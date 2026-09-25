Từ tăng trưởng số đến giá trị thực

Hồ sơ hoàn thuế tồn đọng hiện không nhiều, song vẫn còn một số trường hợp kéo dài. Trước thực tế này mục tiêu của ngành Thuế là phải quy định rõ thời gian giải quyết vướng mắc và đưa ra kết luận rõ ràng số tiền được hoàn, số tiền chưa được hoàn, số tiền không được hoàn. Đối với những khoản không được hoàn cũng phải nêu rõ lý do, kết luận của cơ quan nào và trách nhiệm đối với chứng từ, số tiền không được hoàn. Các công đoạn cần được thực hiện rõ ràng, minh bạch và tiến tới tự động hóa.