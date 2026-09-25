Từ sinh kế đến chuỗi giá trị: Mở lối thoát nghèo cho đồng bào vùng khó Tuyên Quang
Từ những sản phẩm đặc trưng của vùng cao, các HTX ở Tuyên Quang đang từng bước tổ chức lại sản xuất, liên kết người dân, mở rộng thị trường và nâng giá trị sản phẩm. Không chỉ tạo việc làm, những chuỗi liên kết này đang mở thêm cơ hội xây dựng sinh kế ổn định, hướng tới giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/tu-sinh-ke-den-chuoi-gia-tri-mo-loi-thoat-ngheo-cho-dong-bao-vung-kho-tuyen-quang.html