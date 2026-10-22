Từ sức nóng concert đến động lực kinh tế văn hóa Thủ đô

Sức hút vượt ra ngoài sân khấu

Chưa đến ngày biểu diễn, hai đêm nhạc của nhóm BIGBANG tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã tạo sức nóng trên thị trường giải trí và du lịch. Theo lịch trình được YG Entertainment công bố, Hà Nội là điểm dừng trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm, với hai đêm diễn ngày 24 và 25-10-2026. Giá vé từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng, cho thấy sự đa dạng trong phân khúc khán giả mà sự kiện hướng tới.

Đáng chú ý, sức hút của BIGBANG không dừng ở thị trường vé. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23 đến 26-10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số phần nào cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc lớn đối với nhu cầu đi lại, du lịch tại Thủ đô.

Một tiết mục trong concert “Xoay Tròn” của ca sĩ Hoàng Dũng. Ảnh: Gia Linh

Không riêng các nghệ sĩ quốc tế, thị trường concert trong nước cũng cho thấy sức bật đáng chú ý. Tháng 9-2026, concert “Xoay Tròn” của ca sĩ Hoàng Dũng tại Hà Nội thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong hơn ba giờ biểu diễn, nam ca sĩ mang đến khoảng 40 ca khúc với sự đầu tư về âm nhạc, dàn dựng sân khấu và tương tác cùng người hâm mộ. Thành công của chương trình cho thấy nghệ sĩ Việt Nam ngày càng có khả năng tổ chức những concert cá nhân quy mô lớn, tạo sức hút bằng sản phẩm âm nhạc và dấu ấn sáng tạo riêng.

Trước đó, hai đêm diễn của BLACKPINK tại Mỹ Đình năm 2023 đã bán 67.443 vé, đạt doanh thu gần 13,7 triệu USD, tương đương hơn 331 tỷ đồng, theo thống kê của Touring Data được báo chí dẫn lại. Đây là một trong những minh chứng rõ nét về sức mua của khán giả và khả năng tạo doanh thu từ những chương trình biểu diễn quy mô lớn tại Hà Nội.

Từ những sân khấu ấy, có thể nhận thấy sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức. Khán giả không chỉ đến nghe nhạc mà còn sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm trực tiếp, nơi âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn và cảm xúc cộng đồng hòa quyện. Cùng với doanh thu bán vé, concert còn mở ra cơ hội cho vận tải, lưu trú, ẩm thực và du lịch. Sức hấp dẫn của một đêm nhạc vì thế không chỉ nằm trong phạm vi sân khấu.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, thị trường biểu diễn Việt Nam đang tăng trưởng mạnh cả về quy mô và chất lượng. Số lượng chương trình gia tăng, khán giả sẵn sàng chi trả cao hơn, trong khi công nghệ sân khấu và hoạt động kết nối người hâm mộ ngày càng được chú trọng. Việt Nam cũng đã hình thành đội ngũ đạo diễn sáng tạo, nghệ sĩ và nhân lực kỹ thuật có khả năng đảm nhiệm nhiều khâu tổ chức.

Concert "Thanh xuân" rực rỡ, thu hút hơn 20.000 khán giả. Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Vinh lưu ý quy mô thị trường còn hạn chế, sự liên kết giữa các mắt xích chưa chặt chẽ, khiến chất lượng chương trình khó duy trì ổn định. Điều đó cho thấy một thị trường sôi động chưa đồng nghĩa với sự hình thành ngành công nghiệp biểu diễn hoàn chỉnh. Đằng sau mỗi concert thành công vẫn là bài toán về năng lực sản xuất, nguồn lực sáng tạo và khả năng tạo giá trị kinh tế lâu dài.

Để sức nóng trở thành giá trị bền vững

Sự hiện diện của các tour diễn quốc tế cùng những chương trình trong nước ngày càng được đầu tư cho thấy tiềm năng của Hà Nội. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến thường xuyên của những concert lớn, Thủ đô không thể chỉ trông chờ vào sức hút của từng nghệ sĩ hay tiềm lực của một vài doanh nghiệp.

Đạo diễn Việt Tú nhận định năng lực tổ chức sự kiện trong nước đã có bước tiến đáng kể nhờ kinh nghiệm từ các chương trình quy mô quốc gia và những định dạng giải trí quốc tế. Dù vậy, chất lượng biểu diễn vẫn phụ thuộc nhiều vào từng ê-kíp và mức đầu tư riêng lẻ. Duy trì tiêu chuẩn ổn định qua nhiều sự kiện là thách thức cần giải quyết để phát triển công nghiệp concert chuyên nghiệp.

Theo đạo diễn Việt Tú, trước hết cần xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường hiệu quả dựa trên kinh nghiệm quốc tế, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Không chỉ tính số chương trình, lượng khán giả hay doanh thu bán vé, các chỉ số phải phản ánh hiệu quả đầu tư, mức chi tiêu của công chúng và tác động đến lưu trú, vận tải, ăn uống, du lịch. Đây là cơ sở để hoạch định chiến lược dài hạn thay vì chỉ đánh giá thành công qua từng đêm diễn.

Tiết mục kết hợp hát xẩm và nhạc house của Hà Myo tại Concert "Thanh xuân" rực rỡ . Ảnh: Tiền Phong

Ở góc nhìn rộng hơn, Tiến sĩ Vladimir Antchak, chuyên gia thuộc Đại học Anh Quốc Việt Nam, cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế trải nghiệm nhờ sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với du khách quốc tế. Bên cạnh di sản và văn hóa truyền thống, các sự kiện nghệ thuật còn có thể giới thiệu diện mạo đương đại, đời sống giới trẻ và sức sáng tạo của đất nước.

Theo ông, cần ưu tiên xây dựng ngành công nghiệp sáng tạo có khả năng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thay vì để các đơn vị hoạt động riêng lẻ. Concert không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có thể trở thành kênh quảng bá hình ảnh một Việt Nam sôi động, giàu cơ hội và trải nghiệm.

Những phân tích này gợi mở hướng đi cho Hà Nội. Với lợi thế về di sản, du lịch và thị trường khán giả, Thủ đô có điều kiện kết nối concert với dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan và những trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Một khán giả đến Hà Nội xem biểu diễn có thể đồng thời trở thành du khách khám phá di sản, thưởng thức ẩm thực, sử dụng các dịch vụ của thành phố. Đó chính là cơ hội mở rộng giá trị kinh tế của concert ra ngoài doanh thu bán vé.

Song, để khai thác hiệu quả tiềm năng ấy, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất, nghệ sĩ, doanh nghiệp du lịch và các ngành dịch vụ. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực tổ chức, bảo đảm an toàn và chất lượng trải nghiệm, Hà Nội cũng cần chú trọng phát triển những chương trình mang dấu ấn sáng tạo Việt Nam, từng bước hình thành sản phẩm giải trí có bản sắc và sức cạnh tranh riêng.

Sức nóng của một đêm nhạc có thể khép lại khi ánh đèn sân khấu tắt, nhưng giá trị kinh tế và văn hóa hoàn toàn có thể tiếp tục lan tỏa. Khi concert được đặt trong hệ sinh thái liên kết giữa nghệ thuật, du lịch và dịch vụ, Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức những sự kiện hấp dẫn mà còn có cơ hội trở thành điểm đến của công nghiệp biểu diễn, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.