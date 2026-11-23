Dãi nắng, dầm mưa đồng hành cùng bộ đội Việt Nam

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô và những trận mưa rừng đổ ập nơi đất bạn Campuchia, hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đối mặt với hiểm nguy từ bom mìn còn sót lại và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, những người lính Đội K51 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vẫn kiên trì bám địa bàn rà từng mét đất, lật từng tảng đá. Tất cả để thực hiện một mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim: “Tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về sớm nhất trong vòng tay ấm áp của đất mẹ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 băng rừng đi tìm hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 cho biết, trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia không chỉ gian nan, vất vả mà còn luôn tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập. Bởi dưới những tán rừng già, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nằm im lìm dưới lòng đất, chực chờ kích nổ trước mỗi nhát cuốc, nhát xẻng bất cứ lúc nào.

“Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô, cái nắng lên tới hơn 40 độ C, không khí như thiêu đốt, nước sinh hoạt khan hiếm. Khi mùa mưa đến, những trận sốt rét rừng, muỗi vằn, vắt xanh luôn bám riết lấy da thịt. Đáng sợ nhất là những trận lũ quét bất ngờ tràn về trong đêm, có thể cuốn phăng lán trại bất cứ lúc nào. Trong hành trình gian nan, vất vả đi tìm đồng đội ấy, rất may có rất nhiều người dân Campuchia đã âm thầm hỗ trợ bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn”, Trung tá Nguyễn Văn Từ chia sẻ.

Chính quyền và người dân nước bạn Campuchia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đội K51 băng rừng, lội suối đi tìm hài cốt liệt sĩ.

Chứng kiến những người lính Việt Nam kiên trì lần tìm hài cốt đồng đội suốt nhiều ngày giữa rừng sâu, nước độc, ông Chăn Đa (trú tại xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri), một người dân địa phương, ngoài 60 tuổi đã không ngần ngại bỏ dở công việc, thời gian dãi nắng, dầm mưa, băng rừng, lội suối tích cực dẫn đường, hỗ trợ cho các tổ công tác. Bởi với ông, những hình ảnh người lính Việt Nam từng anh dũng chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary sẽ không bao giờ quên.

“Người dân chúng tôi biết ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm. Giờ có cơ hội giúp các anh tìm hài cốt liệt sĩ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết sức mình”, ông Chăn Đa xúc động nói.

Người dân nước bạn Campuchia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cất bốc một hài cốt liệt sĩ.

Còn với ông Điểu Khuynh (SN 1956, trú tại phum Ô Am, xã Sre Khtum, huyện Keosama, tỉnh Mondulkiri) khi còn trẻ, trong một lần đi rừng, ông từng phát hiện có nhiều dấu tích nghi là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam dưới một tán cây lớn. Tuy nhiên, trải qua thời gian, rừng nay đã thay đổi hoàn toàn. Từ những ký ức mơ hồ, dưới sự chỉ dẫn của ông Điểu Khuynh, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Con đường dẫn vào khu vực nghi có mộ liệt sĩ gần như không còn lối đi bởi cây rừng ken đặc, dây leo chằng chịt, có đoạn tổ công tác phải dùng dao phát mở đường từng mét một. Bên cạnh đó là những hố hầm, hào, công sự cũ bị lá mục phủ kín khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm.

Nhiều người dân Campuchia cung cấp thông tin, hỗ trợ Đội K51 tìm hài cốt liệt sĩ.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng với ông Điểu Khuynh, được hỗ trợ, giúp đỡ bộ đội Việt Nam tìm lại đồng đội còn nằm lại giữa rừng già là một vinh dự thiêng liêng. Khi những tiếng cuốc vang lên giữa rừng già, từng lớp đất đỏ được bóc tách dưới nắng gắt. Không ai dừng tay, bởi phía dưới có thể là đồng đội đã nằm lại gần nửa thế kỷ. Một mảnh xương nhỏ lộ ra, cả tổ công tác lặng đi, cùng quỳ xuống gạt đất bằng tay. Mảnh xương, cúc áo, mảnh tăng võng dần hiện ra dưới lớp đất đỏ. Từng di vật được làm sạch, ghi chép cẩn thận. Hài cốt được bọc trong lá cờ Tổ quốc mang từ Việt Nam sang rồi đưa về nơi tập kết.

Mỗi nguồn tin mang thêm một hy vọng

Theo Trung tá Nguyễn Văn Từ, tỉnh Mondulkiri, Campuchia có diện tích hơn 14.000km², giáp các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP Đồng Nai của Việt Nam. Địa bàn tìm kiếm của Đội K51 trải rộng trên nhiều huyện như: Betchanda, Kaoh Nheaek, Keosima, Ou Reang và TP Senmonorom. Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Đội K51 đã tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người dân; thăm hỏi, tặng quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia nơi đơn vị đứng chân.

Một di vật nằm trong hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên nước bạn Campuchia.

Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong quá trình sinh hoạt, lao động sản xuất, đi rừng, gặp những ụ đất, hố sụt lún, phần mộ có dấu hiệu trùng khớp với đặc điểm mai táng, chôn cất của bộ đội, chuyên gia Việt Nam trong những năm chiến tranh, người dân nước bạn đều nhiệt tình, chủ động cung cấp hàng trăm thông tin để đơn vị cử người đến xác minh. Nhờ đó, chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, đơn vị đã quy tập, cất bốc được 14 hài cốt liệt sĩ.

Mỗi nguồn tin, sự hỗ trợ của người dân nước bạn Campuchia thắp lên hy vọng tìm thấy những hài cốt liệt sĩ sớm trở về với quê hương.

“Chiến tranh đã lùi xa, địa bàn tỉnh Mondulkiri từng được xem là một trong những “túi bom, chảo lửa” ác liệt năm xưa của Vương quốc Campuchia nay đã dần “thay da đổi thịt”. Các nhân chứng lịch sử cũng ngày một già yếu và lần lượt ra đi theo quy luật của tự nhiên khiến những thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao. Do đó, mỗi nguồn tin người dân cung cấp, sự hỗ trợ của họ là hết sức quý giá bởi sẽ thắp lên hy vọng một hài cốt của đồng đội được tìm thấy, là thêm một bước đưa những người lính đã hy sinh trở về với đồng đội, quê hương và vòng tay tri ân của đất nước”, Trung tá Nguyễn Văn Từ chia sẻ.