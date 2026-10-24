Từ sức mạnh văn hóa đến sức mạnh của tổ chức đảng - Dấu ấn cụ thể hóa Nghị quyết 80 - NQ/TW ở Công an Lâm Đồng

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới; đồng thời thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.