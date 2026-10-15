Từ sức hút của MV 'Bắc Bling' đến hành trình khám phá di sản Kinh Bắc

Tại Bắc Ninh, việc kết nối các di tích lịch sử, công trình văn hóa và làng nghề truyền thống đang được các doanh nghiệp lữ hành quan tâm nhằm xây dựng những hành trình khám phá di sản phong phú, từ đó giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Sức hút từ MV "Bắc Bling"

Trong những năm gần đây, các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được khai thác qua nhiều hình thức sáng tạo, từ âm nhạc đến các sản phẩm nghệ thuật trên nền tảng số. Việc đưa hình ảnh di sản vào những cách thể hiện gần gũi với đời sống đương đại mở ra cơ hội để văn hóa địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng. MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy, với sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry, là một ví dụ tiêu biểu khi kết hợp âm nhạc hiện đại với những chất liệu văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.

Sức lan tỏa của Bắc Bling mở ra những cơ hội quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, đồng thời gợi sự quan tâm của công chúng đối với những giá trị văn hóa, lịch sử gắn liền với vùng đất này. Tuy nhiên, sự chú ý trên các nền tảng số chưa đồng nghĩa với việc người xem sẽ trực tiếp tìm đến các điểm di sản. Để sự quan tâm ấy được tiếp nối bằng trải nghiệm thực tế, việc kết nối các di tích lịch sử, công trình văn hóa và làng nghề truyền thống thành những hành trình tham quan có nội dung rõ ràng là hướng phát triển cần được quan tâm. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi điểm đến, thay vì chỉ biết đến di sản qua những hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh.

MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy (Ảnh chụp màn hình)

Những giá trị làm nên di sản Kinh Bắc

Các di tích lịch sử, công trình kiến trúc tại Bắc Ninh gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử và đời sống văn hóa của mảnh đất Kinh Bắc này. Chùa Dâu là một trong những trung tâm Phật giáo lâu đời của Việt Nam, gắn với trung tâm Phật giáo Luy Lâu xưa. Trong khi đó, đền Đô là nơi thờ tám vị vua triều Lý, mang dấu ấn của một triều đại có vai trò quan trọng trong lịch sử dân tộc. Mỗi di tích mang những giá trị riêng về kiến trúc, lịch sử và tín ngưỡng, tạo nên chiều sâu văn hóa cho vùng đất này.

Không gian kiến trúc cổ kính tại đền Đô, Bắc Ninh

Bên cạnh các di tích, những làng nghề truyền thống góp phần tạo nên nét đặc trưng của di sản Kinh Bắc thông qua kỹ thuật và tri thức thủ công được truyền qua nhiều thế hệ. Tranh dân gian Đông Hồ được biết đến với kỹ thuật in ván khắc gỗ, giấy điệp và màu sắc làm từ nguyên liệu tự nhiên. Năm 2025, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ và duy trì nghề truyền thống. Tại Đồng Kỵ, nghề chế tác đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng với những sản phẩm được chạm khắc công phu, đòi hỏi người thợ có tay nghề và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Những nét đặc trưng của tranh dân gian Đông Hồ được giới thiệu tới khách tham quan

Nghệ nhân làng nghề Đồng Kỵ tỉ mỉ chạm khắc hoa văn trên gỗ

Những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống ấy là cơ sở để Bắc Ninh phát huy tiềm năng du lịch văn hóa. Việc giới thiệu di sản cần làm rõ đặc trưng của từng di tích, làng nghề và ý nghĩa của chúng trong đời sống văn hóa địa phương. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu di sản Kinh Bắc, cũng như góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Mở lối cho hành trình khám phá di sản

Vừa qua, chương trình Famtrip Theo dấu chân MV Bắc Bling do NewStar Tour tổ chức đã đưa các doanh nghiệp lữ hành, đối tác, đại lý và cơ quan báo chí khảo sát những điểm đến tiêu biểu tại Bắc Ninh. Hành trình đi qua chùa Dâu, lăng Kinh Dương Vương, làng tranh Đông Hồ, đền Đô, cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ, làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng. Chương trình tạo cơ hội để các đơn vị lữ hành tìm hiểu đặc trưng của từng điểm đến, từ đó đánh giá khả năng kết nối các địa điểm thành những tuyến tham quan phù hợp.

Đoàn đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại lăng Kinh Dương Vương

Theo ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch Hội đồng quản trị NewStar Group, Tổng giám đốc NewStar Tour, doanh nghiệp đã nghiên cứu sản phẩm du lịch "Về miền Quan họ" từ năm 2016, sau đó tiếp tục phát triển các chương trình khám phá Bắc Ninh với chủ đề "Theo dấu chân MV Bắc Bling". Ông Ngân cho biết: "Một điểm di tích riêng lẻ có thể hấp dẫn du khách trong thời gian ngắn, nhưng khi nhiều di tích, làng nghề, không gian văn hóa và hoạt động trải nghiệm được liên kết thành một hành trình hợp lý, giá trị của sản phẩm sẽ được nâng lên".

"Bắc Bling" và hành trình khám phá miền di sản văn hóa nghìn năm

12/03/2025 16:19

Thông qua chương trình Famtrip, NewStar Tour đang tìm kiếm hướng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh trong những sản phẩm du lịch có chủ đề rõ ràng. Việc khảo sát thực tế giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để lựa chọn điểm đến, xây dựng lịch trình và thiết kế trải nghiệm phù hợp, qua đó từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển các hành trình khám phá di sản Kinh Bắc.

Từ sức hút của MV Bắc Bling, bài toán đặt ra với du lịch Bắc Ninh là làm thế nào để sự quan tâm dành cho văn hóa Kinh Bắc được tiếp nối bằng những trải nghiệm thực tế. Điều này đòi hỏi sự gắn kết giữa hoạt động quảng bá, việc phát huy giá trị di sản và quá trình xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp. Khi được khai thác có định hướng, sức lan tỏa của MV có thể trở thành một điểm tựa để Bắc Ninh quảng bá bản sắc văn hóa địa phương và thu hút công chúng đến khám phá vùng đất này.