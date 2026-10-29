Từ sức nóng concert BIGBANG, mở lối cho du lịch Hà Nội

Nhóm BIGBANG tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Quỳnh Phương)

Khoảng 90.000 lượt khán giả trong hai ngày diễn ra concert BIGBANG tại Hà Nội, cùng doanh thu du lịch ước tính khoảng 750 tỷ đồng, cho thấy sức hút của những sự kiện âm nhạc quốc tế đối với thị trường du lịch Thủ đô. Nhưng đằng sau những con số ấn tượng ấy là câu chuyện lớn hơn: Làm thế nào để một đêm nhạc không chỉ tạo sức nóng nhất thời, mà còn mở ra những hành trình khám phá Hà Nội, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và xây dựng sức cạnh tranh cho điểm đến?

Khi một concert tạo sức bật cho thị trường du lịch

Trong hai ngày 24 và 25/10, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành điểm hẹn của hàng chục nghìn khán giả khi nhóm nhạc Hàn Quốc BIGBANG mang chương trình biểu diễn quốc tế “BIGBANG 2026 - 2027 World Tour tại Hà Nội – XX: COSMOS” đến Thủ đô. Sức hút của chương trình không chỉ thể hiện ở không khí tại sân vận động, mà còn lan tỏa sang các hoạt động lưu trú, ăn uống, đi lại và mua sắm.

Theo thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố chiều 27/10, chương trình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế. Cũng trong dịp này, tổng thu từ khách du lịch được ước tính khoảng 750 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy một chương trình âm nhạc có khả năng tạo ra sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi sân khấu, trở thành động lực cho nhiều hoạt động dịch vụ của thành phố.

Đáng chú ý, hiệu ứng của sự kiện còn thể hiện qua các chỉ số về nhu cầu du lịch. Theo số liệu được công bố, trong hai ngày 23 và 24/10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%.

Với những người đến từ địa phương khác hoặc nước ngoài, chuyến đi xem BIGBANG có thể là lý do chính để họ lựa chọn Hà Nội. Nhưng khi đã đặt chân tới thành phố, nhu cầu của họ không dừng ở tấm vé xem nhạc. Đó còn là khách sạn để nghỉ ngơi, nhà hàng để dùng bữa, phương tiện di chuyển, những địa điểm gặp gỡ bạn bè và các trải nghiệm trong khoảng thời gian trước hoặc sau buổi diễn.

Đây chính là dư địa để du lịch Hà Nội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các sự kiện văn hóa, giải trí. Thay vì chỉ đón khách đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố có thể xây dựng những sản phẩm kết hợp giữa âm nhạc và khám phá điểm đến, từ trải nghiệm di sản, tham quan bảo tàng, dạo phố, thưởng thức ẩm thực đến khám phá các không gian sáng tạo.

Một concert có thể diễn ra trong vài giờ nhưng chuyến đi của khán giả hoàn toàn có thể kéo dài hai hoặc ba ngày nếu những trải nghiệm đi kèm đủ hấp dẫn. Khi đó, giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở doanh thu từ vé hay sức chứa của sân vận động, mà còn ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và những ấn tượng mà du khách mang về sau chuyến đi.

Đối với Hà Nội, nơi có lợi thế về di sản, kiến trúc, ẩm thực và đời sống văn hóa phong phú, việc kết nối các sự kiện âm nhạc quốc tế với sản phẩm du lịch là hướng đi đáng quan tâm. Điều cần thiết là biến những lợi thế vốn có thành trải nghiệm thú vị.

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn.

Cơ hội không chỉ dành cho du lịch

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sức nóng từ hai đêm diễn BIGBANG tại Hà Nội đem đến một tín hiệu rất đáng chú ý: Việt Nam không chỉ có công chúng yêu âm nhạc đông đảo, mà đang từng bước hình thành một thị trường sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm văn hóa chất lượng cao.

