Từ sức mạnh văn hóa đến sức mạnh của tổ chức đảng - Dấu ấn cụ thể hóa Nghị quyết 80 - NQ/TW ở Công an Lâm Đồng
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Bùi Thị Phượng, Nguyễn Đình Ninh, Trần Hồng Trọng
Đơn vị: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-suc-manh-van-hoa-den-suc-manh-cua-to-chuc-dang-dau-an-cu-the-hoa-nghi-quyet-80-nq-tw-o-cong-an-lam-dong-471024.html