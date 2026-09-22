Từ tài nguyên bản địa đến thị trường số

Trao giấy chứng nhận cho các đơn vị, cá nhân tham gia Ngày hội.

Ngày 22/9, tại các xã A Lưới 2, A Lưới 4 và A Lưới 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Ngày hội “Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi - Chuyển đổi số, tiêu dùng xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” và chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Hơn 1.000 hội viên, phụ nữ, người dân và học sinh cùng đại diện các dự án khởi nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh và nghề truyền thống tham gia. Trong đó, hỗ trợ sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh là những nội dung được chú trọng.

Tạo sinh kế, trao cách làm

Tại xã A Lưới 5, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao 110 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 6 mô hình sinh kế gồm các cặp heo giống và quà tặng, trị giá 20 triệu đồng. Tổng kinh phí của hoạt động là 130 triệu đồng.

Với những hộ còn khó khăn, con giống không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ bắt đầu một mô hình sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Gia đình chị Ra Pát Thạch, ở thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, lâu nay chủ yếu sống dựa vào sản xuất nương rẫy. Kinh tế còn khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện đầu tư con giống để phát triển chăn nuôi. Được hỗ trợ hai con heo giống, chị Thạch cho biết, gia đình có thêm điều kiện để bắt đầu chăn nuôi, tạo nguồn thu bên cạnh sản xuất nương rẫy.

Không dừng lại ở việc trao phương tiện sinh kế, Hội LHPN thành phố còn chú trọng giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức, kỹ năng và công nghệ để chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Phụ nữ tham gia trải nghiệm nghề dệt zèng truyền thống tại Ngày hội.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế, phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, chủ động tiếp cận tri thức mới và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. “Chúng tôi mong muốn các hoạt động đi vào thực chất, phù hợp thực tiễn và hỗ trợ thiết thực cho hội viên, phụ nữ theo hướng cầm tay chỉ việc”, bà Thủy chia sẻ.

Theo đó, các cấp hội tổ chức truyền thông, tập huấn và hướng dẫn hội viên sử dụng nền tảng số, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và mở rộng mạng lưới kết nối. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở những địa bàn thuận lợi cũng được kết nối với phụ nữ vùng cao nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách thức tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường.

Đưa sản phẩm vùng cao đến thị trường

Một trong những hoạt động trọng tâm của ngày hội là phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” được tổ chức tại chợ phiên vùng cao, xã A Lưới 2.

Phiên chợ quy tụ 15 gian hàng của 12 đơn vị, giới thiệu nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP do phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất, kinh doanh. Nhiều ý tưởng, dự án tiêu biểu từ Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 cũng được giới thiệu tại đây.

Khách hàng quét mã QR để thanh toán khi mua sản phẩm tại gian hàng.

Không gian phiên chợ kết hợp quảng bá sản phẩm, giới thiệu ẩm thực, trải nghiệm văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ. Người dân, du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, thưởng thức món ăn của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô; đồng thời xem thao diễn dệt thổ cẩm, làm bánh Aquat, giã gạo và đan lát.

Với những phụ nữ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, công nghệ số đang từng bước thay đổi cách giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thanh toán. Chị Trần Thị Ái Vân, đại diện gian hàng phụ nữ xã A Lưới 3, cho biết: “Chị em có thể bán hàng trực tuyến, livestream và giao sản phẩm cho khách. Việc thanh toán cũng linh hoạt hơn khi khách hàng có thể lựa chọn trả tiền mặt hoặc chuyển khoản”.

Tại phiên chợ, hội viên, phụ nữ và người dân còn được hướng dẫn tạo, sử dụng mã QR, chuyển khoản và thực hành thanh toán không dùng tiền mặt với sự đồng hành của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội A Lưới.

Cùng với kỹ năng bán hàng, việc chuẩn hóa chất lượng sản phẩm cũng được quan tâm. Hội LHPN thành phố tổ chức tập huấn quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn OCOP, tập trung vào các yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ. Đây là những điều kiện cần thiết để sản phẩm địa phương vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng, tiếp cận thị trường rộng hơn.

Nâng giá trị tài nguyên bản địa

Từ câu chuyện chuyển đổi số, vấn đề được đặt ra không chỉ là bán sản phẩm bằng phương thức mới mà còn là khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa để phát triển kinh tế.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng chủ động phát huy các nguồn lực sẵn có tại địa phương để làm sản phẩm và tạo sinh kế. Hội hướng đến hỗ trợ chị em vừa giữ gìn giá trị bản địa, vừa nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Trao heo giống hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 5.

“Mục tiêu của chúng tôi là phát huy tài nguyên bản địa, kết nối và mở rộng thị trường; đồng thời hướng dẫn chị em ứng dụng công nghệ số, tạo ra những sản phẩm an toàn, xanh, sạch, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Từ đó, các sản phẩm từng bước xây dựng được thương hiệu, hoàn thiện tiêu chí để được chứng nhận OCOP và vươn xa hơn”, bà Thủy nói.

Hội LHPN thành phố tiếp tục tạo không gian kết nối, huy động những người có kinh nghiệm trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế và các lĩnh vực liên quan tham gia tư vấn, hướng dẫn phụ nữ triển khai dự án, tổ chức sản xuất và kinh doanh.

Không gian phiên chợ cho thấy phát triển kinh tế có thể gắn với bảo tồn văn hóa. Nghề dệt thổ cẩm, làm bánh Aquat, giã gạo, đan lát được giới thiệu qua hoạt động thao diễn, trải nghiệm; ẩm thực truyền thống của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô cũng trở thành một phần của hoạt động quảng bá sản phẩm.

Khi sản phẩm gắn với văn hóa, đời sống và nguyên liệu bản địa được nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm được thị trường, nghề truyền thống cũng có thêm điều kiện để duy trì, phát triển.

Với phụ nữ vùng cao, chuyển đổi số vì thế không chỉ dừng lại ở việc sử dụng mã QR hay bán hàng trên mạng. Điều quan trọng hơn là từ sản phẩm của quê hương, chị em có thể mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tạo sinh kế bền vững cho gia đình.

Thêm yêu thương nơi biên giới Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sinh kế, kết nối sản phẩm và chuyển đổi số, chuỗi hoạt động còn có Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” năm 2026. Bảy gia đình đến từ các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 và Bình Điền tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con cái; xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và gìn giữ bản sắc văn hóa. Tối cùng ngày, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trao học bổng, tặng quà Trung thu và phá cỗ cho 300 học sinh. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế hỗ trợ 70 triệu đồng, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng cho chương trình.