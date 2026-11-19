Có những người rời giảng đường sau khi tốt nghiệp để bắt đầu một hành trình mới. Với TS Nguyễn Diệu Linh - Giảng viên Khoa Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hành trình ấy lại đưa cô trở về chính nơi mình từng học tập, nhưng trong một vai trò khác.

Là sinh viên khóa đầu tiên của ngành Công tác Thanh thiếu niên, cô Nguyễn Diệu Linh cũng từng trải qua những năm tháng được thầy cô dìu dắt, định hướng và truyền cảm hứng. Khi trở thành giảng viên, cô nhận ra, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở vị trí đứng trên bục giảng, mà ở trách nhiệm đối với những người đang ngồi phía dưới.

Nhìn lại thời sinh viên, cô Nguyễn Diệu Linh nói, điều cô mong đợi ở thầy cô không đơn thuần là những bài giảng đầy đủ kiến thức. Cô cần người giúp mình hiểu ý nghĩa của ngành học, định hướng nghề nghiệp và có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân.

Những lời động viên, sự tận tâm, thậm chí cả những lần nghiêm khắc của thầy cô đã trở thành điều cô trân trọng. Khi chuyển từ vị trí người học sang người dạy, những trải nghiệm ấy cũng góp phần định hình cách cô nhìn nhận sinh viên và thể hiện trách nhiệm của một giảng viên.

Đặc biệt, chính quá trình đứng lớp đã khiến cô Nguyễn Diệu Linh thay đổi một quan niệm từng có về nghề giáo. Nếu trước đây, cô nghĩ, người thầy giỏi phải là người học cao, hiểu rộng thì khi trực tiếp giảng dạy, cô nhận ra, kiến thức chuyên môn thôi chưa đủ.

Với cô Diệu Linh, việc từng là sinh viên tại chính ngôi trường mình đang giảng dạy mang đến một góc nhìn đặc biệt. Cô hiểu rằng, phía sau mỗi người học không chỉ là nhu cầu tiếp nhận kiến thức, mà còn có những băn khoăn về ngành nghề, năng lực bản thân và con đường phía trước.

Từ trải nghiệm của mình, cô Diệu Linh nhận thấy, sinh viên ngày nay có nhiều điểm khác biệt so với thế hệ trước. Công nghệ giúp người trẻ tiếp cận nguồn thông tin phong phú, chủ động tìm kiếm tri thức và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những gì được truyền đạt trên lớp.

Sự thay đổi ấy cũng kéo theo những kỳ vọng mới. Theo cô, sinh viên ngày càng quan tâm đến tính ứng dụng của kiến thức, mong muốn được tương tác, trải nghiệm và trực tiếp tham gia vào quá trình học tập thay vì chỉ lắng nghe, ghi chép.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thông tin không đồng nghĩa với khả năng hiểu và sử dụng thông tin hiệu quả. Giữa lượng tri thức ngày càng lớn trên các nền tảng số, người học vẫn cần được hướng dẫn cách chọn lọc, kiểm chứng và hình thành tư duy phản biện.

“Giảng viên ngày nay phải luôn đồng hành, hướng dẫn sinh viên biết cách khai thác và vận dụng tri thức hiệu quả”, TS Nguyễn Diệu Linh chia sẻ.

Trong quá trình giảng dạy, cô nhận thấy, các phương pháp học tập thông qua trải nghiệm và thực hiện dự án có khả năng khuyến khích sinh viên chủ động hơn. Khi trực tiếp giải quyết một vấn đề, người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn phải tìm kiếm thông tin, đưa ra cách làm và vận dụng những điều đã học.

Theo nữ giảng viên, giảng đường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường để sinh viên hình thành nhân cách, rèn luyện kỹ năng xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Thông qua những hoạt động học tập, thực hành và trải nghiệm thực tế, người trẻ từng bước hiểu rõ năng lực bản thân, học cách hợp tác và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống.

Từng là sinh viên mong nhận được sự định hướng, động viên từ thầy cô, nay trở thành người đồng hành cùng những thế hệ sinh viên mới, cô Diệu Linh nhận ra rằng, người thầy cũng phải không ngừng thay đổi. Bởi để hiểu và dẫn dắt một thế hệ người học ngày càng chủ động, có nhiều cá tính và lớn lên cùng công nghệ, trước hết người dạy cần biết lắng nghe, thấu hiểu những mong đợi của sinh viên.

Với cô, hình ảnh một “người thầy thế hệ mới” không được xác định chỉ bằng lượng kiến thức nắm giữ hay khả năng sử dụng công nghệ, mà còn ở cách đồng hành cùng sinh viên.

Từng ngồi dưới giảng đường với những mong đợi dành cho thầy cô, giờ đây, Nguyễn Diệu Linh trở lại ở vị trí của người giảng dạy. Hành trình từ người học đến người thầy giúp cô nhận ra rằng, để dạy tốt, trước hết phải hiểu người mình đang dạy là ai.

“Người thầy thế hệ mới” là tuyến bài của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ghi lại những cuộc đối thoại với các “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương. Tuyến bài khắc họa chân dung người thầy đang không ngừng thay đổi và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà giáo dục mang đến cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC; Thiết kế: Thiện Nhân