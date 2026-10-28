Từ sân trường đến sân chơi thể thao

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã nâng cấp sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, trang bị bóng, lưới, thảm tập và các dụng cụ thể dục, thể thao, tạo điều kiện tổ chức những môn như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, thể dục nhịp điệu. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: 100% trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai tập luyện ít nhất một môn thể thao dân tộc như: võ cổ truyền, vovinam, kéo co, đá cầu, đẩy gậy trong các hoạt động ngoại khóa.

Học sinh các trường biểu diễn nội dung Quyền môn Vovinamtại giải thể thao học sinh phổ thông

Tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Vovinam là một trong những môn thể thao thu hút học sinh tham gia tập luyện. Với đặc thù học sinh sinh hoạt nội trú, nhà trường bố trí các hoạt động rèn luyện thể chất ngoài giờ học, giúp các em nâng cao thể lực, rèn tính kỷ luật, tinh thần tập thể và ý thức tự giác. Phong trào tập luyện đã mang lại kết quả tích cực khi tại Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Lạng Sơn năm 2026, đội tuyển Vovinam của trường giành 8 huy chương vàng và 4 huy chương đồng.

Không chỉ tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thể chất, các nhà trường còn chú trọng khuyến khích các em phát huy sở trường, từng bước bồi dưỡng năng khiếu thể thao. Tại Trường THPT Tràng Định, đơn vị vừa giành được 22 huy chương ở môn điền kinh tại Giải thể thao học sinh phổ thông năm 2026. Trong đó, em Khiếu An Nguyên, học sinh lớp 12A3, đoạt 1 huy chương vàng nội dung chạy tiếp sức và 1 huy chương bạc nội dung 400m. An Nguyên chia sẻ: Trong quá trình học tập tại trường, em được thầy cô hướng dẫn, tạo điều kiện tham gia tập luyện thể thao và phát huy khả năng của mình. Việc được rèn luyện thường xuyên giúp em nâng cao thể lực, tự tin hơn khi tham gia thi đấu.

Để duy trì phong trào và tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhiều loại hình vận động, các trường học còn quan tâm thành lập, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể dục, thể thao. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, 100% trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có câu lạc bộ thể dục, thể thao với nhiều loại hình. Cùng với đó, các trường học từ phổ thông đến chuyên nghiệp đều có sân thể dục, thể thao ngoài trời. Việc duy trì câu lạc bộ và từng bước hoàn thiện điều kiện tập luyện giúp học sinh có thêm cơ hội rèn luyện theo sở thích, đưa hoạt động thể thao trở thành một phần trong đời sống học đường.

Từ nền tảng tập luyện tại trường, các giải thể thao cấp tỉnh là dịp để học sinh giao lưu, cọ xát, đánh giá khả năng và thử sức ở những sân chơi rộng hơn. Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các giải thể thao học sinh phổ thông với nhiều môn thi đấu. Từ đầu năm 2026 đến nay, học sinh đã tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Lạng Sơn môn bơi, tổ chức từ ngày 21 đến 24/7, với hơn 350 học sinh đến từ 39 đơn vị xã, phường và trường học. Ngày 22/10, giải tiếp tục diễn ra với hai môn điền kinh và Vovinam, thu hút hơn 1.550 vận động viên đến từ 58 xã, phường và 37 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, giải tiếp tục được tổ chức với các môn cầu lông và bóng bàn.

Khi được duy trì từ hoạt động tập luyện thường xuyên đến các sân chơi thi đấu, phong trào thể thao học đường không chỉ góp phần nâng cao thể lực mà còn tạo môi trường để học sinh phát huy sở trường, rèn luyện ý chí và phát triển toàn diện.