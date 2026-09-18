Từ sợi tơ sen, dệt nên câu chuyện mới ở Đồng Tháp
Từ loài cây quen thuộc của đất sen hồng, một hướng đi mới được mở ra khi giá trị của sen được nâng lên, những sản phẩm làm từ lụa sen như khăn rằn, lụa, sợi tơ sen đang từng bước tiếp cận thị trường.
Từ tình yêu với cây sen và ý tưởng biến những sợi tơ mảnh trong thân sen thành chất liệu dệt, chị Huỳnh Ngọc Như (xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) đã dành gần 10 năm nghiên cứu, thử nghiệm để tạo nên những sản phẩm lụa tơ sen mang dấu ấn Đồng Tháp.
Từ loài cây quen thuộc của miền đất sen hồng, một hướng đi mới được mở ra khi giá trị của sen được nâng lên, những sản phẩm làm từ lụa sen như khăn rằn, lụa, sợi tơ sen đang từng bước tiếp cận thị trường cho thấy tiềm năng của nguồn tài nguyên bản địa, thể hiện sự sáng tạo, đam mê của người trẻ đối với những điều gần gũi của quê hương.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tu-soi-to-sen-det-nen-cau-chuyen-moi-o-dong-thap/437311.html