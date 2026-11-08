Từ sáng tạo nội dung đến trách nhiệm cộng đồng trên không gian số

Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo nội dung và quảng bá hình ảnh quê hương.

Từ câu chuyện cá nhân đến sức lan tỏa cộng đồng

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể ghi lại trải nghiệm, thể hiện góc nhìn và đưa câu chuyện của mình đến đông đảo công chúng. Với Thanh Hóa, đây là cơ hội để quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nét đẹp con người bằng những cách thức sinh động, gần gũi.

Lựa chọn văn hóa, du lịch và đời sống làm chất liệu sáng tạo, anh Nguyễn Quang Thành, CEO Công ty Cổ phần VDTmedia, thành viên Cộng đồng KOL Thanh Hóa, đã thực hiện nhiều chuyến đi ghi lại câu chuyện quê hương. Từ Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Pù Luông đến những vùng biển, làng quê, mỗi hành trình đều mang đến những trải nghiệm riêng.

Theo anh Thành, nội dung có sức sống lâu dài không chỉ cần hình ảnh đẹp mà phải mang đến giá trị cho người xem. Một video về Pù Luông cần kể được câu chuyện văn hóa bản địa; sản phẩm về Lam Kinh cần giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử. Sự chân thực và hữu ích chính là nền tảng tạo dựng niềm tin.

Thành lập ngày 27/8/2025, Cộng đồng KOL Thanh Hóa quy tụ những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cùng hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương. Theo anh Vũ Nguyên Thắng, Trưởng ban Quản trị cộng đồng, sự kết nối giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, phát huy thế mạnh và phối hợp triển khai những hoạt động có sức lan tỏa rộng hơn.

Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước thúc đẩy ứng dụng truyền thông số trong xúc tiến, quảng bá du lịch. Ngày 3/10/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026” với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”. Tại sự kiện, cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển được phát động; Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch và Cộng đồng KOL Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Cùng với đó, các hoạt động như Festival Diều Sầm Sơn, sự kiện thể thao và chương trình trải nghiệm du lịch biển tạo thêm chất liệu để người dân, du khách và các nhà sáng tạo cùng tham gia quảng bá quê hương. Qua đó, mỗi cá nhân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể lan tỏa hình ảnh xứ Thanh.

Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Ngày 7/8/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt KOL, KOC, người sáng tạo nội dung số, quản trị viên các hội, nhóm trên không gian mạng và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”. Hoạt động hướng tới lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao khả năng nhận diện tin giả, lừa đảo trực tuyến, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thực tế cho thấy, một thông tin hữu ích có thể nhanh chóng tiếp cận đông đảo công chúng, nhưng thông tin sai sự thật cũng có thể gây hoang mang và những hệ lụy khó lường.

Thượng tá Thiều Văn Hưng (Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, niềm tin số phải được xây dựng từ thông tin chính xác, được kiểm chứng và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Người sáng tạo phải lấy sự thật làm nền tảng; người tiếp nhận cần chủ động kiểm chứng từ nguồn chính thống; người chia sẻ phải cân nhắc tác động của thông tin đối với cộng đồng.

Với anh Nguyễn Quang Thành, lượt xem có thể giúp người sáng tạo được biết đến, nhưng niềm tin mới là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài. Vì vậy, trước khi đăng tải, mỗi người cần tự hỏi: Thông tin đã chính xác chưa? Nội dung có giá trị không? Có gây ảnh hưởng tiêu cực đến ai không?

Lan tỏa bằng sự tử tế và trách nhiệm

Kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền, ứng xử văn minh và bảo vệ dữ liệu cá nhân là những yêu cầu thiết thực đối với mỗi người khi tham gia không gian mạng. Đối với người sáng tạo nội dung, trách nhiệm còn thể hiện ở việc không chạy theo lượt xem bằng những thông tin giật gân, thiếu kiểm chứng.

Khi được đặt trên nền tảng sự chân thực và trách nhiệm, sáng tạo nội dung không chỉ phục vụ nhu cầu thể hiện bản thân mà còn trở thành nguồn lực tích cực cho xã hội. Giá trị của người sáng tạo vì thế không chỉ nằm ở lượt xem hay số người theo dõi, mà còn ở niềm tin và những điều tốt đẹp họ mang đến cho cộng đồng.