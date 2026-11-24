Từ sân khấu 'Muôn sắc Việt Nam', ươm tình yêu di sản cho thế hệ trẻ
Với các nghệ sĩ nhỏ tuổi tham gia “Muôn sắc Việt Nam”, sân khấu không chỉ là nơi thể hiện tài năng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống. Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-san-khau-muon-sac-viet-nam-uom-tinh-yeu-di-san-cho-the-he-tre-1767373.html