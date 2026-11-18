An Giang có vùng biển rộng lớn, hải sản phong phú.

Nhiều sản vật nổi tiếng của vùng biển An Giang như ghẹ Hàm Ninh, mực Phú Quốc, cá xanh xương Nam Du, cà xỉu Hà Tiên, hàu Kiên Hải, cá bớp Hòn Nghệ… không chỉ làm phong phú ẩm thực địa phương mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm thú vị cho du khách như câu mực, đánh lưới ghẹ, giăng lưới bắt cá trên biển, lặn biển bắt nhum, sò, ốc…

Du khách theo chân ngư dân trải nghiệm thả lưới bắt ghẹ ven bờ ở Phú Quốc.

Khi màn đêm buông xuống, biển An Giang lại mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Dưới ánh đèn lung linh của tàu câu mực, du khách thích thú tự tay câu những con mực tươi rói.

Không chỉ vậy, các sản vật còn tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến thông qua những món ăn đặc sắc; đồng thời mở ra cơ hội quảng bá đặc sản, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương. Qua đó, trong ký ức của du khách khi đến với biển An Giang không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên mà còn đọng lại hương vị mặn mòi của biển…

Cận cảnh con mực dính câu của du khách.

Du khách có thể thưởng thức ngay những sản vật vừa đánh bắt được.

Mực tươi, gỏi cá trích, sò dương, cháo cá biển, bún quậy hải sản... với cách chế biến dân dã, giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển dễ dàng chinh phục thực khách, góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực miền biển An Giang.

Nhum nướng mở hành, khô mực, ghẹ hấp, các loại cua ốc, mực tươi… không chỉ tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến mà còn mở ra cơ hội quảng bá đặc sản, nâng cao thu nhập cho người dân.