Ảnh minh họa

Từ chiếc vé giá rẻ đến khoản tiền bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Đầu tháng 11.2026, anh N.V.T (40 tuổi, trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lên mạng tìm mua vé máy bay giá rẻ. Do ít đi máy bay và không thường xuyên giao dịch trực tuyến, anh T. khá tin tưởng khi bắt gặp fanpage Facebook mang tên “Én Việt - Đại lý vé máy bay” với thông tin tư vấn đầy đủ, nhiều chương trình ưu đãi.

Tại đây, người bán giới thiệu vé chặng TP.HCM - Chu Lai ngày 15.11 với giá 825.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí và suất ăn miễn phí. Thấy mức giá hấp dẫn, anh T. cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản thanh toán theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng thông báo giao dịch không thể tự động đối soát và xuất vé do khách hàng ghi sai nội dung chuyển khoản. Để tạo cảm giác đây chỉ là sự cố kỹ thuật, chúng cho biết bộ phận kế toán sẽ liên hệ hỗ trợ hoàn tiền.

Tin tưởng thông tin này, anh T. kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng là nhân viên kế toán. Người này tiếp tục hướng dẫn anh quét mã QR, thao tác trên ứng dụng ngân hàng để xác minh và nhận lại khoản tiền đã chuyển.

Thay vì được hoàn tiền, tài khoản ngân hàng của anh T. liên tục phát sinh các giao dịch chuyển tiền đi. Kết quả, nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng gần 3,5 tỉ đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo về một kịch bản lừa đảo đang nhắm vào nhu cầu mua vé máy bay trực tuyến: bắt đầu bằng mức giá hấp dẫn, sau đó dựng lên sự cố giao dịch và lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của khách hàng để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Vé rẻ chỉ là cái bẫy, hoàn tiền mới là bước nguy hiểm

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, các đối tượng thường lập website, fanpage giả mạo hãng hàng không, công ty vận chuyển hoặc đại lý du lịch để quảng cáo vé máy bay giá rẻ. Một số trang còn sử dụng dấu tích xanh, tăng lượt theo dõi và bình luận nhằm tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp, khiến người mua khó phân biệt thật giả.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ giá rẻ chỉ là “mồi nhử” ban đầu. Các đối tượng thường không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu mà từng bước tạo lòng tin, sau đó dựng kịch bản lỗi giao dịch để dẫn dụ khách hàng vào bẫy.

Điểm nguy hiểm nằm ở tâm lý nóng lòng lấy lại khoản tiền đã chuyển. Khi được thông báo giao dịch gặp trục trặc, nhiều người dễ làm theo hướng dẫn của đối tượng mà không kiểm tra lại thông tin với ngân hàng hoặc đơn vị bán vé. Những thao tác tưởng như phục vụ việc xác minh, hoàn tiền thực chất có thể trở thành bước cho phép kẻ gian chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Một số trường hợp còn bị dụ tải ứng dụng giả mạo để đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng.

Từ thực tế thị trường, chủ một đại lý vé máy bay uy tín tại TP.HCM cho biết, ngay cả trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, giá vé của cùng chuyến bay, hạng vé và điều kiện vé giữa các đại lý thường không chênh lệch quá lớn. Vì vậy, những lời chào mời giá thấp bất thường cần được kiểm chứng kỹ trước khi thanh toán.

Để hạn chế rủi ro, người dân nên đặt vé trên website chính thức của hãng hàng không, liên hệ tổng đài hoặc lựa chọn đại lý có thông tin kinh doanh rõ ràng. Sau khi thanh toán, cần chủ động kiểm tra mã đặt chỗ và tình trạng xuất vé trên kênh chính thức của hãng, tránh chỉ dựa vào ảnh chụp hoặc thông báo do người bán gửi.

Đặc biệt, khách hàng cần nhớ rằng việc hoàn tiền không đòi hỏi phải chuyển thêm tiền, cung cấp mã OTP hay thực hiện thao tác xác thực chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng. Khi nhận được yêu cầu như vậy, cần dừng giao dịch ngay, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “2 phải - 4 không”. Trong đó, 2 phải là luôn cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân và báo công an ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo; 4 không gồm: không hoảng sợ trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ; không tin vào những khoản tiền bất ngờ hoặc lời mời việc nhẹ lương cao; không kết bạn, tham gia hội nhóm lạ khi chưa kiểm chứng; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, truy cập đường link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Một tấm vé máy bay giá rẻ có thể giúp tiết kiệm một khoản chi phí, nhưng nếu bỏ qua bước kiểm tra người bán và quy trình thanh toán, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều. Trong giao dịch trực tuyến, đặc biệt với những khoản tiền liên quan đến vé máy bay và dịch vụ du lịch, sự tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn vẫn là cách bảo vệ tài sản thiết thực nhất.