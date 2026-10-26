Từ tấm bia đá đến hành trình tìm tên cho 20 liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Giữa những cánh rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiên trì thực hiện.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 9 đến ngày 23/10/2026, lực lượng tìm kiếm đã đào, xử lý hàng trăm mét khối đất, từng bước mở rộng phạm vi khảo sát tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh. Kết quả, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Các di vật được tìm thấy gồm cúc áo quân phục, tăng bộ đội, đinh đóng quan tài và những dấu tích còn sót lại. Đây là những thông tin có giá trị phục vụ quá trình nghiên cứu, đối chiếu, xác minh và làm rõ các trường hợp liệt sĩ được quy tập.

Tấm bia đá và những thông tin còn lại

Trong quá trình tìm kiếm, một phát hiện đáng chú ý được ghi nhận vào ngày 6/10, khi lực lượng chức năng tìm thấy một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia đá có ghi họ tên, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh.

Giữa khu vực rừng tràm, tấm bia đá mang theo những thông tin quan trọng về người đã nằm lại. Những dòng chữ được tìm thấy không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn cung cấp thêm căn cứ để cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính liệt sĩ.

Trong hai ngày 20 và 21/10, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Hiện các thông tin trên tấm bia đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu theo quy định. Danh tính liệt sĩ chưa được công bố chính thức.

Việc tìm thấy tấm bia đá là một chi tiết đáng chú ý trong quá trình quy tập, bởi bên cạnh việc đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, xác định được danh tính, quê quán còn có ý nghĩa đặc biệt đối với thân nhân và gia đình những người đã hy sinh.

Tiếp tục tìm kiếm từ những dấu tích trong lòng đất

Trong hai ngày 20 và 21/10, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh.

Cụ thể, ngày 20/10, tại khu vực rừng tràm của ông Hồ Thon, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt gồm 7 chiếc răng đã mục chân cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn. Các di vật đi kèm gồm 4 cúc áo quân phục, 8 khuy tăng và 18 chiếc đinh đóng quan tài.

Một ngày sau, tại khu vực rừng tràm của ông Hồ Khiêm, cách vị trí phát hiện trước đó khoảng 50m về phía Đông, đơn vị tiếp tục tìm thấy một hài cốt gồm 3 đoạn xương và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Cùng với đó là 6 cúc áo quân phục, một tấm tăng và 15 chiếc đinh đóng quan tài.

Những di vật được phát hiện qua từng đợt tìm kiếm tiếp tục được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và quy tập theo quy định.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn để bảo quản, tổ chức thờ cúng trang nghiêm, chờ lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Theo kế hoạch, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương thu thập thông tin từ các nhân chứng, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực có dấu hiệu liên quan.

Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một trường hợp liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ. Tuy nhiên, hành trình ấy chỉ thực sự t