực công nghệ, quản trị, đổi mới sáng tạo, có thể từng bước trở thành doanh nghiệp quy mô lớn, đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Điều quan trọng không phải là đặt ra một số lượng cụ thể doanh nghiệp thành công, mà phải xây dựng hệ sinh thái có khả năng liên tục phát hiện, nuôi dưỡng, thử nghiệm, sàng lọc và phát triển những năng lực mới.

Từ khát vọng đến vị thế quốc gia

Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 không chỉ là đích đến của chặng đường phía trước, mà còn là khát vọng về vị thế phát triển mới của đất nước.

Vị thế ấy không chỉ được đo bằng quy mô GDP hay thu nhập bình quân đầu người, mà phải khẳng định bằng trình độ công nghệ, năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, chất lượng thể chế và khả năng tạo ra những giá trị có ý nghĩa trong nền kinh tế thế giới. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ hướng tới trở thành nền kinh tế giàu có hơn, mà phải trở thành quốc gia có năng lực phát triển cao hơn.

Bốn thập kỷ Đổi mới đã tạo dựng nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào chặng đường mới. Nhưng thành tựu của quá khứ chỉ thực sự trở thành lợi thế cho tương lai khi được chuyển hóa thành năng lực mới.

Nền kinh tế không thể duy trì vị thế cạnh tranh lâu dài chỉ bằng lợi thế lao động, tài nguyên, vốn đầu tư hay chi phí thấp. Điều quyết định là khả năng không ngừng nâng cấp trình độ sản xuất, làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đồng thời hình thành những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, vươn ra thị trường toàn cầu.

Tự chủ kinh tế trong bối cảnh hội nhập không có nghĩa là khép kín, mà là có đủ năng lực để tham gia, thích ứng, lựa chọn và khẳng định lợi ích trong những mối liên kết với kinh tế thế giới.

Với các nhà hoạch định chính sách, yêu cầu có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn tới là phải nhìn nhận mọi quyết sách phát triển qua khả năng tạo dựng năng lực dài hạn cho quốc gia.

Mỗi chính sách kinh tế không chỉ cần được đánh giá bằng mức tăng trưởng hay nguồn lực huy động trong hiện tại, mà phải bằng những năng lực mới được tạo ra cho tương lai, bao gồm: năng suất có được cải thiện không, công nghệ có được tiếp nhận và làm chủ không, doanh nghiệp trong nước có trưởng thành không, chất lượng nguồn nhân lực có được nâng lên không và nền kinh tế có tăng khả năng tự chủ không.

Đây phải trở thành thước đo quan trọng để lựa chọn chính sách, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực thi. Những thay đổi về mô hình tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những chuyển biến thực chất trong năng lực của nền kinh tế và đời sống của người dân.

Vì thế, giai đoạn 2026–2030 mang ý nghĩa của một bước ngoặt chiến lược. Những lựa chọn trong giai đoạn này sẽ góp phần quyết định Việt Nam có vượt qua được quán tính của mô hình tăng trưởng cũ, có hình thành được động lực phát triển mới và tạo dựng nền tảng vững chắc cho những thập niên tiếp theo hay không.

Cơ hội đang mở ra từ những biến đổi sâu sắc của khoa học công nghệ, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng và những chuyển dịch của kinh tế thế giới. Cơ hội chỉ trở thành lợi thế khi đất nước có đủ tầm nhìn để nhận diện, đủ bản lĩnh để lựa chọn và đủ năng lực để biến lựa chọn thành kết quả. Không có con đường tắt để đi tới một quốc gia phát triển; điều cần thiết là những quyết sách đúng đắn, nhất quán, được thực thi bền bỉ và hiệu quả.

Khát vọng năm 2045 không phải là một đích đến xa để chờ đợi, mà phải trở thành động lực hành động ngay từ hôm nay. Tương lai của đất nước không chỉ được quyết định bởi những nguồn lực chúng ta đang có, quan trọng hơn, bởi năng lực chúng ta cùng nhau tạo dựng từ những nguồn lực ấy.

Khi trí tuệ và khát vọng của con người được khơi dậy, doanh nghiệp có điều kiện phát triển và sáng tạo, thể chế trở thành động lực kiến tạo, mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả và mọi tiềm năng được chuyển hóa thành giá trị, Việt Nam sẽ có cơ sở vững chắc để tiến lên một nấc thang phát triển mới.

Vị thế của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi những gì quốc gia đó sở hữu, mà còn bởi những gì quốc gia đó có năng lực sáng tạo, làm chủ và đóng góp cho thế giới. Đó chính là con đường để khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng trở thành hiện thực, để đến năm 2045, đất nước không chỉ đạt tới trình độ của quốc gia phát triển, có thu nhập cao, mà còn khẳng định được vị thế bằng chính năng lực nội sinh và sức sáng tạo./.

Nguyễn Bích Lâm