Đinh, sắt sau những buổi đi hút đinh được anh Hiệp gom và phân loại.

Sau một đoạn rà trên quốc lộ 1A, thanh nam châm dưới chiếc xe tự chế của anh Phùng Hữu Hiệp đã hút được vài kg đinh, ốc vít và những mảnh sắt nhọn hình tam giác.

Hôm đó là ngày nghỉ lễ. Đọc được bài đăng của một số sinh viên ở khu vực An Phú Đông than thường xuyên bị thủng lốp, anh Hiệp (45 tuổi, phường Lái Thiêu, TP.HCM) chuẩn bị đồ nghề từ 7h sáng rồi đưa xe ra quốc lộ. Mỗi chuyến, anh thường đi 30-40 km trong 3-5 tiếng.

“Mình vất vả một tí nhưng bà con lưu thông an toàn trên đường là mình an tâm. Nhìn đống đinh hút được là vui lắm”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Chiếc xe đầu tiên mất 3-4 tháng

Hơn 4 năm trước, lốp trước xe anh Hiệp bất ngờ bị thủng khi đang chạy. Chiếc xe mất thăng bằng, anh suýt ngã vào gầm một phương tiện khác. “Nếu ngày đó tôi ngã ra thì đã nằm dưới gầm xe rồi”, anh nhớ lại.

Qua nhóm tài xế, anh Hiệp quen những đội vá xe tình nguyện ở khu vực Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ). Có đêm, mỗi đội vá 10-20 ca. Thấy anh em thường xuyên phải ra đường vá lốp cho người đi đường, anh làm một chiếc xe hút đinh tặng họ rồi làm thêm một chiếc cho mình. Chuyến chạy thử khiến anh bất ngờ vì lượng đinh, sắt vụn thu được nhiều hơn anh tưởng.

Chiếc xe được gắn thêm đèn để đảm bảo an toàn cho anh và người đi đường vào buổi tối.

Làm tài xế hơn 20 năm, anh Hiệp chưa từng học cơ khí. Anh xem các mẫu xe trên mạng rồi mày mò làm, có anh Trần Bá Khắc Đại, người hàng xóm làm nghề sửa xe, chỉ dẫn và hỗ trợ đồ nghề.

Chiếc đầu tiên mất 3-4 tháng mới hoàn thành. Có lần mối hàn bung, có lần xe kéo đi bị khựng. Anh cũng nhiều lần bị đinh đâm vào tay khi gỡ đinh khỏi nam châm.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, chiếc xe có khung sắt sơn xanh, hai bánh nhỏ và thanh nam châm bên dưới để rà sát mặt đường. Anh gắn đèn chớp trên khung để người đi cùng chiều dễ nhận ra xe từ xa. Phía trên là tấm bảng “Xe hút đinh - An toàn cho bạn, niềm vui cho tôi”.

Giờ đây, anh chỉ mất 3-4 ngày để làm một chiếc, với chi phí khoảng 4 triệu đồng. Anh còn chế dụng cụ hút đinh cầm tay để dùng ở những chỗ xe không vào được. Mỗi lần ra đường, anh mang theo đồ vá xe và máy bơm hơi mini để giúp miễn phí những người gặp sự cố.

Không có chuyên môn cơ khí, anh Hiệp tự tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh từng bộ phận để hoàn thiện xe hút đinh.

Ngày đi làm, anh Hiệp thường đợi đưa đón các con xong mới đi hút đinh, từ khoảng 19h đến 22h. Anh theo dõi các nhóm vá xe trên mạng xã hội để biết đoạn nào có nhiều người bị thủng lốp, rồi cùng các tình nguyện viên chia nhau từng tuyến.

Anh kể từng bị hăm dọa khi đi hút đinh ở khu vực Sóng Thần, Linh Trung. Người thân lo anh gặp nguy hiểm, có lúc khuyên anh dừng. “Sợ thì không làm, mà đã làm thì không sợ. Mình làm vì cái tâm, vì bà con thì việc gì phải sợ”, anh nói.

Mong mỗi phường có một xe hút đinh

Trong hơn 60 chiếc xe đã làm, anh Hiệp giữ lại một chiếc để sử dụng, trao số còn lại cho các đội tình nguyện ở TP.HCM. Anh đăng kích thước và cách làm lên Facebook để người ở các tỉnh có thể tự chế tạo. Xe đã tặng nếu cần sửa hoặc nâng cấp, anh mang về làm rồi gửi trả.

Một chiếc anh tặng từ đầu năm 2024 vẫn hoạt động ở khu vực Tân Đông Hiệp (TP.HCM). Chị Lê Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Hiệp và là người đại diện nhận xe, cho biết sau khi tiếp nhận, các thành viên lập đội hút đinh và phân công lịch ra đường. Sau sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận hai khu phố Tân Phú 1 và Tân Hiệp 1 tiếp tục duy trì hoạt động. Chiếc xe vẫn chạy tốt và được anh Hiệp hỗ trợ bảo dưỡng khi cần.

Anh Phùng Hữu Hiệp chạy xe hút đinh trên các tuyến đường ở TP.HCM để người dân đi lại an toàn ngày lễ.

Bạn bè, người thân và các tài xế góp tiền, sắt, bánh xe hoặc phụ tùng. Anh Hiệp vẫn tự bỏ phần lớn chi phí xăng và bảo dưỡng. Với những tình nguyện viên làm công nhân, chạy xe ôm có hoàn cảnh khó khăn, anh thường mua bánh xe cho họ thay khi cần.

Theo ghi nhận của anh Hiệp, trên những tuyến anh thường đi, trước kia mỗi chuyến có thể gom vài chục kg đinh và sắt vụn, nay thường chỉ còn vài kg. Một số đội anh quen từng vá 10-20 ca mỗi đêm, giờ có đêm chỉ còn một, hai ca hoặc không có ca nào.

Người dân trong khu vực thường gọi anh là “hiệp sĩ hút đinh”. Có người đi ngang dừng lại gửi chai nước, chiếc bánh. Một lần, một người gọi anh lại, đưa 10.000 đồng góp tiền xăng. Anh từ chối: “Tiền chú giữ lấy, con nhận tấm lòng của chú, vậy là con biết ơn lắm rồi”.

Anh Hiệp mong mỗi phường có ít nhất một chiếc xe hút đinh để các khu phố luân phiên sử dụng trên những tuyến đường chính.

“Tôi gọi công việc của mình là ‘giúp đời’, nhưng một mình tôi làm không hết được”, anh nói.