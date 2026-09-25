Từ tăng trưởng số đến giá trị thực
Khi thương mại điện tử trở thành trụ cột của kinh tế số, cuộc chơi không còn ở quy mô tiếp cận. Bài toán sinh tồn của doanh nghiệp giờ đây là làm sao để công nghệ, dữ liệu và AI thực sự quy đổi ra doanh thu, năng suất và lợi thế cạnh tranh.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-tang-truong-so-den-gia-tri-thuc-419277.htm