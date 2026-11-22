Lũng Nặm là xã biên giới với 21 xóm, 1.500 hộ, 7.200 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Nùng, Mông. Những trở ngại về điều kiện sống và khả năng tiếp cận thông tin ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của phụ nữ. Cùng với đó, những quan niệm truyền thống về vai trò của nam giới, phụ nữ, nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình đòi hỏi sự kiên trì tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình.

Việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được các cấp Hội Phụ nữ cụ thể hóa bằng những hoạt động hướng về cơ sở; Lựa chọn những vấn đề gần gũi với đời sống để tuyên truyền, vận động. Từ chuyện vợ chồng chia sẻ công việc, chăm sóc, giáo dục con cái đến phòng ngừa bạo lực gia đình, tảo hôn, những kiến thức về bình đẳng giới được chuyển tải bằng hình thức giản dị, phù hợp với nhận thức và phong tục của người dân.

Toàn xã thành lập 18 tổ với 126 thành viên, tạo mạng lưới tuyên truyền tại các xóm. Với lợi thế am hiểu địa bàn, gần gũi người dân, các thành viên trực tiếp phổ biến kiến thức, kỹ năng, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để lựa chọn nội dung phù hợp.

Tại xóm Cả Giang, chị Hoàng Thị Dung cùng các thành viên tổ truyền thông cộng đồng lựa chọn những chủ đề thiết thực để trao đổi với bà con. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép với những ví dụ trong sinh hoạt gia đình, giúp người dân dễ hình dung trách nhiệm của mỗi thành viên. Từ việc quan tâm học hành của con, chia sẻ công việc giữa vợ và chồng đến phòng ngừa các hành vi xâm phạm quyền lợi phụ nữ, trẻ em, tổ truyền thông hướng tới việc khuyến khích người dân trao đổi, bày tỏ quan điểm thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Chị Dung cho biết: Khi trao đổi, chúng tôi cố gắng nói ngắn gọn, dễ hiểu, lấy những ví dụ thực tế để bà con dễ tiếp nhận.

Phụ nữ xã Lũng Nặm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Triển khai Dự án 8, xã Lũng Nặm tổ chức 25 cuộc tuyên truyền với khoảng 2.500 lượt người tham gia, 3 cuộc truyền thông thu hút khoảng 450 người, 2 cuộc thi các tổ truyền thông cộng đồng. Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, để thay đổi những quan niệm, tập quán tồn tại lâu đời không thể chỉ trông chờ vào các buổi tuyên truyền, cần duy trì sự vận động thường xuyên, tạo điều kiện để người dân tự nhìn nhận, điều chỉnh cách ứng xử trong cuộc sống.

Nội dung truyền thông không bó hẹp trong việc nâng cao nhận thức cho phụ nữ mà hướng đến sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm của nam giới. Bởi trong nhiều gia đình, phụ nữ đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc con cái, nội trợ; những quan niệm về vai trò của người chồng, người vợ có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội phát triển của mỗi người. Khi nam giới cùng tham gia bàn bạc, chăm lo gia đình, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện tham gia hoạt động xã hội và phát huy năng lực của mình.

Gia đình anh Lương Văn Đức, xóm Nặm Nhũng có 2 con đang học nội trú. Anh cùng vợ lo việc học hành, chuẩn bị quần áo, sách vở mỗi khi các con trở lại trường. Trong sinh hoạt hằng ngày, việc chăm sóc, nuôi dạy con cái được vợ chồng anh cùng chia sẻ. Anh Đức cho biết: Tôi nhận thức được rằng con gái hay con trai đều cần được học tập, có cơ hội phát triển như nhau. Vì vậy gia đình luôn động viên, tạo điều kiện để các con được học hành đầy đủ, có kiến thức, nghề nghiệp, khi đủ tuổi và trưởng thành mới lập gia đình.

Cùng với hoạt động truyền thông, Hội Phụ nữ xã quan tâm xây dựng các mô hình hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng. Từ năm 2022, xã thành lập Tổ Địa chỉ tin cậy cộng đồng gồm 9 thành viên, với nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tư vấn, kết nối các lực lượng liên quan khi có trường hợp cần giúp đỡ, nhất là những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Mô hình tạo thêm đầu mối hỗ trợ tại cơ sở, giúp phụ nữ biết nơi tìm kiếm sự giúp đỡ khi quyền lợi bị xâm phạm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lũng Nặm Hoàng Thị Luyến cho biết: Hội chú trọng phát huy vai trò của cán bộ Hội cơ sở, các tổ truyền thông cộng đồng, nội dung tuyên truyền gắn với những vấn đề thiết thực của từng gia đình. Quan tâm phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ, vận động nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm, từng bước tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò trong cuộc sống.