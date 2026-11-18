Thông qua những tiểu phẩm, video và phần xử lý tình huống sinh động, các chuẩn mực ứng xử được truyền tải gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác rèn luyện và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, thanh lịch, hiện đại.

Chiều 18-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”.

Tham dự chương trình có Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an); Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; lãnh đạo Công an thành phố, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, đại diện các đơn vị cùng 21 đội tuyển đến từ 21 cụm thi đua trong toàn lực lượng.

Tiểu phẩm “Khi người cha tuyệt vọng” của Cụm Thi đua số 3 xuất sắc giành giải Đặc biệt hội thi. Ảnh: Hồng Thái

Tiểu phẩm “Một lời hứa - một niềm tin” của Cụm Thi đua số 4 giành giải Nhất hội thi. Ảnh: Hồng Thái

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhìn lại hành trình hội thi qua phóng sự tổng kết, tái hiện những dấu ấn nổi bật, các phần tranh tài công phu và tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của các đội tuyển.

Trải qua 2 ngày thi, 21 đội tuyển đã mang đến những cách thể hiện phong phú, sáng tạo qua 3 phần thi: “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa, video tuyên truyền và phần xử lý tình huống, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác, chiến đấu, tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân được tái hiện sinh động, gần gũi, giàu tính giáo dục.

Không đơn thuần là việc truyền tải các quy định, những thông điệp về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tận tụy, chuẩn mực giao tiếp và văn hóa phục vụ nhân dân được các đội thi thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Qua đó, những nội dung vốn mang tính quy định trở nên dễ hiểu, dễ tiếp nhận, giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm góc nhìn thực tế về việc vận dụng Quy tắc ứng xử trong từng nhiệm vụ, từng tình huống công tác.

Đánh giá về chất lượng hội thi, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Trưởng ban Giám khảo ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của các đội tuyển. Nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn.

Theo Trưởng ban Giám khảo, điểm đáng ghi nhận là các đội tuyển không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, phổ biến những quy định mà đã biết chuyển tải các chuẩn mực ứng xử thành những câu chuyện cụ thể, có tính giáo dục và sức lan tỏa. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tận tụy và văn hóa phục vụ nhân dân được thể hiện rõ nét.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tổng kết hội thi. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tổng kết hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị phối hợp.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội thi đối với công tác xây dựng văn hóa trong lực lượng, Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định: “Hội thi đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những giá trị văn hóa được thể hiện bằng trí tuệ, tài năng, cảm xúc và sức sáng tạo; nơi các chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định trên trang giấy mà trở thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa”.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, giá trị lớn hơn cả của hội thi không nằm ở những giải thưởng mà ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện những chuẩn mực của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Bởi văn hóa không thể chỉ hình thành từ những quy định hay lời kêu gọi mà phải được bồi đắp từ nhận thức, nuôi dưỡng bằng môi trường và thể hiện qua hành động thường xuyên. Điều đó được thể hiện từ kỷ luật, tác phong công tác đến cách ứng xử với đồng chí, đồng đội và đặc biệt là thái độ, trách nhiệm trước nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao giải Đặc biệt cho Cụm thi đua số 3. Ảnh: Hồng Thái

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà trao giải Nhất cho Cụm thi đua số 6 và Cụm thi đua số 4. Ảnh: Hồng Thái

Để những giá trị của hội thi tiếp tục được phát huy trong thực tiễn, Phó Giám đốc Công an thành phố Lê Văn Tuân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Việc chấp hành các chuẩn mực ứng xử cần được gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tác phong công tác và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Cùng với đó, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục; khai thác hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng bộ phim tình huống gồm nhiều video ngắn, cụ thể hóa từng chuẩn mực ứng xử bằng những câu chuyện gần gũi với thực tiễn, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng.

Nhiệm vụ thứ 3 là mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng xã hội, để nhân dân cùng đồng hành, giám sát và ghi nhận những chuyển biến tích cực. Qua đó, việc xây dựng văn hóa ứng xử không chỉ là yêu cầu nội bộ mà còn gắn với trách nhiệm phục vụ, tinh thần cầu thị và sự ghi nhận của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội thi. Ảnh: Hồng Thái

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai sau hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định: “Hội thi kết thúc không có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Trái lại, đây phải là điểm khởi đầu cho một giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất hơn, để Quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống công tác, chiến đấu và sinh hoạt của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố kết quả và trao tổng số 24 giải thưởng cho các đội tuyển, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 3 giải phụ.

Những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo và thông điệp giàu ý nghĩa được thể hiện tại hội thi sẽ tiếp tục được lựa chọn, khai thác để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn lực lượng. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa nội dung Quy tắc ứng xử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, gắn việc học tập với thực hành trong từng vị trí công tác.

Hội thi khép lại nhưng những giá trị được khơi dậy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi đơn vị, mỗi vị trí công tác và trong từng hành động thường ngày của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng văn hóa Công an Thủ đô không chỉ là chấp hành nghiêm các quy định mà cao hơn là hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm và bản lĩnh văn hóa trong mỗi người chiến sĩ.

Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là một đại diện tiêu biểu cho phẩm chất người Công an nhân dân và nét đẹp thanh lịch, văn minh của Thủ đô; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.