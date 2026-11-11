Từ sức hút concert đến những ngày hội văn hóa toàn dân

Phối cảnh sân khấu concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra vào tối 24-11. Ảnh: BTC

Sức hút từ những sân khấu hàng chục nghìn khán giả

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn sôi động của thị trường biểu diễn Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, hàng loạt concert, đại nhạc hội quy mô lớn liên tục thu hút đông đảo khán giả. Những chương trình như “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” với gần 50.000 khán giả mỗi đêm diễn trong tháng 10-2026; các chương trình “Anh trai say hi”, “Tinh Hà Say Hi” hay live concert cá nhân của Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Hòa Minzy, Tùng Dương... đều ghi nhận sức mua vé ấn tượng.

Sự thành công của các chương trình cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trực tiếp của công chúng ngày càng lớn. Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, các concert không còn đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc mà đã trở thành sản phẩm giải trí tổng hợp, hoạt động văn hóa hấp dẫn, nơi khán giả được trải nghiệm không gian âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn hiện đại và tương tác với nghệ sĩ. Đặc biệt, sự tham gia đông đảo của giới trẻ đã tạo nên những cộng đồng người hâm mộ sôi động, góp phần hình thành xu hướng tiêu dùng văn hóa mới.

Khi thông tin sân khấu chương trình "Muôn sắc Việt Nam" được công bố, lượng người hâm mộ quan tâm đến chương trình tăng cao. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, sức hút của những concert thương mại đang tạo tiền đề cho sự phát triển của các chương trình nghệ thuật gắn với sự kiện văn hóa, chính trị có quy mô lớn. Với cách tiếp cận mới trong dàn dựng và tổ chức, những sự kiện nghệ thuật chính luận này ngày càng có khả năng thu hút công chúng bằng chất lượng nghệ thuật, quy mô sân khấu và trải nghiệm biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, đón 50.000 khán giả, trong đó Hà Nội dành tặng 38.000 vé miễn phí cho nhân dân. Với cách dàn dựng quy mô lớn, hình thức thể hiện mới mẻ, chương trình đang tạo nên sức “nóng” trên thị trường biểu diễn, góp phần tạo nên không khí hưởng ứng ngày hội văn hóa đặc biệt này.

Trên các diễn đàn âm nhạc, mạng xã hội Facebook, TikTok..., thông tin về chương trình và vé được nhiều người săn đón. Ngay khi thông tin về sân khấu của chương trình được công bố, nhiều người hâm mộ ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh... đã bày tỏ mong muốn được sở hữu tấm vé để xem chương trình. Trong đó, nhiều hội nhóm người hâm mộ còn lên kế hoạch chờ ngày công bố thời điểm và cách thức đăng ký trực tuyến để sớm đăng ký nhận vé tham dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" có quy mô quốc gia, dự kiến phục vụ miễn phí 50.000 khán giả. Ảnh: NVCC.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” do thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, việc tổ chức những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, không những mở rộng cơ hội tiếp cận, kết nối văn hóa tới đông đảo quần chúng nhân dân mà còn cho thấy sự chuyển biến trong cách thức đưa văn hóa đến với công chúng. Ở đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia, hòa mình vào không gian văn hóa chung, tạo nên ngày hội văn hóa lớn.

“Mắt xích” thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Một yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn hiện nay là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống. Trong các chương trình giải trí thu hút đông đảo khán giả như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi”, “Tinh Hà Say Hi”..., nhiều tiết mục đã khai thác và làm mới các yếu tố văn hóa dân gian, truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Từ những làn điệu dân ca được phối khí mới mẻ, tiếng đàn bầu hòa quyện cùng âm nhạc điện tử đến sự kết hợp giữa chèo và rap, các chất liệu văn hóa quen thuộc được đặt trong không gian biểu diễn trẻ trung, sáng tạo, tạo nên những trải nghiệm mới cho người thưởng thức.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo dấu ấn với các tiết mục nghệ thuật kế hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Ảnh: M.H.

Tại concert quốc gia "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra vào tối 24-11 tới đây, nhiều chất liệu văn hóa truyền thống sẽ được đưa lên sân khấu bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Hình tượng trống đồng, chim Lạc cùng các loại hình âm nhạc dân gian ba miền như ca trù, quan họ, tiếng đàn tính, cồng chiêng, ví, giặm, nhã nhạc và đờn ca tài tử được khai thác, kết hợp với âm sắc nhạc cụ dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu, góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Theo Ban tổ chức, sự kết hợp này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, thính giác mà còn góp phần kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc. Qua đó, những giá trị văn hóa tưởng chừng xa cách với một bộ phận công chúng trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hôm nay.

Nhìn ở góc độ công nghiệp văn hóa, ca sĩ Tùng Dương cho rằng, sự phát triển của các concert lớn hiện nay không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà quan trọng hơn là đang tạo được một xu hướng thưởng thức nghệ thuật mới, đưa di sản, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc đến gần với công chúng, biến những đêm nhạc thành ngày hội văn hóa lớn. Cộng đồng người hâm mộ cũng góp phần hình thành nền kinh tế trải nghiệm, tạo thêm cơ hội cho các ngành dịch vụ và du lịch tại địa phương tổ chức sự kiện.

Từ những đêm nhạc “cháy vé” đến các chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, có thể thấy âm nhạc đang mở ra một phương thức mới để kết nối công chúng với văn hóa dân tộc. Khi những sân khấu lớn không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và lan tỏa di sản, các concert sẽ góp phần đưa văn hóa trở thành một phần sống động trong đời sống cộng đồng. Đó cũng là hướng đi để những sự kiện văn hóa thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi người dân vừa là khán giả, vừa là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.