Từ tà áo dài đến bếp lửa quê nhà trong tiếng hát NSƯT Hoàng Tùng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, tác phẩm còn gửi gắm tình yêu gia đình và quê hương qua những hình ảnh bình dị, thân thương.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc “Gặp em cô gái Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng đặc biệt ấn tượng với sự tinh tế trong cách xử lý thanh điệu tiếng Việt, sắp xếp cao độ phù hợp với các thanh sắc, huyền, nặng giúp lời ca rõ ràng, tự nhiên, dễ hát và dễ đi vào lòng người.

"Khi cầm bản nhạc trên tay và nghiên cứu cấu trúc mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm, tôi thực sự nể trọng sự tinh tế trong từng nốt nhạc. Bài hát đòi hỏi người hát không được phô trương kỹ thuật quá mức, mà phải hát bằng tất cả sự chân thành, sự nâng niu dành cho người phụ nữ", NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

Theo nam nghệ sĩ, những câu hát về tà áo dài, ánh mắt cần sự trong sáng, thanh thoát; còn hình ảnh bếp lửa, mái ấm lại đòi hỏi sự ấm áp, thủ thỉ như lời tâm tình. Với anh, thể hiện ca khúc trong dịp 20/10 là cách gửi gắm lòng biết ơn đến những người phụ nữ bằng tình yêu thương thầm lặng gìn giữ bình yên cho gia đình và đất nước.

NSƯT Hoàng Tùng.

Nguồn cảm hứng của "Gặp em cô gái Việt Nam" bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống. Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: "Tôi viết ca khúc này không phải để hô hào những khẩu hiệu lớn lao về lịch sử, mà bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta".

Đặc biệt, tình cảm dành cho mẹ và người phụ nữ thân thương đã giúp tác giả nhận ra ý nghĩa sâu sắc của sự hy sinh: "Tôi nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của họ chính là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người". Từ vẻ đẹp của một người con gái trong nhịp sống thường nhật, anh nhìn thấy hình bóng quê hương - "đẹp đẽ, hiền hậu và bền bỉ vô cùng".

Ở góc độ phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy xây dựng ca khúc theo mạch cảm xúc tự nhiên: từ cuộc gặp gỡ, rung động trước vẻ đẹp người con gái đến sự thấu hiểu và tình yêu quê hương, gia đình. Đôi mắt long lanh, nụ cười làm dịu lại đất trời, tà áo dài duyên dáng rồi bếp lửa, cơm chiều lần lượt hiện lên, để hình ảnh đất nước được cảm nhận từ chính những điều thân thuộc.

NSƯT Hoàng Tùng từng giành Quán quân Sao Mai 2003.

Sử dụng thang ngũ cung không bán âm, bản nhạc mang âm hưởng mềm mại, thoáng đạt và đậm màu sắc Việt Nam. Khi lời ca hướng về mái ấm, hòa âm mở ra sắc thái ấm áp của sự chờ đợi, sum vầy.

Qua giọng hát NSƯT Hoàng Tùng, "Gặp em cô gái Việt Nam" trở thành lời tri ân dành cho những người phụ nữ bằng tình yêu thương và sự hy sinh lặng thầm. Từ ánh mắt, nụ cười đến bếp lửa mỗi chiều, ca khúc gợi nhắc rằng tình yêu dành cho một người con gái cũng có thể là cách để mỗi người thêm yêu quê hương mình.