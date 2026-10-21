Từ 'tân binh phòng thu' đến giải Nhất Báo chí 'Sóng Trẻ': Hành trình 'chín nghề' của cô sinh viên AJC

Khởi đầu từ “con số 0” ở phòng thu sinh viên

Nhắc lại chặng đường gắn bó với Sóng Trẻ Radio, Ngọc Huyền chia sẻ: “Hồi mới vào câu lạc bộ, xuất phát điểm của mình là thành viên ban MC, mình chỉ chuyên thu âm và sử dụng giọng nói. Thậm chí, lúc đó, mình còn chưa hiểu phát thanh là gì và nhìn mọi thứ đều rất bản năng”.

Ngọc Huyền làm việc tại phòng thu.

Bước chân vào một môi trường mới với vô số bỡ ngỡ, cô sinh viên năm thứ nhất từng có những phút giây choáng ngợp: “Mình ngợp trước tư duy và kỹ năng chuyên nghiệp của các anh chị khóa trước”. Thế nhưng, chính quá trình làm việc chung, được các anh chị hướng dẫn và tiếp xúc trực tiếp với nghề đã giúp Huyền dần hiểu rõ bản chất của phát thanh. Từ công việc thu âm giọng đọc ban đầu, cô dần mở rộng sang làm nội dung, làm quen với guồng quay công việc và gắn bó lâu dài với câu lạc bộ lúc nào không hay.

Bước ngoặt từ ban Biên tập đến 'ghế' Chủ nhiệm Sóng Trẻ Radio

Bước chuyển mình lớn nhất của Ngọc Huyền trong màu áo Sóng Trẻ Radio là khi cô quyết định thử sức tham gia Ban Biên tập ở năm thứ hai đại học. Trải qua các vòng thi tuyển khắt khe từ viết bài đến biên tập, Huyền chính thức trở thành một biên tập viên, bắt tay vào làm các chương trình phát thanh Sóng Trẻ hằng tuần.

Từ đây, công việc của cô không chỉ gói gọn trong việc thu âm giọng đọc nữa mà mở rộng ra toàn bộ quy trình sản xuất nội dung. Huyền chia sẻ, làm biên tập đòi hỏi sự phối hợp nhóm cực kỳ chặt chẽ với các bạn trong ban, đồng thời, phải bảo đảm tính chính xác về thời gian vì lịch phát sóng là cố định, chậm một vài giây cũng có thể phạm quy chế.

Ngọc Huyền trong màu áo 'Sóng Trẻ Radio'.

Khi được tín nhiệm giao làm Chủ nhiệm câu lạc bộ, khối lượng công việc và áp lực lại càng nhân lên. Huyền không chỉ quản lý phong trào, kết nối các thành viên mà còn phải bao quát toàn bộ chất lượng chuyên môn. Gắn bó đủ lâu với câu lạc bộ, cô nhận ra một thực tế: Nếu cứ làm mãi theo những kịch bản, lối mòn cũ mà các anh chị đi trước truyền lại, tập thể sẽ dễ rơi vào trạng thái dập khuôn, nhàm chán.

Chính từ sự trăn trở đó, nữ thủ lĩnh trẻ cùng các cộng sự bắt đầu học cách tư duy rộng hơn, tìm tòi làm mới các hình thức thể hiện, lồng ghép thêm âm nhạc, hiệu ứng âm thanh để đưa báo phát thanh tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, biến những nội dung tưởng chừng khô khan trở nên cuốn hút và sống động.

“Trái ngọt” sau hành trình cống hiến

Giải Nhất Báo chí Sóng Trẻ, hạng mục Báo Phát thanh chính là quả ngọt phản ánh trọn vẹn sự “chín” cả về tay nghề lẫn tư duy báo chí của nữ sinh AJC.

Ngọc Huyền đoạt giải Nhất Báo chí 'Sóng Trẻ 2026'.

Đề tài “Người khuyết tật với công cuộc chuyển đổi số” xuất phát từ một trăn trở thực tế của Huyền: Giữa dòng chảy chuyển đổi số vũ bão của đất nước, nhóm người yếu thế như người khuyết tật sẽ tiếp cận công nghệ ra sao để không bị bỏ lại phía sau? Từ nhân vật truyền cảm hứng là chị Vũ Thị Hải Anh - người sáng lập dự án hành chính công trực tuyến cho người khuyết tật, Huyền đã quyết định đào sâu vấn đề này.

Nhớ lại khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, Huyền vẫn không giấu được sự xúc động. Với cô, đó không chỉ là sự bất ngờ hay vỡ òa tại hội trường mà là khoảnh khắc mọi nỗ lực thầm lặng suốt một chặng đường dài được ghi nhận một cách trọn vẹn. Giải thưởng này không đơn thuần là một chiếc cúp hay danh hiệu mà là lời khẳng định cho sự “chín” về bản lĩnh làm báo của cô sinh viên trường Báo.

“Giải thưởng này là một dấu mốc cực kỳ ý nghĩa đối với mình. Điều tiếc nuối duy nhất là mình chưa kịp khoe niềm vui ấy với người bà kính yêu, người vừa mới qua đời trước đó ít ngày. Nhưng mình tin ở một nơi nào đó, bà vẫn đang theo dõi và mỉm cười tự hào về mình”, Huyền trải lòng.

Giữ trọn ngọn lửa đam mê và sự tử tế với nghề

Đối với Ngọc Huyền, giải thưởng hay danh hiệu Chủ nhiệm câu lạc bộ không phải là điểm đích mà là động lực để cô tiếp tục khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác. Dù đứng trước những ngã rẽ chông chênh của tuổi 22, chuẩn bị bước ra cửa trường đại học – băn khoăn không biết mình thực sự hợp với truyền hình, phát thanh hay báo chí nói chung – nữ thủ lĩnh trẻ luôn chọn cách đối mặt bằng một tâm thế vững vàng nhất.

Ngọc Huyền trong một buổi phát biểu tại trường.

Gửi gắm lời khuyên đến các bạn tân sinh viên còn nhiều rụt rè, ngần ngại, Huyền nhắn nhủ: “Nếu các bạn còn e dè, chưa dám thử sức hay chưa tin tưởng vào khả năng của bản thân, thì hãy cứ làm đi! Thời điểm tốt nhất để bắt đầu chính là lúc bạn nghĩ về nó. Đừng nhìn vào những người đã đi trước rồi tự ti, hãy cứ sai, cứ thử và thể hiện chất riêng của mình nhiều nhất có thể”.

Khép lại một mùa giải thành công, Ngọc Huyền lại tiếp tục đồng hành cùng Sóng Trẻ Radio trong những dự án mới. .

(Ảnh: NVCC)