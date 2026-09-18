Từ sợi tơ sen, dệt nên câu chuyện mới ở Đồng Tháp

Từ tình yêu với cây sen và ý tưởng biến những sợi tơ mảnh trong thân sen thành chất liệu dệt, chị Huỳnh Ngọc Như (xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) đã dành gần 10 năm nghiên cứu, thử nghiệm để tạo nên những sản phẩm lụa tơ sen mang dấu ấn Đồng Tháp.

Từ loài cây quen thuộc của miền đất sen hồng, một hướng đi mới được mở ra khi giá trị của sen được nâng lên, những sản phẩm làm từ lụa sen như khăn rằn, lụa, sợi tơ sen đang từng bước tiếp cận thị trường cho thấy tiềm năng của nguồn tài nguyên bản địa, thể hiện sự sáng tạo, đam mê của người trẻ đối với những điều gần gũi của quê hương.

Từ những cánh đồng sen Đồng Tháp, một ý tưởng khởi nghiệp đã mở ra hướng đi mới cho cây sen. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người làm phải trải qua nhiều công đoạn thủ công với yêu cầu cao về sự tỉ mỉ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thân sen được tận dụng để tạo nên nguồn nguyên liệu cho lụa tơ sen. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chị Huỳnh Ngọc Như (bên phải) chia sẻ cách kéo tơ sen cho các bạn đoàn viên, thanh niên tham quan. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các sản phẩm từ tơ sen đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chị Huỳnh Ngọc Như (bên phải) chia sẻ các công đoạn tạo thành sản phẩm từ lụa sen cho các bạn đoàn viên, thanh niên tham quan. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người làm phải trải qua nhiều công đoạn. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các sản phẩm từ tơ sen đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Từ sự sáng tạo, khéo léo, những sợi tơ được hình thành từ cây sen Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các sản phẩm từ tơ sen đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Từng sợi tơ sen mảnh, mềm được kéo ra từ thân cây sen bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Từ nguyên liệu quen thuộc của vùng đất sen hồng, sản phẩm sen được phát triển theo hướng quà tặng và thời trang. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN