Từ sản xuất, du lịch đến văn phòng – Ba dư địa đầu tư bất động sản

Sản xuất tiếp tục là một trong các động lực chính của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại nước ta. (Ảnh: CTV)

Theo đó, sản xuất tiếp tục là một trong những động lực chính của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Công nghiệp: Hưởng lợi từ làn sóng sản xuất quy mô lớn

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực này thu hút 18,47 tỷ USD FDI đăng ký, chiếm hơn một nửa tổng vốn đăng ký. Đáng chú ý, vốn FDI sản xuất đăng ký mới đạt 10,71 tỷ USD dù số dự án giảm từ 759 xuống 468 dự án so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy dòng vốn đang có xu hướng tập trung vào các dự án quy mô lớn hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn và có vai trò sâu hơn trong chuỗi cung ứng.

Riêng ngành máy tính, điện tử và sản phẩm quang học đã thu hút hơn 7,03 tỷ USD vốn đăng ký mới. Khi các dự án sản xuất nâng cấp về quy mô và tiêu chuẩn, nhu cầu đối với mặt bằng công nghiệp cũng ngày càng chú trọng đến chất lượng hạ tầng và khả năng đưa vào vận hành nhanh.

Gần 5 năm trở lại đây, nguồn cung nhà xưởng và kho bãi xây sẵn tại khu vực phía nam đã phát triển nhanh, với tổng diện tích hoàn thành khoảng 2 triệu m² và tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%. Cơ hội vì vậy không chỉ đến từ các nhà sản xuất lớn, mà còn từ mạng lưới doanh nghiệp cung ứng linh kiện, sản phẩm và dịch vụ đi cùng chuỗi sản xuất.

“Ngành sản xuất vẫn là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam và phần lớn sự quan tâm của giới đầu tư đều bắt nguồn từ thế mạnh cốt lõi này. Khi chuỗi cung ứng tiếp tục mở rộng, nhu cầu đối với các sản phẩm nhà xưởng xây sẵn, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng đưa hoạt động vào vận hành, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao”, ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định.

Khách sạn-nghỉ dưỡng: Đón lực cầu từ nguồn khách ngày càng đa dạng

Thị trường khách sạn, nghỉ dưỡng đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi của du lịch quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% theo năm. Triển vọng tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu du lịch cuối năm và sự phục hồi của thị trường châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Hàn Quốc, nguồn khách từ Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ ngày càng đa dạng. Điều này tạo thêm dư địa cho những tài sản có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách, thay vì phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu đón 61 triệu lượt khách và đạt 330 nghìn tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026 cũng cho thấy quy mô nguồn cầu đang tiếp tục mở rộng. Trong bối cảnh đó, cơ hội đầu tư có xu hướng tập trung vào các dự án có thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng cao, đặc biệt những tài sản có khả năng phục vụ khách quốc tế, khách doanh nghiệp và hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện (MICE). Ngược lại, các dự án cũ hoặc tự vận hành sẽ đứng trước nhu cầu cải tạo, nâng cấp hoặc tái định vị để duy trì sức cạnh tranh.

“Du lịch đã có kết quả rất tốt tại Việt Nam. Sức hút cốt lõi đối với nhà đầu tư nằm ở tính đa dạng của nguồn khách. Nhu cầu từ Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn mạnh, trong khi các thị trường khác như Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ cũng đang gia tăng. Đối với nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đầu tư, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là tâm điểm nhờ nguồn cung khách sạn 5 sao chất lượng cao còn hạn chế”, ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam chia sẻ.

Cơ hội trong phân khúc chất lượng cao

Trong 8 tháng năm 2026, tổng nguồn cung văn phòng tại Thành phố đạt khoảng 2,99 triệu m², trong đó hạng A chiếm khoảng 553.000m². Tính đến tháng 6/2026, công suất thuê đạt 88% và giá thuê trung bình đạt 870.000 VNĐ/m²/tháng.

Nguồn cung được kiểm soát giúp thị trường duy trì hiệu quả hoạt động tích cực, trong khi nhu cầu vẫn tập trung vào các tòa nhà chất lượng cao, đặc biệt là những dự án đạt chứng nhận xanh và mới hoàn thành trong ba năm gần đây.

Đến năm 2029, khoảng 72% nguồn cung tương lai dự kiến nằm ngoài khu vực trung tâm, chủ yếu tại các khu đô thị mới. Xu hướng này phản ánh sự mở rộng của thị trường sang các khu vực có quỹ đất lớn hơn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Song song đó, hoạt động thuê vẫn được dẫn dắt bởi các nhóm ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ thông tin, bán lẻ và phân phối. Cùng với sự phát triển của ngành sản xuất và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, nhu cầu đối với văn phòng chất lượng cao được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định.