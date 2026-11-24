Từ những câu chuyện đời thường, tà áo dài duyên dáng đến niềm yêu thích đặc biệt dành cho tiếng Việt, văn hóa Việt dường như đã trở thành một phần ký ức thân thương của nhiều nữ sinh quốc tế đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, sự háo hức ấy càng nhân lên khi các bạn trẻ mong chờ từng giờ để thưởng thức những màn trình diễn bùng nổ tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.