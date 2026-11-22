Học sinh Trường Tiểu học Hoằng Giang (xã Hoằng Giang) hào hứng tham gia luyện tập chuẩn bị cho MV nghệ thuật.

Câu chuyện MV “Em là cô giáo vùng cao” mở ra góc nhìn mới trong hoạt động âm nhạc học đường. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ ghi hình, các tiết mục văn nghệ không còn bó hẹp trong không gian biểu diễn truyền thống mà được lưu giữ, lan tỏa và sẻ chia rộng rãi. Quan trọng hơn, quá trình thực hiện ấy đã mang lại cho thầy và trò nhiều trải nghiệm sáng tạo vô cùng ý nghĩa.

Tại phân hiệu số 3, Trường Tiểu học Hoằng Giang (xã Hoằng Giang), cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế cùng học trò cũng chọn chủ đề giáo viên vùng cao để thực hiện MV dự thi Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Điểm nhấn của sản phẩm là sự kết hợp tinh tế, nhuần nhuyễn giữa lời ca, điệu múa truyền thống và âm thanh của nhạc cụ dân tộc như sáo, khèn... Cô Huế chia sẻ: “Chúng tôi đưa nhạc cụ dân tộc vào MV để các em có cơ hội tiếp xúc và thêm yêu âm nhạc truyền thống. Các em học sinh rất thích thú khi được tìm hiểu và sử dụng chúng".

Trong suốt quá trình tập luyện và ghi hình, các em học sinh được đứng trước ống kính, học cách phối hợp ăn ý và tự tin thể hiện bản thân. Đây là cơ hội để các em khám phá tiềm năng của bản thân qua các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp. Em Ngân Hà chia sẻ: “Lúc đầu em hơi ngại khi đứng trước máy quay. Sau vài lần được cô giáo hướng dẫn em đã thấy tự tin hơn để thể hiện phần việc của mình”.

Khi bước vào khuôn hình, các tiết mục văn nghệ đòi hỏi cách thể hiện toàn diện hơn. Người biểu diễn không chỉ cần hát hay, múa đẹp mà còn phải biết thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, cử chỉ. Góc sân trường, hành lang lớp học hay cảnh sắc quê hương đều có thể trở thành bối cảnh sống động, nơi trang phục và đạo cụ cùng hỗ trợ kể câu chuyện. Âm nhạc vì thế mà nhân lên bội phần sức sống qua từng thước phim giàu cảm xúc.

Năm 2026, hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông tỉnh Thanh Hóa được tổ chức bằng hình thức video ca nhạc. Với thời lượng không quá 5 phút cho mỗi tác phẩm, ban tổ chức khuyến khích các đơn vị khai thác chất liệu dân gian, dân tộc, khéo léo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại qua các loại hình ca, múa và biểu diễn nhạc cụ.

Hình thức MV đã mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà trường. Những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, phong tục hay cảnh sắc địa phương được đưa vào tác phẩm một cách tự nhiên và gần gũi. Học sinh không chỉ biểu diễn một bài hát mà còn có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa gắn với nội dung mình thể hiện. Âm nhạc vì vậy cũng là một phương cách để các em khám phá, thêm hiểu, thêm yêu để gắn bó hơn với quê hương.

Tuy nhiên, thực hiện các sản phẩm âm nhạc không đơn thuần là sử dụng máy quay ghi hình các tiết mục. Một sản phẩm được đầu tư công phu về hình ảnh chưa chắc đã mang lại trải nghiệm nghệ thuật có ý nghĩa nếu học sinh chỉ làm theo sự sắp đặt có sẵn. Công nghệ có thể làm phong phú cách kể chuyện, nhưng cảm xúc, năng lực biểu diễn và sự tham gia đầy hào hứng của các em vẫn là điều quan trọng nhất.

Trở lại với những thước phim giữa núi rừng Xuân Chinh, sức hút của MV “Em là cô giáo vùng cao” không chỉ đến từ cảnh sắc bản làng hay giai điệu giàu cảm xúc. Đằng sau đó là hình ảnh người giáo viên đã dành nhiều tâm huyết mang âm nhạc đến với học trò, và những đứa trẻ được tự tin tỏa sáng trong không gian sống quen thuộc của mình.

Từ tiết học âm nhạc đến các sản phẩm MV, giai điệu tuổi học trò đang có thêm nhiều con đường mới để vươn xa. Ống kính có thể đưa hình ảnh đi muôn nơi, không gian số có thể nối dài sức sống của một tiết mục, nhưng trước khi hiện diện rực rỡ trên màn hình, âm nhạc luôn bắt đầu từ những giờ học miệt mài, nhiều buổi tập rạng rỡ nụ cười và niềm háo hức cất lên tiếng hát của tuổi thơ.