Nhận định này gợi mở một góc nhìn rộng hơn về ý nghĩa của các concert quốc tế. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn là một trong 10 lĩnh vực chủ chốt được ưu tiên phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, những chương trình quy mô lớn không đơn thuần phục vụ nhu cầu giải trí. Chúng còn tạo cơ hội để thị trường vận hành, các doanh nghiệp dịch vụ tham gia sâu hơn và năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam được thử thách, hoàn thiện.

Tuy nhiên, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, không nên đồng nhất sức nóng của một đại nhạc hội với sự trưởng thành của cả ngành công nghiệp biểu diễn.

“Một sự kiện đông khán giả là dấu hiệu tích cực; còn một ngành công nghiệp bền vững phải có thị trường ổn định, doanh nghiệp đủ năng lực, nghệ sĩ và sản phẩm mang thương hiệu, cơ sở hạ tầng phù hợp, hệ thống bản quyền minh bạch và khả năng tổ chức các chuỗi sự kiện thường xuyên”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

Sự kiện có thể thu hút lượng khán giả lớn, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh và mang lại nguồn thu đáng kể cho các ngành dịch vụ. Nhưng để những kết quả ấy trở thành nền tảng phát triển lâu dài, cần có một hệ sinh thái đủ sức duy trì hoạt động biểu diễn thường xuyên, thay vì phụ thuộc vào một vài chương trình nổi bật.

Với Hà Nội, điều này đặt ra yêu cầu kết nối các đơn vị tổ chức biểu diễn với doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn, vận tải, thương mại, ẩm thực và các cơ sở sáng tạo ngay từ khâu thiết kế sự kiện. Khi những bên liên quan cùng tham gia từ đầu, sản phẩm du lịch có thể được xây dựng đồng bộ hơn, thay vì chỉ xuất hiện như dịch vụ bổ sung sau khi chương trình đã được ấn định.

Chẳng hạn, khán giả đến Hà Nội xem concert có thể được giới thiệu những hành trình trải nghiệm di sản, phố đi bộ, ẩm thực, bảo tàng và không gian sáng tạo. Các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành và doanh nghiệp vận tải cũng có thể phối hợp xây dựng dịch vụ phù hợp với khung giờ biểu diễn, nhu cầu đi lại và thời gian lưu trú của khách.

Một tấm vé xem nhạc có thể mở ra một chuyến du lịch hai hoặc ba ngày, qua đó tạo thêm việc làm, doanh thu và cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương. Cách tiếp cận này cũng giúp du khách có thêm lý do để khám phá Hà Nội, thay vì chỉ tập trung vào địa điểm diễn ra chương trình.

Nhưng cơ hội không chỉ dành cho du lịch. Theo PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, việc tổ chức một chương trình nghệ thuật biểu diễn quốc tế tại Việt Nam không chỉ mang lại doanh thu từ dịch vụ và kinh nghiệm tổ chức, quan trọng hơn về lâu dài là tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các khâu sản xuất, kỹ thuật, phân phối, đồng thời sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ của chính mình.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Khi các chương trình quốc tế đến Việt Nam, doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia vào những khâu đòi hỏi trình độ chuyên môn, công nghệ và năng lực vận hành cao.

Nếu chỉ dừng ở việc đón những tên tuổi quốc tế, thành công sẽ chủ yếu được đo bằng lượng khán giả và doanh thu của từng sự kiện. Nếu có thể phát triển đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh, hệ thống bản quyền minh bạch và các sản phẩm biểu diễn mang thương hiệu Việt Nam, giá trị tạo ra sẽ có khả năng được duy trì lâu dài hơn.

Vì thế, sức nóng của BIGBANG nên được nhìn nhận như một cơ hội để Hà Nội và thị trường biểu diễn Việt Nam nhận diện rõ hơn tiềm năng, đồng thời xác định những điều kiện còn thiếu để phát triển bền vững.

