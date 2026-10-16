Từ tấm vé châu Á đến chiến lược World Cup

Từ thành công của đội tuyển U17 nữ hôm nay, bóng đá Việt Nam có thể xây đắp kế hoạch cho giấc mơ trở lại World Cup trong tương lai gần. Ảnh: VFF

18 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống của VFF

Không chỉ giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Okiyama Masahiko còn gây ấn tượng khi ghi 28 bàn thắng, không để thủng lưới và thiết lập kỷ lục thắng cách biệt lớn nhất của một đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở những con số hay tấm vé tham dự VCK. Trong đội hình U17 nữ Việt Nam lần này có tới 18 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của VFF. Sự hiện diện của lực lượng này cùng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân cho thấy hiệu quả của quá trình chuẩn bị được triển khai từ nhiều năm trước.

HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá cao nền tảng chuyên môn của các học trò trưởng thành từ hệ thống dự tuyển nữ trẻ. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, các cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt, tiếp thu nhanh những yêu cầu chiến thuật và có khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

Lợi thế ấy đến từ quá trình tập luyện thường xuyên theo những tiêu chuẩn chuyên môn hướng tới trình độ quốc tế. “Tôi cảm thấy các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ có nền tảng kỹ thuật rất tốt và khả năng thích nghi với chiến thuật của đội bóng rất nhanh”, HLV Okiyama Masahiko nhận xét.

Thành tích của U17 nữ Việt Nam hôm nay không phải kết quả của sự chuẩn bị trong một vài tháng trước giải đấu, mà là thành quả được vun đắp từ nhiều năm. Thực tế, công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ dài hạn tại trung tâm của VFF đã được triển khai từ năm 2013, với nhiều nhóm cầu thủ thuộc các độ tuổi khác nhau.

Nguồn tuyển chọn đến từ các câu lạc bộ, địa phương có phong trào bóng đá nữ và những đợt tuyển sinh tập trung. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ tiềm năng phục vụ các giải trẻ trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và châu Á (AFC), mà còn tạo dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của VFF là chương trình huấn luyện có tính thống nhất giữa các đội dự tuyển nữ trẻ với đội tuyển quốc gia. Nhờ được tiếp cận sớm với triết lý bóng đá và những yêu cầu chiến thuật tương đồng, các cầu thủ có thể rút ngắn thời gian thích nghi khi được triệu tập, nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung.

Bên cạnh kỹ thuật và chiến thuật, quá trình đào tạo còn chú trọng phát triển thể lực, tâm lý thi đấu theo từng giai đoạn. Theo HLV Okiyama Masahiko, sự chuẩn bị toàn diện giúp cầu thủ trẻ tự tin hơn khi bước vào môi trường thi đấu quốc tế và có khả năng đảm nhận những vai trò quan trọng trong đội hình. Ông cũng kỳ vọng phương pháp huấn luyện từ hệ thống dự tuyển sẽ được phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá nữ tại các địa phương.

Sự góp mặt của 18 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của VFF vì thế là minh chứng đáng ghi nhận cho hướng đi này. Quan trọng hơn, đây không chỉ là nguồn bổ sung lực lượng trước mắt mà còn góp phần xây dựng đội ngũ kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Sự chuẩn bị cho chặng đường dài

Từ tấm vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, thành công của lứa cầu thủ trẻ còn gợi mở những kỳ vọng lớn hơn đối với bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu trở lại đấu trường World Cup.

Năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại FIFA Women’s World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà. Thành tích ấy càng có ý nghĩa khi trong nhiều năm, bóng đá nữ Việt Nam phải đối diện những hạn chế về điều kiện tập luyện, nguồn cầu thủ, cơ hội thi đấu và khả năng thương mại hóa.

Tuy nhiên, để một lần nữa góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, bóng đá nữ Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của một thế hệ cầu thủ. Điều cần thiết là mở rộng lực lượng kế cận, gia tăng số lượng cầu thủ được đào tạo bài bản và cải thiện chất lượng môi trường thi đấu trong nước.

Từ yêu cầu đó, VFF đã xây dựng lộ trình phát triển dài hạn với những nhiệm vụ cụ thể. Tháng 6.2025, VFF công bố Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam, hướng tới mục tiêu World Cup nữ 2031. Chương trình được khởi động từ tháng 11.2024, với sự hỗ trợ của AFC và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp quản lý, đào tạo và phát triển hiện đại.

Tháng 6.2026, VFF tiếp tục phối hợp với AFC và UEFA tổ chức hội thảo về phát triển Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, tập trung nâng cao chất lượng thi đấu, quản trị câu lạc bộ và chuyên nghiệp hóa hoạt động.

Đây là bước đi cần thiết bởi một đội tuyển quốc gia khó có thể duy trì sức cạnh tranh lâu dài nếu hệ thống câu lạc bộ chưa đủ vững chắc, giải vô địch quốc gia thiếu tính cạnh tranh và cầu thủ chưa có môi trường phát triển nghề nghiệp ổn định.

Song song với việc nâng cao chất lượng các giải đấu, VFF chú trọng mở rộng mạng lưới tìm kiếm tài năng nữ trẻ. Tháng 6.2026, hoạt động tuyển chọn được triển khai tại Nghệ An, TP.HCM và Hà Nội. Những chương trình này góp phần mở rộng nguồn cầu thủ, tạo thêm cơ hội cho các em có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng thay vì chỉ phụ thuộc vào một số trung tâm đào tạo truyền thống.

Nhìn lại chặng đường từ công tác đào tạo trẻ được triển khai năm 2013 đến chiến lược hướng tới World Cup 2031, có thể thấy VFF đang từng bước hình thành cách làm có hệ thống, kết hợp giữa đào tạo cầu thủ, phát triển giải đấu, củng cố câu lạc bộ và mở rộng nguồn nhân lực.

Tấm vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027 chưa thể bảo đảm cho những thành công lớn hơn trong tương lai, nhưng đã cho thấy tín hiệu tích cực từ quá trình đầu tư lâu dài ấy. Bởi giá trị của công tác đào tạo trẻ không chỉ được đo bằng những chiến thắng trước mắt, mà còn ở khả năng chuẩn bị các thế hệ cầu thủ tiếp nối. Đó cũng là nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng trở lại World Cup bằng những bước đi bài bản, bền bỉ và có định hướng.