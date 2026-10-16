Từ sàn đấu đến MV ca nhạc: Khánh Thi – Phan Hiển thăng hoa cùng Lệ Quyên

Trong phiên bản mới, Dancesport giữ vai trò kể chuyện xuyên suốt. Trên nền tiếng hát Lệ Quyên, từng bước nhảy, cái chạm tay và khoảng dừng của Khánh Thi - Phan Hiển góp phần diễn tả những cảm xúc ẩn sâu trong lời ca.

Sự kết hợp mang đến một không gian thưởng thức giàu sức gợi, đồng thời cho thấy khả năng biểu đạt của Dancesport khi bước từ sàn thi đấu vào ngôn ngữ của một MV ca nhạc.

Khánh Thi - Phan Hiển hiếm hoi nhận lời xuất hiện trong cùng một MV với vai trò khách mời

“Giá như anh là em” là lần hiếm hoi cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển nhận mời xuất hiện ở vai trò khách mời bởi những năm gần đây, ‘nữ hoàng dancesport’ gần như lùi về phía sau sân khấu, tập trung vào công việc huấn luyện, tổ chức biểu diễn, quản lý và phát triển dancesport và không còn thường xuyên xuất hiện như nghệ sĩ biểu diễn.

Vì thế, khi nhận được lời mời từ ca sĩ Lệ Quyên - một người bạn lâu năm, Khánh Thi đã đắn đo rất nhiều. “Không phải vì không muốn hợp tác, mà bởi thời điểm đó lịch trình của hai vợ chồng thực sự quá bận rộn. Chúng tôi chỉ có vài ngày để quyết định, lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục và thực hiện toàn bộ phần nhảy”, cô nói.

Khánh Thi kể thêm, cách lịch quay MV vài ngày, cô gần như muốn bỏ cuộc và nói lời từ chối Lệ Quyên. “Đó là một ngày dài quay quảng cáo và tham gia các chương trình khác, vợ chồng tôi trở về nhà với cơ thể gần như không còn năng lượng. Khoảng 12 giờ khuya, chính Hiển đã động viên tôi cố gắng dựng bài vì đã nhận lời Lệ Quyên dù thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn đi ngủ. Tôi thậm chí còn đề xuất Hiển nên nhảy cùng một vũ công khác. Với một người đã nhiều năm làm nghề, việc xuất hiện trước ống kính không đơn giản chỉ là mặc một bộ váy đẹp rồi bước ra nhảy.

Một bài biểu diễn Dancesport cần có thời gian tập luyện, chuẩn bị thể lực, hình thể, kỹ thuật, động tác, trang phục và đặc biệt là cảm xúc. Tôi hiểu rất rõ điều đó nên càng không muốn xuất hiện khi bản thân chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng có một điều khiến tôi không thể từ chối hoàn toàn - đó chính là bài hát của Lệ Quyên”.

Khi nghe “Giá như anh là em”, Khánh Thi cảm nhận được ngay những tâm tư rất sâu bên trong ca khúc. Có những câu chuyện trong tình yêu, trong cuộc sống mà mỗi người không thể nói thành lời. Có những tổn thương, những câu hỏi, những điều chất chứa mà chỉ người từng trải mới có thể thực sự cảm nhận hết. Và giọng hát của Lệ Quyên có khả năng chạm đến những cảm xúc ấy. Cũng vì lý do này, Khánh Thi đã đồng ý cùng ông xã Phan Hiển nghe nhạc, phác thảo một vài tổ hợp nhảy trước khi có một bài biểu diễn hoàn chỉnh.

Không chỉ gấp gáp trong việc dàn dựng bài nhảy, ngay cả trang phục, Khánh Thi và Phan Hiển cũng đặt may trong tình trạng ‘nước rút’ khi buổi tối quay hình, buổi sáng mới đặt đồ. Cặp đôi còn ‘choáng váng’ hơn khi tới phim trường và biết mình sẽ khiêu vũ trên sàn nước.

“Với bài Rumba mà chúng tôi dựng riêng cho MV của Lệ Quyên, mỗi động tác xoay, cú nâng, bước chuyển trọng tâm hay một tổ hợp kỹ thuật đều cần sự ổn định của mặt sàn. Trước đó, chúng tôi dự định sử dụng giày Dancesport chuyên dụng. Nhưng khi nhìn thấy sàn nước, chúng tôi hiểu rằng không thể sử dụng giày như dự tính. Điều khó hơn là mực nước khá sâu, có chỗ ngập đến cổ chân, khoảng trên 10cm để tạo hiệu ứng hình ảnh. Bình thường, một động tác được thực hiện trên sàn gỗ đã cần rất nhiều kỹ thuật và sự kiểm soát.

Bây giờ, toàn bộ động tác ấy phải thực hiện trên một mặt sàn trơn trượt, có lực cản của nước. Mỗi bước di chuyển đều nặng hơn. Mỗi lần xoay đều khó giữ thăng bằng hơn. Những cú nâng bế càng nguy hiểm hơn. Và chúng tôi đã ngã rất nhiều lần! Có những động tác vừa thực hiện là trượt chân. Có những lúc cả hai gần như chới với vì không thể kiểm soát được lực cản của nước. Đặc biệt, trang phục của Thi chỉ có một bộ. Mỗi lần ngã, váy lại ướt sũng. Ê-kíp phải sấy khô rồi chúng tôi lại tiếp tục quay. Cứ như thế, suốt 5 giờ đồng hồ”, Phan Hiển chia sẻ thêm.

Điều Khánh Thi không thể quên trong buổi quay MV cho Lệ Quyên là việc hai vợ chồng phải thay đổi gần như ngay lập tức bài nhảy để phù hợp với tình hình thực tế. Có những động tác vừa nghĩ ra, cả hai đã thực hiện ngay trước ống kính. “Rơi vào tình huống này, tôi mới cảm nhận được sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, một chuyển động nhỏ của người này, thì người kia đã hiểu mình cần làm gì”, cô nói.

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