Từ sinh viên 'đội sổ' tới nữ thạc sĩ được săn đón với mức lương 1,5 triệu USD/năm

Giữa tháng 10, Xiaomi, tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện thoại thông minh và xe điện có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông báo thăng chức cho Luo Fuli. Trước đó, cô đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ phận mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của công ty.

Cuối năm 2024, Luo thu hút sự chú ý của công chúng khi nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân tuyên bố trong một buổi phát trực tiếp rằng ông muốn tuyển cô với mức lương 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 1,5 triệu USD, theo 21st Century Business Herald.

Thời điểm đó, Luo chưa được nhiều người biết đến ngoài giới công nghệ. Tuy nhiên, cô đã nổi tiếng trong cộng đồng khoa học máy tính từ năm 2019. Khi còn là học viên cao học tại Đại học Bắc Kinh, cô đứng tên trong 8 bài nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL).

Sau 10 tháng gia nhập Xiaomi, nhà nghiên cứu AI Luo Fuli, 31 tuổi, đã thăng lên cấp bậc chuyên môn cao nhất của tập đoàn. Ảnh: Sina

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Luo gia nhập Học viện DAMO, viện nghiên cứu toàn cầu của Tập đoàn Alibaba. Tiếp đó, cô chuyển sang làm chuyên gia về học sâu tại High-Flyer Quant, quỹ đầu tư định lượng sở hữu công ty AI DeepSeek.

Luo được cho là một trong những người đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mô hình DeepSeek-V2. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến Lôi Quân đặc biệt coi trọng năng lực của cô.

Dù được truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi là “thần đồng AI”, Luo không đồng tình với cách gọi này. Trong hai năm qua, cô từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông.

Năm ngoái, Lou từng viết trên mạng xã hội: "Tôi mong mọi người trên không gian mạng hãy cho tôi một môi trường yên tĩnh để tập trung làm việc. Tôi không phải thần đồng, chỉ mong có thể lặng lẽ làm những việc khó nhưng đúng đắn”.

Luo sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn thuộc Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Cha cô làm thợ điện, mẹ là giáo viên. Em gái cô hiện là bác sĩ.

Dù gia đình không khá giả, cha mẹ vẫn khuyến khích các con đọc sách. Khi học tại Trường THPT số 1 Nghi Tân, một trường trọng điểm trong khu vực, Luo được thầy cô nhận xét là người “không quá thông minh nổi trội nhưng cực kỳ chăm chỉ”, đồng thời có thói quen lên kế hoạch trước cho mọi việc.

Nhờ đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc (gaokao), cô trúng tuyển Đại học Sư phạm Bắc Kinh, theo học ngành khoa học máy tính. Thành tích học tập xuất sắc sau đó giúp cô được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh mà không cần thi đầu vào.

Tuy vậy, Luo từng tự nhận mình có “điểm xuất phát thấp trong lĩnh vực máy tính”. Trong năm đầu đại học, cô nằm trong nhóm sinh viên có thứ hạng thấp nhất, một phần vì trước đó chưa có kiến thức nền tảng về máy tính.

Cô kể rằng có những bài toán mà bạn học chỉ mất 3 phút để giải, nhưng cô phải mất tới 3 giờ. Nhờ kiên trì học tập, chưa đầy hai năm sau, Luo đã vươn lên nhóm sinh viên đứng đầu lớp.

Cô cho biết mình thường bắt đầu ở mức trung bình khi bước vào môi trường mới, rồi dần vươn lên nhờ nỗ lực.

Vài năm trước, Luo chủ động liên hệ với một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng Bilibili có tên Liang Zi để thực hiện một cuộc phỏng vấn về mình nhân dịp sinh nhật.

Trong cuộc trò chuyện, cô chia sẻ rằng sẽ không bao giờ hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại, bởi luôn muốn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, cô cũng đặt mục tiêu cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Chồng Luo cũng làm việc trong ngành công nghệ cao, nhưng thông tin về anh chưa được công khai.

“Tôi giống như một con ốc sên, không cố đi nhanh nhất, nhưng mỗi bước đi đều rõ ràng”, Luo nói về bản thân.