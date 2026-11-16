Từ sự tò mò với công nghệ đến Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ 2026

Theo đuổi nghiên cứu từ những vấn đề thực tiễn

Xuất phát từ sự tò mò với kiến thức chuyên ngành Quản lý xây dựng, Phương Anh dần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn. Theo nữ sinh, công tác quản lý không chỉ liên quan đến chi phí, khối lượng hay tiến độ thi công mà còn đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Nguyễn Phương Anh luôn tìm cách đưa kiến thức chuyên ngành đến gần với bài toán thực tế.

Từ nhận thức đó, Phương Anh bắt đầu quan tâm đến khả năng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ giải quyết những bài toán quản lý trong thực tế. Nữ sinh đặc biệt hứng thú với việc kết hợp công nghệ và dữ liệu trong lĩnh vực xây dựng, giao thông. Theo Phương Anh, sự phát triển của BIM, GIS, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp phân tích dữ liệu đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới. Điều nữ sinh muốn tìm hiểu không chỉ là cách sử dụng từng công nghệ mà còn là khả năng kết hợp chúng để hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định.

Bên cạnh đó, Phương Anh chủ động học thêm Python, lập trình, xử lý dữ liệu và tìm đọc tài liệu khoa học bằng tiếng Anh. “Mình hiểu rằng, nghiên cứu khoa học không phải là cố gắng chứng minh mình đúng, mà là quá trình liên tục kiểm tra, điều chỉnh để tiến gần hơn đến một lời giải có cơ sở”, Phương Anh chia sẻ.

Điều khiến cô muốn đi tiếp là cảm giác tự tìm ra cách tiếp cận một vấn đề và thấy kiến thức đã học có thể dùng được ngoài đời thực. Với Phương Anh, nghiên cứu không nhất thiết phải bắt đầu từ những ý tưởng lớn lao. Đôi khi chỉ cần một vấn đề cụ thể, một câu hỏi thực sự muốn tìm lời giải và đủ kiên trì để theo đuổi nó.

Trưởng thành từ những trải nghiệm ngoài giảng đường

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Phương Anh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên. Hiện nữ sinh đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Truyền thông, trường ĐH Giao thông Vận tải (UTC Media). Đây là một trong những trải nghiệm góp phần giúp Phương Anh trưởng thành hơn.

Từ một thành viên làm chuyên môn, Phương Anh trở thành người kết nối, điều phối hoạt động của cả tập thể.

Từ một thành viên trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn, Phương Anh dần chuyển sang vai trò kết nối, điều phối và chịu trách nhiệm với hoạt động chung của tập thể. Quá trình này giúp nữ sinh hiểu rằng, người phụ trách không thể tự mình làm tất cả mà cần biết lắng nghe, tin tưởng và tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy năng lực. Qua đó, Phương Anh rèn luyện khả năng tổ chức, phối hợp và chủ động hơn khi xử lý những vấn đề phát sinh.

Việc cùng lúc theo đuổi học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa cũng đặt ra không ít thử thách. Phương Anh thường lập kế hoạch, xác định thứ tự ưu tiên và phân chia công việc phù hợp với từng giai đoạn. Nữ sinh cho rằng, cân bằng không có nghĩa là chia đều thời gian cho mọi việc, mà là biết mình cần tập trung vào điều gì và có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

“Mình tham gia các hoạt động vì muốn được học hỏi, trải nghiệm và đóng góp, chứ không đơn thuần để có thêm những dòng thành tích trong hồ sơ”, Phương Anh chia sẻ. Những trải nghiệm ấy giúp Phương Anh có thêm cơ hội hiểu rõ bản thân, đồng thời học cách gắn kết và đóng góp cho tập thể.

Giải thưởng là động lực cho hành trình phía trước

Năm 2026, Phương Anh được trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam. Đón nhận thông tin này, nữ sinh không giấu được sự bất ngờ, vui mừng và xúc động. Phương Anh cho biết, khi bắt đầu nghiên cứu khoa học, bản thân chưa từng đặt mục tiêu phải đạt giải thưởng mà quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thành tốt đề tài, hiểu sâu vấn đề và từng bước cải thiện năng lực. Vì vậy, sự ghi nhận lần này trở thành nguồn động viên để nữ sinh tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Với Phương Anh, giải thưởng không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu và đóng góp cho tập thể.

Là nữ sinh theo đuổi lĩnh vực khoa học và công nghệ, Phương Anh mong muốn câu chuyện của mình có thể lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, dám thử sức và theo đuổi những lĩnh vực mới, đặc biệt đến các bạn nữ. Theo Phương Anh, nghiên cứu khoa học và công nghệ không phải lĩnh vực chỉ dành cho một nhóm người nhất định; điều quan trọng là sự tò mò, tinh thần học hỏi và quyết tâm theo đuổi điều mình quan tâm.

Thời gian tới, Phương Anh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình học, tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, đặc biệt là lập trình, xử lý dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Về lâu dài, nữ sinh mong muốn phát triển các hướng ứng dụng công nghệ trong xây dựng và giao thông, tập trung vào BIM, GIS, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Bên cạnh đó, Phương Anh vẫn muốn duy trì sự tham gia vào các hoạt động tập thể, truyền thông và cộng đồng.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Phương Anh cho rằng, điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần ham học hỏi và sự nghiêm túc với những lựa chọn của bản thân. “Một giải thưởng có thể ghi nhận những gì mình đã làm được, nhưng không thể thay thế cho những nỗ lực mình cần tiếp tục trong tương lai”, nữ sinh chia sẻ. Phương Anh hy vọng, sau này, khi nhìn lại, cô không chỉ có một giải thưởng đáng nhớ mà còn có thể tự hào vì đã tạo ra những giá trị có ích từ kiến thức và cơ hội được trao.

(Ảnh NVCC)