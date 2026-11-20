"Hết sạch” đợt mở bán vé ưu tiên dành cho chủ thẻ VPBank chỉ sau 2 giờ

Sức hút của COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY tại TP.HCM được khẳng định ngay trong lần mở bán đầu tiên. Vé pre-sale độc quyền dành cho chủ thẻ VPBank “bốc hơi” chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Dù chiếc ví vẫn chưa kịp “hồi” sau 2 đêm concert và Pop-up Store hồi tháng 10, các V.I.P vẫn tiếp tục thể hiện độ “chịu chơi”, sẵn sàng nối dài hành trình đồng hành cùng BIGBANG trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam.

Trên các hội nhóm, ảnh chụp màn hình thanh toán thành công được chia sẻ liên tục. Nhiều V.I.P phấn khích khi tự tay mua được suất tham quan ưng ý. Trước đó, nhiều người hâm mộ ở xa đã sẵn sàng đặt vé máy bay vào TP.HCM để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm triển lãm, thậm chí là tuyển bạn đồng hành và “phó nháy” để cùng check-in, tạo dáng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tất cả cho thấy sức hút của BIGBANG và sự háo hức của cộng đồng V.I.P trong hành trình kỷ niệm 20 năm cùng thần tượng.

Nhiều fan không ngại bay vào TP.HCM dự triển lãm, thậm chí tìm cả “phó nháy” để check-in.

“Mình tranh thủ ngày nghỉ để canh vé, cứ nghĩ sẽ thong thả, ai ngờ cảm giác căng thẳng không kém gì lúc săn vé concert.” Minh Tú (28 tuổi, TP.HCM) hào hứng kể lại. Trong khi đó, Khánh Linh (31 tuổi, Hà Nội) cũng trải qua không ít hồi hộp: “Lúc đầu mạng bị gián đoạn mấy lần, mình cứ nghĩ lần này thôi xong rồi. May mắn là cuối cùng cũng đặt được vé chiều thứ Bảy, ngay ngày đầu triển lãm chính thức mở cửa”.

Triển lãm COSMOS tại TP.HCM không chỉ mang đến lợi thế “sân nhà” cho cộng đồng V.I.P Việt mà còn là cơ hội để fan Việt “sĩ” với cộng đồng fan quốc tế khi Việt Nam trở thành điểm đến đầu tiên của triển lãm tại Đông Nam Á và điểm đến thứ 3 trên thế giới. Vé tham quan COSMOS đã được mở bán rộng rãi từ ngày 16/11.

Bên cạnh triển lãm, Official Merchandise Shop tại tầng trệt giới thiệu 43 items thuộc bộ sưu tập kỷ niệm 20 năm BIGBANG. Nổi bật là áo hologram được sản xuất giới hạn 2.020 chiếc, mỗi chiếc mang số thứ tự riêng chỉ dành riêng cho khách tham quan triển lãm. Danh mục sản phẩm còn có nhiều phụ kiện và vật phẩm đa dạng từ led keyring, camping cup, phone card, canvas bag, beanie đến blanket, bandana, phục vụ nhu cầu mua sắm và sưu tầm của các V.I.P.

Hai thập kỷ rực rỡ và cuộc hẹn của những ký ức

20 năm kể từ ngày ra mắt, BIGBANG vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt với nhiều thế hệ người hâm mộ K-pop. Từ những ngày đầu khuấy đảo làng nhạc với phong cách pha trộn hip-hop, pop và R&B đầy cá tính, cùng dấu ấn sáng tác riêng của các thành viên, BIGBANG đã từng bước tạo nên một đế chế âm nhạc mang bản sắc không thể trộn lẫn. Những bản hit như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang không chỉ làm nên tên tuổi của nhóm mà còn trở thành những giai điệu thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ, góp phần đưa làn sóng K-pop lan tỏa mạnh mẽ khắp châu Á và thế giới.

Với V.I.P Việt, năm kỷ niệm 20 năm BIGBANG dường như càng thêm đáng nhớ khi những cuộc hẹn với thần tượng liên tiếp xuất hiện ngay trên sân nhà với sự đồng hành của “kim chủ” VPBank, từ hai đêm world tour bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình, BIGBANG Official Pop-up Store ở Hà Nội và giờ là triển lãm COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY.

COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) tháng 8/2026.

Nếu như sân khấu concert là các màn trình diễn bùng nổ bằng xương bằng thịt của “tam ca cột đèn giao thông” thì COSMOS lại mở ra một “vũ trụ” BIGBANG tràn ngập những dấu ấn ý nghĩa trải dài qua 2 thập kỷ được tái hiện bằng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay như Media Art, hologram, thực tế ảo (VR) và trực quan hóa âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo (AI Sound Visualization). Không chỉ ngắm nhìn hay lắng nghe, người hâm mộ còn có cơ hội tương tác, đắm mình trong không gian âm nhạc và hình ảnh của nhóm theo cách chưa từng có.

Với những ai từng nghe Lies đến thuộc lòng, từng thổn thức cùng Haru Haru hay cháy hết mình với Fantastic Baby, COSMOS chẳng khác nào một tấm vé trở về thanh xuân với những ký ức hiện diện ngay trước mắt một cách sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Sau 20 năm, âm nhạc BIGBANG vẫn đủ sức khiến trái tim V.I.P rung lên như thuở ban đầu. Và tại VPBank Flagship TP.HCM, cuộc hẹn với thanh xuân ấy lại có thêm một chương mới đáng mong chờ.