Từ sân chơi UAV đến đào tạo nhân lực công nghệ trẻ

Các đội thi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bằng thiết bị bay không người lái tại vòng chung kết.

Sáng 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV/Drone dành cho thanh thiếu niên Thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra trong hai ngày 6 - 7/11, với sự tham gia của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên và thanh niên đến từ TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận.

Tại buổi lễ, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) đang mở ra nhiều hướng ứng dụng trong logistics, quan trắc môi trường, quản lý đô thị, cứu hộ, cứu nạn và nông nghiệp công nghệ cao. Việc tiếp cận, nghiên cứu và làm chủ công nghệ này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đô thị thông minh và kinh tế tầm thấp.

Theo ông Hiếu, TP Hồ Chí Minh xác định UAV tự động hóa và trí tuệ nhân tạo là những công nghệ chiến lược cần được ưu tiên phát triển. Thành phố đang hướng đến việc hoàn thiện cơ chế quản lý không gian tầm thấp, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành đô thị.

Trong đó, việc gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp được xem là hướng đi quan trọng để học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, phát triển kỹ năng thực hành và từng bước tham gia giải quyết những bài toán từ thực tiễn.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi khoa học, công nghệ mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những người trẻ có năng lực nghiên cứu, thiết kế và điều khiển thiết bị bay. Thông qua các thử thách, thí sinh có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, thử nghiệm giải pháp kỹ thuật và rèn luyện khả năng phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Học sinh thực hành điều khiển thiết bị bay không người lái tại vòng chung kết cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 20/7/2026, thu hút 146 đội đăng ký tham gia. Qua các vòng tuyển chọn, 67 đội đến từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận giành quyền tham dự vòng chung kết, gồm 16 đội khối trung học cơ sở, 11 đội khối trung học phổ thông và 40 đội thuộc nhóm sinh viên, thanh niên.

Tại vòng chung kết, các đội tranh tài ở hai nội dung Drone Soccer và UAV Logistics. Trong đó, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thi điều khiển thiết bị bay để ghi điểm, đòi hỏi kỹ năng vận hành, phản xạ và phối hợp nhóm. Đối với sinh viên, thanh niên nội dung UAV Logistics đặt ra nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa qua chướng ngại vật, yêu cầu kết hợp kiến thức thiết kế, lập trình và điều khiển thiết bị.

Các nội dung thi đấu được xây dựng theo hướng gắn kiến thức với thực hành, giúp thí sinh tiếp cận những bài toán ứng dụng UAV trong vận chuyển hàng hóa và tự động hóa. Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm học sinh, sinh viên có điều kiện phát triển tư duy kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thi đấu, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến khích thanh thiếu niên nghiên cứu, sáng tạo và tiếp cận các công nghệ mới. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những người trẻ có năng lực trong lĩnh vực UAV, robot và tự động hóa, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành công nghệ mới tại TP Hồ Chí Minh.