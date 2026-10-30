Tự soi, tự sửa từ những việc cụ thể

Trong thực tiễn, những hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên có thể bộc lộ qua chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu; việc cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ, giải pháp chưa sát thực tế; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên...

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Hòa Yên, phường Bắc Giang trao đổi, rà soát bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Quá trình giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khuôn viên nghĩa trang Đồng Lăng thuộc tổ dân phố Hòa Yên, phường Bắc Giang là phép thử đối với năng lực lãnh đạo của chi bộ. Dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2022, kinh phí 56 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 10 tỷ đồng), diện tích thu hồi 9,1 ha liên quan đến 224 hộ dân. Quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn do một số hộ chưa đồng thuận mức bồi thường, hỗ trợ, còn băn khoăn về môi trường. Đáng chú ý, trong số những trường hợp chưa chấp hành có cả đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ và gia đình một số đảng viên đang công tác, cư trú trên địa bàn.

Đồng chí Hà Văn Khánh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hòa Yên cho biết: “Trước tình hình đó, Chi bộ đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách từng phần việc, làm rõ người thực hiện, thời gian và kết quả. Đảng viên có đất thuộc diện thu hồi phải gương mẫu chấp hành quy định; đảng viên có người thân sinh sống trên địa bàn chủ động vận động người thân chấp hành. Cùng đó, Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền”.

Khi mỗi tổ chức đảng chủ động điều chỉnh phương thức lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm nêu gương và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được củng cố, niềm tin của Nhân dân ngày càng được bồi đắp.

Cùng với việc phân công và kiểm tra, Chi bộ chú trọng điều chỉnh cách vận động theo những vấn đề người dân quan tâm. Nhờ vậy, đến tháng 9/2026, toàn bộ các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà không phải thực hiện cưỡng chế. Kết quả ấy cho thấy khi chi bộ chủ động nhìn nhận vấn đề, điều chỉnh cách lãnh đạo, gắn phân công nhiệm vụ đảng viên với kiểm tra và yêu cầu nêu gương, những vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ.

Tại xã Tây Yên Tử, 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn mang tính chất đầu tư được giao là hơn 74,7 tỷ đồng, song mới giải ngân hơn 34,2 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch. Một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hết nhiệm vụ chi nhưng chưa được điều chỉnh vốn; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 mới đang hoàn thiện, trong khi địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp ủy phải nhìn nhận rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục phù hợp. Trên cơ sở đó, xã tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, rà soát các dự án để đề xuất điều chỉnh vốn theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đồng thời cân đối nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đôn đốc tiến độ công trình trọng điểm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tự soi, tự sửa không dừng ở việc nhận diện hạn chế mà quan trọng hơn là quyết tâm khắc phục, có kết quả rõ ràng. Khi mỗi tổ chức đảng chủ động điều chỉnh phương thức lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm nêu gương và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được củng cố, niềm tin của Nhân dân ngày càng được bồi đắp.