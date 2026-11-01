Từ sức bật công nghiệp đến năng lực tăng trưởng

Kỳ 1: Sức bật từ những động lực mới

9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số. Trong bức tranh chung ấy, công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là nhóm sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học đã tạo dấu ấn đậm nét. Đằng sau những con số tăng trưởng là sự mở rộng của năng lực sản xuất, dòng vốn đầu tư và những dự án mới đang từng bước tạo thêm dư địa cho nền kinh tế.

Khu Công nghiệp Phú Sơn xã Lương Sơn sau khi hoàn thiện bước đầu đã thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh theo giá so sánh ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%, dịch vụ tăng 8,66%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 345,4 nghìn tỷ đồng, tăng 44,9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Những con số ấy cho thấy công nghiệp - xây dựng đang giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc tăng trưởng của tỉnh. Khu vực này chiếm 50,7% GRDP. Trong đó, riêng công nghiệp chiếm 44,78%.

Nhà máy điện tử Meiko với tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD được khởi công xây dựng tại KCN Thịnh Minh, xã Thịnh Minh được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá vào sự tăng trưởng tích cực của tỉnh.

Đáng chú ý, động lực công nghiệp ngày càng thể hiện rõ ở lĩnh vực chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành tăng 21,52% so với cùng kỳ năm trước; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%, nhóm sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 30,02%. Quy mô sản xuất của nhóm ngành này tiếp tục mở rộng với sản lượng máy tính xách tay ước đạt 30 triệu sản phẩm, tăng 34,6%; giá trị dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử đạt khoảng 287 nghìn tỷ đồng, tăng 33,2%. Kết quả tăng trưởng tích cực này có được nhờ những đơn hàng ổn định từ các tập đoàn công nghệ lớn. Cùng với đó là sự tham gia, đóng góp của một số dự án điện tử mới đi vào sản xuất. Đồng thời, lĩnh vực chế biến, chế tạo thu hút 1.974 triệu USD vốn FDI đăng ký, chiếm 97% tổng dòng vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh của tỉnh. Những kết quả này cho thấy lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò với các ngành sản xuất có quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ cao. Từ đó, tạo thêm dư địa nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Đây là điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh khi tăng trưởng không chỉ dựa vào việc khai thác thêm nguồn lực sẵn có mà còn gắn với năng lực sản xuất mới.

Phát huy hiệu quả dòng vốn để mở rộng năng lực sản xuất

Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu công nghiệp là động lực trực tiếp thì đầu tư chính là một trong những nguồn lực tạo ra năng lực sản xuất mới cho tỉnh. 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 118.395,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngoài Nhà nước đạt 62.484 tỷ đồng, tăng 15,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 28.495,3 tỷ đồng, tăng 21,3%; vốn Nhà nước đạt 27.416,1 tỷ đồng, tăng 12%.

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại KCN Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình chuyên sản xuất các sản phẩm quang học chất lượng cao có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh.

Cơ cấu dòng vốn cho thấy khu vực ngoài Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 52,8% tổng vốn đầu tư, trong khi FDI chiếm 24,1%. Điều đáng chú ý là tốc độ tăng của vốn FDI cao hơn mức tăng chung của tổng vốn đầu tư. Ở góc độ thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/9/2026, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 97 dự án FDI, gồm 26 dự án cấp mới và 71 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký 2.025 triệu USD, tăng 76,6% về tổng vốn so với cùng kỳ. Trong số này, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 1.974 triệu USD, tương đương 97% tổng vốn đăng ký, với 93 dự án.

Những con số trên cho thấy một hướng vận động khá rõ đó là dòng vốn đang tiếp tục tìm đến khu vực sản xuất, nhất là lĩnh vực chế biến, chế tạo. Khi các dự án mới đi vào hoạt động, năng lực sản xuất của nền kinh tế được mở rộng, đồng thời tạo thêm nhu cầu về lao động, vận tải, dịch vụ và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Phía sau con số tăng trưởng 10,01% không chỉ là câu chuyện về quy mô lớn hơn mà còn là yêu cầu duy trì sức bật trong những tháng cuối năm. Phú Thọ đang có một nền công nghiệp với tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP, dòng vốn đầu tư tiếp tục mở rộng và một số ngành công nghệ cao tăng trưởng mạnh. Nhưng để biến lợi thế đó thành động lực bền vững thì không chỉ là thu hút thêm dự án mà còn phải làm cho năng lực sản xuất mới thực sự lan tỏa vào nền kinh tế địa phương.

Kỳ 2: Phía sau những dây chuyền sản xuất