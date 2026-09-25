Từ sinh kế đến chuỗi giá trị: Mở lối thoát nghèo cho đồng bào vùng khó Tuyên Quang

Một khoản vay 150 triệu đồng có thể chưa phải là con số lớn đối với một gia đình, nhưng với người vừa bước qua hành trình cai nghiện, đó có thể là điểm tựa quan trọng để bắt đầu lại cuộc đời. Từ nguồn vốn chính sách, cùng sự đồng hành của lực lượng Công an, chính quyền cơ sở, gia đình và cộng đồng, những người sau cai nghiện đang có thêm cơ hội tự chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình...