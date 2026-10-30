Từ tai nạn liên quan học sinh, Hải Phòng cảnh báo phụ huynh không tự ý giao xe cho trẻ em

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh, điển hình như vụ va chạm ngày 23/10 tại xã Thượng Hồng khiến 1 em tử vong và vụ tự ngã ngày 25/10 tại phường Lê Thanh Nghị khiến hai em chấn thương sọ não.

Hiện trường một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng liên quan đến học sinh. (Ảnh Công an TP Hải Phòng).

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng cảnh báo các quy định pháp luật nghiêm khắc đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.

Theo đó, quy định độ tuổi: Người từ đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy; từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô (phải có giấy phép lái xe phù hợp).

Xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân (16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức) là chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, chủ xe giao phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng khuyến cáo các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ chìa khóa, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện và tăng cường giáo dục con em chấp hành nghiêm luật giao thông để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng.

Duy Thanh