Quy mô pháo hoa tại Hà Nội được khán giả đánh giá tạo hiệu ứng hoành tráng hàng đầu trong các chặng World Tour đã qua của BIGBANG. (Ảnh: Minh Thu)

Giữ chân du khách bằng trải nghiệm Hà Nội

Đối với Hà Nội, việc tổ chức thành công chương trình BIGBANG còn cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, thành phố đã triển khai các thủ tục, rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Chương trình được tổ chức an toàn, nhận được sự ghi nhận từ đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và truyền thông trong nước, quốc tế.

Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với uy tín của một điểm đến. Khán giả có thể đến Hà Nội vì yêu mến BIGBANG nhưng trải nghiệm trong suốt chuyến đi sẽ ảnh hưởng đến việc họ có muốn quay trở lại hay không. Một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, giao thông thuận tiện, dịch vụ đáp ứng nhu cầu và môi trường du lịch thân thiện sẽ góp phần tạo dựng ấn tượng tích cực về thành phố.

Từ góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cần mở đường cho phát triển hạ tầng và huy động vốn dài hạn. Đối với nghệ thuật biểu diễn, những điều kiện quan trọng bao gồm trung tâm biểu diễn đa năng, nhà hát hiện đại, tổ hợp sáng tạo, không gian công cộng đủ điều kiện tổ chức sự kiện, cùng hạ tầng bán vé và khai thác nội dung số.

Ông Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế khả thi để thúc đẩy hợp tác công - tư, thuê và khai thác tài sản công đúng pháp luật, sử dụng đất và tiếp cận tín dụng phù hợp với đặc thù ngành. Đồng thời, các tiêu chí lựa chọn dự án, phương thức định giá, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm giải trình cần được quy định rõ ràng, tránh ưu đãi dàn trải hoặc thất thoát nguồn lực.

Với Hà Nội, bên cạnh việc nâng cao năng lực tổ chức, bài toán quan trọng là xây dựng cách khai thác sự kiện gắn với đặc trưng văn hóa của thành phố. Những chương trình quốc tế có thể thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng bản sắc địa phương mới là yếu tố giúp tạo ra trải nghiệm khác biệt.

Khách đến xem nhạc có thể dành thời gian khám phá khu phố cổ, tìm hiểu các di sản, thưởng thức ẩm thực Hà Nội hoặc ghé thăm những không gian sáng tạo đang hình thành trong thành phố. Những trải nghiệm ấy không cần phải được tổ chức thành một chương trình quá cầu kỳ nhưng cần có thông tin rõ ràng, phương thức tiếp cận thuận tiện và chất lượng dịch vụ tương xứng.

Tất nhiên, không phải sự kiện nào cũng tự động tạo ra một “cú hích” lớn cho du lịch. Hiệu quả còn phụ thuộc vào quy mô khán giả, tỷ lệ khách từ địa phương khác và quốc tế, thời gian lưu trú, mức chi tiêu cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ. Vì vậy, bên cạnh những con số doanh thu ước tính, Hà Nội cần từng bước đánh giá cụ thể hơn hiệu quả kinh tế, mức độ hài lòng của du khách và khả năng quay trở lại sau mỗi sự kiện.

Concert BIGBANG đã cho thấy sức hấp dẫn của âm nhạc quốc tế và khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các hoạt động dịch vụ tại Hà Nội. Nhưng giá trị lâu dài của sự kiện sẽ được quyết định bởi cách thành phố tiếp nối sức nóng ấy bằng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, năng lực tổ chức chuyên nghiệp và một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sáng tạo phát triển.

Từ một sân khấu quy tụ hàng chục nghìn khán giả, Hà Nội có cơ hội mở rộng câu chuyện của mình sang những trải nghiệm văn hóa, hành trình khám phá và sản phẩm dịch vụ mang dấu ấn riêng. Khi âm nhạc trở thành điểm khởi đầu cho một chuyến đi, còn di sản và đời sống văn hóa giúp kéo dài trải nghiệm của du khách, các sự kiện giải trí mới thực sự có thể đóng góp vào sức sống của ngành du lịch. Đó cũng là cách để Hà Nội không chỉ được nhớ đến như nơi tổ chức những concert lớn, mà từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến văn hóa, giải trí có khả năng thu hút công chúng quốc tế.